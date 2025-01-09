Ситуация уже называется критической, а количество пострадавших исчисляется тысячами

Обычно, когда мы становимся свидетелями бушующей стихии, то самые состоятельные представители нашего общества успевают покинуть регион, спасая свои жизни и ценности. Чаще всего страдают обычные люди, но бывает и так, что под удар попадают самые богатые и знаменитые. Уже больше суток в Калифорнии бушуют масштабные лесные пожары, вынуждая тысячи людей покидать свои дома. Среди эвакуированных оказались и известные голливудские личности, такие как Джейми Ли Кёртис, Мэнди Мур и Мария Шрайвер. Огонь охватил свыше 12 000 акров (примерно 4856 гектаров) в районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Санта-Моникой и Малибу. Этот район, известный своими живописными пейзажами и высокой концентрацией знаменитостей, оказался в центре стихии. В новостях пишут, что Бен Аффлек вынужден был покинуть своё жилище, временно переехав в дом своей бывшей жены Дженнифер Лопес.

Местные жители находятся в отчаянном положении, ну а меры противодействия не способны остановить распространение стихии. Мария Шрайвер, журналистка и бывшая первая леди Калифорнии, пишет о том, что происходящее нанесло непоправимый урон не только её бизнесу, но и привычной жизни. Огонь поглощает дома, рестораны и другие строения. По её словам, пожар явно вышел из-под контроля, а власти не способны ничего поделать. При этом местные пожарные героически сражаются с огнём, но находятся в меньшинстве, поскольку власти бездействуют. Актёр Джеймс Вудс, известный по ролям в фильмах «Призраки Миссисипи» и «Каждое воскресенье», рассказал CNN, как ему пришлось эвакуироваться из своего дома. По его словам, его жилище находится в эпицентре пожара, а сегодня он не знает, уцелел ли вообще его район. Лауреат премии «Оскар» Джейми Ли Кёртис отметила, что её дом находится под угрозой и может в любой момент попасть под удар стихии. Актриса Мэнди Мур, звезда сериала «Это мы», вместе с семьёй также была вынуждена покинуть дом, но в целом в указанном выше районе находятся жилища многочисленных звёзд Голливуда, многие из которых появляются в своих особняках крайне редко.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, площадь пожара в Пасифик-Палисейдс увеличилась за ночь вдвое, достигнув 2925 акров. Дополнительно в округе полыхают ещё три крупных пожара, включая пожар Итон, охвативший 2000 акров. На утро среды пожарным не удалось локализовать ни одно из возгораний. В результате разрушено более 1000 строений, и подтверждено по меньшей мере два случая гибели людей. Прогнозы указывают на дальнейшее усиление пожаров из-за сильного ветра, порывы которого достигают 90 миль в час. Ситуация усугубляется особенностями расположения домов, поскольку в районе множество узких и извилистых улиц. Это создаёт значительные затруднения для эвакуации жителей, а также подъезда пожарных машин. Тысячи людей, включая звёздных обитателей Голливуда, покинули свои дома. Среди них Марк Хэмилл, актёр, известный по роли Люка Скайуокера в фильмах «Звёздные войны». В своём блоге он рассказал, как эвакуировался вместе с семьёй и домашними животными, отмечая, что по обе стороны дороги наблюдались очаги пожара.

Пожары также серьёзно затронули голливудскую индустрию. Несколько мероприятий, включая вручение премии Critics Choice Awards, были перенесены. Производство популярных телешоу, таких как «Jimmy Kimmel Live» и «Grey’s Anatomy», временно приостановлено. Также введены ограничения на доступ к знаменитому знаку Hollywood и к некоторым другим туристическим местам. Эвакуация жителей совпала с началом сезона наград, что привело к задержкам в объявлениях номинаций на премию «Оскар». Городская жизнь оказалась парализованной, а пробки на дорогах лишь усилили хаос. По мнению экспертов, основной причиной столь масштабных пожаров является сочетание климатических факторов. Последние две зимы в Южной Калифорнии были обильными на осадки, что способствовало быстрому росту трав и кустарников. Летом эти растения высохли и превратились в легковоспламеняемый материал. Сильный ветер лишь усугубил ситуацию, раздувая огонь и мешая работе пожарных.

Климатолог Дэниел Суэйн охарактеризовал происходящее как проявление «гидроклиматического хлыста». Речь идёт о явлении, при котором резкие переходы между влажными и засушливыми периодами усиливают риск катастроф. Учёные отмечают, что подобные быстрые и разрушительные пожары становятся всё более частыми, особенно в условиях глобального изменения климата. По предварительным оценкам, пожар в Пасифик-Палисейдс может стать одной из самых дорогостоящих катастроф, связанных с лесными пожарами, в истории США. Высокая стоимость недвижимости в этом районе, а также значительный ущерб инфраструктуре лишь усиливают масштабы экономических потерь. Например, пожар в туннеле 1991 года в Окленде, охвативший 1500 акров и унёсший жизни 25 человек, нанёс огромный ущерб. Однако нынешние пожары в Лос-Анджелесе, по словам экспертов, могут превзойти этот случай как по площади, так и по финансовым потерям. Происходящее может привести к разорению целого ряда страховых компаний, которым придётся выплатить пострадавшим миллиарды долларов.