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Bublik1
Новые исследования свидетельствуют, что при пересадке органов люди могут получать привычки доноров
Результаты работы вызывают вопросы и пока не тянут на официальную точку зрения

Многие люди на нашей планете живут с органами, полученными в ходе трансплантации. Большая часть людей не замечает изменений в своей жизни после перенесённой операции, но иногда происходит нечто странное. Согласно официальной науке, органы другого человека не обладают памятью, но практика опровергает подобные утверждения. Например, некоторые пациенты замечают изменение вкусовых рецепторов, появление странных привычек и даже пристрастие к незнакомой музыке. Люди говорят о смене мировоззрения и других проявлениях, не свойственных им до пересадки органов. Подобные истории заставляют задуматься от том, могут ли части тела другого человека обладать некой памятью, передавая отдельные характеристики новым владельцам. В ходе исследования, проведённого в 2024 году, утверждается, что это возможно. Научная работа вызвала оживлённые дискуссии и пока не претендует на официальную точку зрения.   

В интернете можно встретить самые разные истории, но несколько указанных ниже примеров, вызывают особый интерес. Клэр Сильвия из США перенесла пересадку сердца и сразу же после операции поняла, что вкусы её сильно изменились. Так, она пристрастилась к куриным наггетсам, хотя никогда раньше их не любила. Позже выяснилось, что донор, чьё сердце она получила, был поклонником фастфуда. Другая пациентка обнаружила в себе неожиданное пристрастие к классической музыке, хотя раньше предпочитала рок. Её донором оказался музыкант, игравший в симфоническом оркестре. Некоторые люди описывают более радикальные перемены. Один мужчина после трансплантации сердца стал испытывать сильное влечение к людям своего пола, хотя раньше этого не замечал. Донором органа был мужчина, открыто заявлявший о своей гомосексуальности. Такие истории случаются нечасто, но долгое время ставили под сомнение медицинский подход к человеческому телу. Особенно активно обсуждается феномен клеточной памяти. Клеточная память – это гипотеза о том, что клетки организма могут сохранять информацию о переживаниях, эмоциях и даже привычках человека. Эта идея появилась ещё в конце XX века, когда учёные начали глубже изучать биологическую структуру клеток.  

Сторонники этой теории указывают на множество случаев, когда реципиенты органов описывали изменения в своём поведении и предпочтениях. Но скептики считают такие случаи скорее психологическим феноменом, связанным с переживаниями, стрессом и благодарностью после операции. Исследование 2024 года обобщает существующие данные, но его результаты нельзя назвать однозначными. Данные охватывают небольшой выбор пациентов, а многие наблюдения носят крайне сомнительный характер. Несмотря на это учёные продолжают изучать связь между органами, памятью и личностью. Отметим, что в разных культурах сердце и другие органы всегда наделялись особым значением. Древние египтяне, например, считали сердце вместилищем души и центром эмоций. В ритуалах мумификации они удаляли все органы, кроме сердца, веря, что оно будет оценено богами на суде Осириса. В Древней Греции и Риме философы связывали сердце с любовью, страстью и мудростью. Эта идея оставалась популярной вплоть до XVII века, когда английский врач Уильям Гарвей доказал, что сердце – это всего лишь насос, перекачивающий кровь по телу. С тех пор научный мир перенёс центр эмоций и памяти в мозг. 

Пересадка органов – это сложная операция, связанная с огромными физическими и психологическими испытаниями. Многие учёные полагают, что пациенты часто испытывают смесь страха, благодарности и даже чувства вины. Всё это может вызывать субъективное ощущение изменений в личности. Кроме того, операция требует приёма иммунодепрессантов, включающих препараты, активно подавляющие иммунитет для предотвращения отторжения органа. Эти лекарства могут влиять на психоэмоциональное состояние, что также может объяснить часть описываемых изменений. Но важно учитывать культурный контекст. Например, в Японии и Таиланде донорство органов имеет духовный подтекст. В этих странах люди верят, что органы несут в себе часть души. Такая философия влияет на восприятие трансплантации и эмоциональное состояние пациентов. Тема изменения личности после пересадки органов вызывает множество этических вопросов. 

Очевидно, что современная наука ещё не готова дать ответы на все эти вопросы. Ясно одно, пересадка органов – это не просто медицинская процедура, а сложный процесс, затрагивающий биологию, психологию и культуру. В будущем пересадка органов от доноров не понадобится, поскольку медицина уже готовит несколько крупных прорывов в рамках искусственных носителей. В связи с этим будет любопытно изучить выборку о том, меняются ли люди после получения искусственного сердца также, как и после донорского. Указанная выше работа обобщает целый ряд исследований, но далека от того, чтобы сделать даже промежуточные выводы. Информации слишком мало, а многие пациенты предпочитают не делиться чувствами с врачами и даже близкими людьми, опасаясь новых черт характера (если таковые вообще есть).

#наука #интересное #медицина
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