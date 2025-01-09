Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Пожары в Калифорнии вышли из-под контроля, уничтожая дома голливудских знаменитостей
Ситуация уже называется критической, а количество пострадавших исчисляется тысячами

Обычно, когда мы становимся свидетелями бушующей стихии, то самые состоятельные представители нашего общества успевают покинуть регион, спасая свои жизни и ценности. Чаще всего страдают обычные люди, но бывает и так, что под удар попадают самые богатые и знаменитые. Уже больше суток в Калифорнии бушуют масштабные лесные пожары, вынуждая тысячи людей покидать свои дома. Среди эвакуированных оказались и известные голливудские личности, такие как Джейми Ли Кёртис, Мэнди Мур и Мария Шрайвер. Огонь охватил свыше 12 000 акров (примерно 4856 гектаров) в районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Санта-Моникой и Малибу. Этот район, известный своими живописными пейзажами и высокой концентрацией знаменитостей, оказался в центре стихии. В новостях пишут, что Бен Аффлек вынужден был покинуть своё жилище, временно переехав в дом своей бывшей жены Дженнифер Лопес. 

Местные жители находятся в отчаянном положении, ну а меры противодействия не способны остановить распространение стихии. Мария Шрайвер, журналистка и бывшая первая леди Калифорнии, пишет о том, что происходящее нанесло непоправимый урон не только её бизнесу, но и привычной жизни. Огонь поглощает дома, рестораны и другие строения. По её словам, пожар явно вышел из-под контроля, а власти не способны ничего поделать. При этом местные пожарные героически сражаются с огнём, но находятся в меньшинстве, поскольку власти бездействуют. Актёр Джеймс Вудс, известный по ролям в фильмах «Призраки Миссисипи» и «Каждое воскресенье», рассказал CNN, как ему пришлось эвакуироваться из своего дома. По его словам, его жилище находится в эпицентре пожара, а сегодня он не знает, уцелел ли вообще его район. Лауреат премии «Оскар» Джейми Ли Кёртис отметила, что её дом находится под угрозой и может в любой момент попасть под удар стихии. Актриса Мэнди Мур, звезда сериала «Это мы», вместе с семьёй также была вынуждена покинуть дом, но в целом в указанном выше районе находятся жилища многочисленных звёзд Голливуда, многие из которых появляются в своих особняках крайне редко. 

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, площадь пожара в Пасифик-Палисейдс увеличилась за ночь вдвое, достигнув 2925 акров. Дополнительно в округе полыхают ещё три крупных пожара, включая пожар Итон, охвативший 2000 акров. На утро среды пожарным не удалось локализовать ни одно из возгораний. В результате разрушено более 1000 строений, и подтверждено по меньшей мере два случая гибели людей. Прогнозы указывают на дальнейшее усиление пожаров из-за сильного ветра, порывы которого достигают 90 миль в час. Ситуация усугубляется особенностями расположения домов, поскольку в районе множество узких и извилистых улиц. Это создаёт значительные затруднения для эвакуации жителей, а также подъезда пожарных машин. Тысячи людей, включая звёздных обитателей Голливуда, покинули свои дома. Среди них Марк Хэмилл, актёр, известный по роли Люка Скайуокера в фильмах «Звёздные войны». В своём блоге он рассказал, как эвакуировался вместе с семьёй и домашними животными, отмечая, что по обе стороны дороги наблюдались очаги пожара.

Пожары также серьёзно затронули голливудскую индустрию. Несколько мероприятий, включая вручение премии Critics Choice Awards, были перенесены. Производство популярных телешоу, таких как «Jimmy Kimmel Live» и «Grey’s Anatomy», временно приостановлено. Также введены ограничения на доступ к знаменитому знаку Hollywood и к некоторым другим туристическим местам. Эвакуация жителей совпала с началом сезона наград, что привело к задержкам в объявлениях номинаций на премию «Оскар». Городская жизнь оказалась парализованной, а пробки на дорогах лишь усилили хаос. По мнению экспертов, основной причиной столь масштабных пожаров является сочетание климатических факторов. Последние две зимы в Южной Калифорнии были обильными на осадки, что способствовало быстрому росту трав и кустарников. Летом эти растения высохли и превратились в легковоспламеняемый материал. Сильный ветер лишь усугубил ситуацию, раздувая огонь и мешая работе пожарных.

Климатолог Дэниел Суэйн охарактеризовал происходящее как проявление «гидроклиматического хлыста». Речь идёт о явлении, при котором резкие переходы между влажными и засушливыми периодами усиливают риск катастроф. Учёные отмечают, что подобные быстрые и разрушительные пожары становятся всё более частыми, особенно в условиях глобального изменения климата. По предварительным оценкам, пожар в Пасифик-Палисейдс может стать одной из самых дорогостоящих катастроф, связанных с лесными пожарами, в истории США. Высокая стоимость недвижимости в этом районе, а также значительный ущерб инфраструктуре лишь усиливают масштабы экономических потерь. Например, пожар в туннеле 1991 года в Окленде, охвативший 1500 акров и унёсший жизни 25 человек, нанёс огромный ущерб. Однако нынешние пожары в Лос-Анджелесе, по словам экспертов, могут превзойти этот случай как по площади, так и по финансовым потерям. Происходящее может привести к разорению целого ряда страховых компаний, которым придётся выплатить пострадавшим миллиарды долларов. 

#интересное #калифорния #пожары
7
Показать комментарии (7)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
29
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
11
GeForce RTX 5070 по производительности в играх равна GeForce RTX 4090
38
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
3
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
6
Процессор Ryzen 9 9950X3D уступает Ryzen 7 9800X3D по производительности почти во всех играх
4
Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы сэкономить на электроэнергии
+
Линейка смартфонов Poco F7 выйдет в этом году в трех версиях: базовой, Pro и Ultra
+
Hisense представляет первый микросветодиодный телевизор для потребителей
1
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
6
AMD анонсировала новые 3D V-Cache процессоры для настольных ПК и семейство Fire Range для ноутбуков
+
NVIDIA анонсировала GeForce RTX 5090D для китайского рынка
+
Германия передала Украине "боевую машину будущего" БМП Lynx KF41
+
Обновление BIOS повысило однопоточную производительность десктопных Core Ultra 200 на 52%
3
Bitcoin перешёл к падению, но аналитики советуют не продавать быстро дешевеющую криптовалюту
+
На сайте Samsung появились страницы поддержки смартфонов Galaxy A56 и A36
+
AMD выпускает 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 9600 в коробочном исполнении для глобального рынка
+
Сценарий «Человека-паука 4» с Томом Холландом перепишут, согласно Дэниэл Рихтману
+
Яркую комету C/2024 G3 можно наблюдать в небе невооруженным глазом в январе в Южном полушарии
+
MSI представила свой ПК со скрытыми кабелями Project Zero X
+

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
35
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
3
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
163
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
3
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
49
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
5
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3

Сейчас обсуждают

Владислав Коробенков
14:10
Пострадавшие птицы и мазутные пятна после столкновения танкеров на Черном море достигли побережий Грузии и оккупированной Россией Евпатории О последнем сообщил «глава» администрации города Александр ...
В данный момент компания Vivo работает только над смартфонами X200S и X200 Ultra
Гайко Болтич
14:09
20-30% стоимость железа, все остальное ПО и сервисов. На работе купили раскроечный центр за 22млн, из них 17 - ПО, не поленились посчитали станину, двигатели, рельсы, контроллеры, драйверы, сервоприво...
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
RandomXP
14:09
Ага-ага А если я на такой проц повешу не одну видеокарту, а 4, и запущу на 4ех виртуалках 4 игры? То часть виртуалок будут с доп кэшем, часть без... Не, такие процессоры смысла нет под одну задачу, а ...
AMD легко может создать лучший игровой CPU Ryzen X3D, но не делает этого по экономическим причинам
eai
14:08
"Они будут действовать под видом работниц гуманитарной помощи на территории, контролируемой талибами (еще одна организация, запрещенная в РФ)." Не надо быть таким дремучим. Талибан уже не запрещенная...
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
Waramagedon
14:07
рынок найдёт своего клиента. на каждые нанометры есть свой клиент.
Rapidus к июню начнёт выпускать для Broadcom образцы чипов по 2-нм технологии
Nvidia&Intel Hater
14:06
2007.Тогда была 8800 недолго у меня .потом в 2008 9800gtx+.цена у последней в 2008 была 6500 рублей.то есть 250 долларов где то,и это был топ от нвидиа,сейчас видим какие цены.А графика, кроме гамнол...
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Сергей Анатолич
14:05
Не, они там с "конусами" и бодейками бегают, дворцы тушат. Авось косточку хозяин бросит. А коли нет, мародёрство ещё ни кто не отменял, жрать то чо то надо.🤫
В данный момент компания Vivo работает только над смартфонами X200S и X200 Ultra
Waramagedon
14:05
у меня в подвале есть лампы накаливания 60 годов, ещё пашут.
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
Виктор Батов
14:04
В Китае сейчас можно купить audi a4 со скидкой 50%, правда только китайцам, и никуда их нельзя экспортировать, так как надо брать 2-х годовалую рассрочку под 0%. Китайцы пересаживаются на BYD, Avatr, ...
В США перестали покупать Audi Q5 и Audi A4, бренды в большом минусе
Waramagedon
14:03
чушь. меньше потребление в цепи и дольше жить будут.
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем