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Bublik1
Bitcoin перешёл к падению, но аналитики советуют не продавать быстро дешевеющую криптовалюту
Эксперты считают, что 2025 год станет одним из самых успешных для рынка криптовалют за всю историю

Считается, что 2025 год станет для Bitcoin лучшим временем для роста. Уже совсем скоро кресло президента США займёт Трамп, ну а миллиардер известен либеральной позицией по отношению к криптовалютам. Трамп предлагает использовать цифровое золото в качестве резервной валюты, ну а многие эксперты полагают, что по итогу 2025 курс Bitcoin превысит 200 тысяч долларов. Несколько подобные прогнозы соответствуют действительности, сказать сложно, но сегодня мы видим, что первая криптовалюта всё ещё не отличается стабильностью. Вчера за 1 ВТС давали больше 100 000 долларов, ну а сегодня курс ощутимо ушёл вниз, утянув за собой основные альткоины. Обычные пользователи и инвесторы пытаются понять, в чём причина такого странного поведения, ну а у аналитиков уже есть ответ на этот и многие другие вопросы.  

По данным на 10 утра по Москве ровно за сутки рынок потерял 227 миллиардов долларов, что снизило капитализацию криптовалютного сектора до уровня 3.28 триллиона долларов. Основные факторы, повлиявшие на эту динамику, включают рост доходности 10-летних казначейских облигаций США и ожидания по предстоящему отчету Nonfarm Payroll (NFP). Кроме того, следует обратить внимание на другие факторы, например, на паузу в деле Coinbase против SEC. Так, суд США предоставил компании Coinbase право на апелляцию по вопросу квалификации цифровых активов как ценных бумаг. Этот шаг может стать ключевым в разъяснении применения теста Хауи к криптовалютным транзакциям. Одновременно с этим глава Чешского национального банка Алеш Михл заявил, что Bitcoin может стать инструментом для диверсификации валютных резервов страны. Чиновник подчеркнул, что для реализации такой инициативы потребуется одобрение совета директоров и дополнительное изучение возможностей криптовалют.

Как уже было сказано выше, общая капитализация крипторынка опустилась до 3.28 триллиона долларов, достигнув критического уровня поддержки. Если рынок не сможет удержаться на этой отметке, то возможен дальнейший обвал вплоть до 3,16 триллиона, что только усугубит опасения инвесторов. Напротив, успешный отскок от этой линии может помочь рынку восстановиться до уровня 3.49 триллиона, вернув оптимизм и возродив бычий настрой. На момент написания данного материала за 1 ВТС давали меньше 96 тысяч долларов, а эксперты полагают, что ключевой уровень поддержки находится на отметке в 95 668. В случае, если курс цифрового золота уйдёт ниже, это может привести к дальнейшему снижению вплоть до 93 625 долларов. Для восстановления бычьего импульса BTC должен преодолеть отметку 100 000, что станет сигналом для возвращения уверенности в рынок. Среди альткоинов наиболее заметное падение зафиксировал Celestia (TIA), потеряв 14% за день. Цена актива опустилась ниже критической отметки в 5 долларов, завершив торги на уровне 4.7 доллара. Если TIA не удержится выше 4.5 доллара, дальнейшее снижение до 3.8 доллара станет неизбежным. Значительные проблемы наблюдаются также у Dogecoin. Мемный токен подешевел на 11% и будет падать, если курс первой криптовалюты не вернётся к росту. 

Эксперты полагают, что причин для волнения нет, поскольку снижение цен на криптоактивы происходит на фоне изменяющихся макроэкономических условий. Рост доходности облигаций США и укрепление доллара оказывают давление на настроения инвесторов. Индекс доллара (DXY) продемонстрировал неожиданное укрепление, несмотря на недавнее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой. Джо Макканн, глава криптоинвестиционной компании Asymmetric, отметил, что совокупность рыночных сигналов, включая изменения индекса волатильности (VIX), указывает на возможность краткосрочной коррекции вниз, несмотря на оптимизм в долгосрочной перспективе. Эксперт отметил, что несмотря на текущую волатильность, долгосрочная перспектива остаётся позитивной. Восстановление ключевых уровней поддержки и адаптация рынков к макроэкономическим изменениям могут произойти уже на следующей неделе, или за несколько дней до инаугурации Трампа. 

На этом фоне аналитики советуют не продавать криптовалюту по низким ценам, поскольку всё идёт к тому, что в 2025 Bitcoin станет частью национальных резервов, открывая новую эпоху в мире цифровых активов. Подобное мнение высказывают многие эксперты, включая представителей ресурса Fidelity Digital Assets. В статье под названием «Взгляд в будущее к 2025 году» аналитик компании Мэтт Хоган отметил, что центральные банки, государственные инвестиционные фонды и казначейства начнут активно рассматривать цифровое золото в качестве стратегического актива. Аналитики Fidelity считают, что появление Bitcoin в национальных резервах становится менее рискованным, чем его игнорирование. Причины этого кроются в следующих факторах:  

  • Инфляция: постоянный рост цен вынуждает правительства искать способы сохранить стоимость активов.  
  • Обесценивание валют: Bitcoin выступает как хедж против падения национальных валют.  
  • Дефицит бюджета: всё более разрушительные бюджетные дефициты заставляют государства искать альтернативные инструменты для финансовой стабильности.

Ну а поскольку тон мировой деловой активности задают США, то от действий Трампа зависит очень многое. Так, если будущий президент реализует озвученные планы по формированию стратегического резерва из криптовалют, то другие страны тут же начнут накапливать этот актив. Fidelity также прогнозирует, что токенизация станет одним из самых заметных явлений в мире бокчейн-технологий в ближайшем будущем. По их оценкам, к концу 2025 года стоимость блокчейн-рынка удвоится, увеличившись с 14 миллиардов до 30 миллиардов долларов. В рамках недавнего доклада подчёркивается, что в 2025 году на финансовом рынке появятся более сложные и управляемые цифровые активы. Это включает как спотовые биржевые фонды основных криптовалют, так и новые активные и пассивные стратегии. Fidelity называет этот процесс неизбежным этапом интеграции криптовалют в традиционные финансы. Аналитики Fidelity убеждены, что ВТС и другие цифровые активы находятся на заре новой эры. Ожидается, что рост их принятия и востребованности будет происходить не только в ближайшие годы, но и в течение следующих десятилетий. 

#криптовалюты #bitcoin
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