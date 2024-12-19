Речь о динозавре, вымершем во время последнего ледникового периода

Может показаться, что все клады уже давно кем-то найдены, а секреты толстосумов и пиратов прошлого раскрыты. Скорее всего, это не так, поскольку мы видим регулярные опровержения подобным утверждениям. Существуют люди, которые целенаправленно охотятся за потерянными кладами, пытаясь отыскать их не только под землёй, но и в океане. Как бы там ни было, но история доказывает, что порой самые неожиданные находки можно сделать буквально под ногами. Археологические артефакты, монеты и даже сундуки с драгоценностями становятся сюрпризом для тех, кто решил заняться садоводством или просто копал землю у себя во дворе. Давайте ознакомимся с несколькими историями, доказывающими простую истину: быть кладоискателем можно, не отходя от дома. Отметим, что вам прежде всего должна улыбнуться удача.

В 2021 году британская семья, проводя реконструкцию кухни, обнаружила в полу металлическую банку, полную золотых монет XVIII века. Более 260 монет общей стоимостью около 250 тысяч фунтов стерлингов были спрятаны столетия назад с целью обезопасить свои сбережения. Несколько лет назад житель штата Калифорния, копая яму для установки бассейна, обнаружил керамический горшок, наполненный серебряными и золотыми украшениями. Позже выяснилось, что они датируются XIX веком и принадлежат эпохе Золотой лихорадки. Не так давно норвежский фермер наткнулся на древний клад, вспахивая землю для посева. Найденные золотые украшения и монеты были признаны частью наследия викингов. Эксперты оценили находку в несколько миллионов долларов. Ну а житель небольшого польского городка, обустраивая клумбу у дома, обнаружил древнеримские монеты и керамические изделия. Оказалось, что его дом стоит на месте старинного торгового пути. Пару лет назад семья из США наткнулась на старый сейф, когда разбирала подвал в старом доме. Внутри оказались деньги и ценные бумаги 1950-х годов. Что любопытно, владельцы решили отдать находку родственникам предыдущего хозяина.

Сколько кладов находят люди на самом деле, остаётся только догадываться, ведь многие предпочитают не рассказывать о драгоценностях, не желая платить налоги государству. Точных данных по этому вопросу нет, а значит остаётся только догадываться. Как бы там ни было, но клад – это не всегда драгоценности или деньги, ведь иногда вещь может казаться совершенно бесполезной. По крайней мере, на первый взгляд. Эта история случилось в Нью-Йорке, в тихом уголке округа Ориндж, где житель случайно обнаружил останки древнего мастодонта – вымершего травоядного родственника современных слонов. Находка стала настоящей сенсацией, ведь такие открытия происходят крайне редко. История началась в конце сентября, когда мужчина, пожелавший остаться анонимным, заметил два крупных зуба в земле своего сада. Интерес его стал ещё выше, когда после небольших раскопок он нашёл ещё два зуба всего в нескольких сантиметрах от поверхности. В интервью местной газете мужчина заявил, что сразу же понял, что зубы особенные, а поэтому незамедлительно связался с учёными из Музея штата Нью-Йорк и Университета штата Нью-Йорк в Ориндже.

В ходе раскопок на участке был найден настоящий клад для палеонтолога: целая челюсть взрослого мастодонта, часть кости пальца и фрагмент ребра. Команда палеонтологов не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продолжить работу в этом районе, надеясь найти ещё больше останков древнего животного. Учёные проводят детальный анализ находки, включая радиоуглеродное датирование, чтобы определить возраст костей, а также изучают рацион и среду обитания животного. Сложно сказать, получил ли житель Нью-Йорка за свою находку деньги, но экспонаты станут частью ценной коллекции местного музея. Напомним, мастодонты населяли Северную Америку около 15 000 лет назад, в период позднего плейстоцена. Это была эпоха, когда Земля переживала гораздо более холодный климат, а ледники покрывали огромные территории. В какой-то момент сразу 35 видов мегафауны, включая мастодонтов, стремительно вымерли. Исследователи продолжают спорить о причинах их вымирания. Некоторые указывают на резкое изменение климата, тогда как другие винят во всём людей, которые перебили всех крупных животных. Известно, что на территории штата Нью-Йорк было найдено немногим более 150 различных мест захоронений мастодонтов. Примерно треть из них была найдена именно в округе Ориндж, известном своими пещерами, где также обнаружены редчайшие артефакты, оставленные древними охотниками.