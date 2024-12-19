Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Житель Нью-Йорка случайно нашёл в своём огороде целую челюсть гигантского мастодонта
Речь о динозавре, вымершем во время последнего ледникового периода

Может показаться, что все клады уже давно кем-то найдены, а секреты толстосумов и пиратов прошлого раскрыты. Скорее всего, это не так, поскольку мы видим регулярные опровержения подобным утверждениям. Существуют люди, которые целенаправленно охотятся за потерянными кладами, пытаясь отыскать их не только под землёй, но и в океане. Как бы там ни было, но история доказывает, что порой самые неожиданные находки можно сделать буквально под ногами. Археологические артефакты, монеты и даже сундуки с драгоценностями становятся сюрпризом для тех, кто решил заняться садоводством или просто копал землю у себя во дворе. Давайте ознакомимся с несколькими историями, доказывающими простую истину: быть кладоискателем можно, не отходя от дома. Отметим, что вам прежде всего должна улыбнуться удача. 

В 2021 году британская семья, проводя реконструкцию кухни, обнаружила в полу металлическую банку, полную золотых монет XVIII века. Более 260 монет общей стоимостью около 250 тысяч фунтов стерлингов были спрятаны столетия назад с целью обезопасить свои сбережения. Несколько лет назад житель штата Калифорния, копая яму для установки бассейна, обнаружил керамический горшок, наполненный серебряными и золотыми украшениями. Позже выяснилось, что они датируются XIX веком и принадлежат эпохе Золотой лихорадки. Не так давно норвежский фермер наткнулся на древний клад, вспахивая землю для посева. Найденные золотые украшения и монеты были признаны частью наследия викингов. Эксперты оценили находку в несколько миллионов долларов. Ну а житель небольшого польского городка, обустраивая клумбу у дома, обнаружил древнеримские монеты и керамические изделия. Оказалось, что его дом стоит на месте старинного торгового пути. Пару лет назад семья из США наткнулась на старый сейф, когда разбирала подвал в старом доме. Внутри оказались деньги и ценные бумаги 1950-х годов. Что любопытно, владельцы решили отдать находку родственникам предыдущего хозяина. 

Сколько кладов находят люди на самом деле, остаётся только догадываться, ведь многие предпочитают не рассказывать о драгоценностях, не желая платить налоги государству. Точных данных по этому вопросу нет, а значит остаётся только догадываться. Как бы там ни было, но клад – это не всегда драгоценности или деньги, ведь иногда вещь может казаться совершенно бесполезной. По крайней мере, на первый взгляд. Эта история случилось в Нью-Йорке, в тихом уголке округа Ориндж, где житель случайно обнаружил останки древнего мастодонта – вымершего травоядного родственника современных слонов. Находка стала настоящей сенсацией, ведь такие открытия происходят крайне редко. История началась в конце сентября, когда мужчина, пожелавший остаться анонимным, заметил два крупных зуба в земле своего сада. Интерес его стал ещё выше, когда после небольших раскопок он нашёл ещё два зуба всего в нескольких сантиметрах от поверхности. В интервью местной газете мужчина заявил, что сразу же понял, что зубы особенные, а поэтому незамедлительно связался с учёными из Музея штата Нью-Йорк и Университета штата Нью-Йорк в Ориндже. 

В ходе раскопок на участке был найден настоящий клад для палеонтолога: целая челюсть взрослого мастодонта, часть кости пальца и фрагмент ребра.  Команда палеонтологов не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продолжить работу в этом районе, надеясь найти ещё больше останков древнего животного. Учёные проводят детальный анализ находки, включая радиоуглеродное датирование, чтобы определить возраст костей, а также изучают рацион и среду обитания животного. Сложно сказать, получил ли житель Нью-Йорка за свою находку деньги, но экспонаты станут частью ценной коллекции местного музея. Напомним, мастодонты населяли Северную Америку около 15 000 лет назад, в период позднего плейстоцена. Это была эпоха, когда Земля переживала гораздо более холодный климат, а ледники покрывали огромные территории. В какой-то момент сразу 35 видов мегафауны, включая мастодонтов, стремительно вымерли. Исследователи продолжают спорить о причинах их вымирания. Некоторые указывают на резкое изменение климата, тогда как другие винят во всём людей, которые перебили всех крупных животных. Известно, что на территории штата Нью-Йорк было найдено немногим более 150 различных мест захоронений мастодонтов. Примерно треть из них была найдена именно в округе Ориндж, известном своими пещерами, где также обнаружены редчайшие артефакты, оставленные древними охотниками.  

#истории #интеренсое
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае у самой мощной ветряной турбины в мире сломались лопасти ротора
+
Нейробиолог Юсте: ключ к пониманию мозга лежит в представлении о нем как о машине предсказаний
+
Valve готовит масштабное обновление 7.38 и зимний ивент «Холодрыжество» для Dota 2
+
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
1
Пользователи Windows 10 и Windows 11 столкнулись с проблемой при работе в Microsoft Outlook
1
В сети появились кадры с установленной на броневике Humvee авиационной пушкой ГШ-23
2
Microsoft хочет отказаться от паролей и вводит сервис Passkey для более чем 1 млрд пользователей
1
Топ-менеджер Мурадян: Если Турция отменит all inclusive, то количество туристов многократно снизится
2
"Провожающая в последний путь Фрирен" признано лучшим аниме 2024 года по версии IGN
1
OnePlus Ace 5 Pro выйдет на следующей неделе с поддержкой функции байпасного источника питания
+
Xiaomi анонсировала выпуск механической клавиатуры со встроенным дисплеем
+
Антибликовое покрытие дисплея Galaxy S24 Ultra отслаивается в течение года
2
Легендарный вездеход ГАЗ-66 вооружили системой из четырех пулеметов "Максим"
5
Медведев призвал уничтожить военно-политическое руководство Украины в ответ на убийство генерала Кириллова
10
Российский концерн «Алмаз-Антей» выставляет передовые оборонные системы на Vietnam Defence Expo 2024
+
Антибликовое покрытие дисплея Galaxy S24 Ultra отслаивается спустя несколько месяцев использования
2
Что такое «Радиостанция Судного дня», и почему она начала передавать песню Shaman «Я – русский»
+
Nvidia собирается продвигать видеокарты GeForce RTX 5000 с помощью «революционной» технологии нейрорендеринга
8
В России разработали новый тяжелый БПЛА, способный составить конкуренцию турецкому Bayraktar
1
Старый тягач АТС-59Г преобразован в штурмовой бронетранспортер
+

Популярные статьи

О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
110
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
32
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
10
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
23
Как в России бесплатно получить DLC Omens of Destruction для Total War: WARHAMMER III
5
9 самых популярных геймерских видеокарт для любого кошелька, которые можно купить в Мегамаркете
4
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
33
Bombie - фишки и лайфхаки, чтобы быстрее продвигаться по уровням и получить жирный дроп
4
Обзор игры One-Punch Man: A Hero Nobody Knows - как консоли губят хорошие игры
+
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
11:16
На кол более эпично выглядеть будет.Хотя для него сначала повесить,потом четвертовать даже мало.живьем на кол -вот неплохо
Зеленский не исключает возвращение к работе комиком
Eppius
11:15
Я бы на месте Канады приколося и предложил США стать 11 провинцией Канады.
TWZ: Над тремя крупными военными базами США замечены неопознанные дроны
Александр
11:05
После вчерашнего обстрела, вместо перемирия, лучше бы пару орешников отправили. По раде в Киев, как по центру принятия решений и по Львову, для профилактики.
Орбан призвал Зеленского ответить, согласна ли Украина на «рождественское перемирие»
BK201
11:03
В 12 поколении, когда е-ядра ещё как попало работали, самыми удачными были i5 12400 и i3 12100. Только большие ядра, гиперпоток, скромный теплопакет и неплохая производительность на ядро. А если ещё м...
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Александр
11:03
До фига микрофинансов работают от банков через "левые лица".((
РЖД откладывает расширение БАМа и другие важные проекты из-за высокой ключевой ставки
Александр
11:00
Сыканули что уран не будут поставлять?
США ослабили санкции против «Газпромбанка», разрешив транзакции в сфере атомной энергетики
Eppius
10:56
Не забываем вечный внеблоковый статус Украины.
Кит Келлог допускает завершение конфликта до конца года
Кудряш Лесогорский
10:53
Хотите сборку нищеброда, на которой играю во все подряд особо не понтуясь? Проц зеон 2680v4, 16гб ОЗУ, видяха б/у gtx1080 8gb за 10кэсов, блок за 3500 на 700w,башня 6 трубок -1500р,ssd -512gb-3500, к...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
Влад Кузнецов
10:53
Давно пора было наладить сотрудничество в этой сфере, но хорошо, что в итоге это сделали.
Сбербанк и МВД подписали соглашение о разработке технологий, направленных на борьбу с дипфейками
Nvidia&Intel Hater
10:51
мне курить ничего не надо.я отлично знаю разницу,ведь я не имбецил как некоторые.ты и обгаживался именно в теме винды насколько помню.и на десктопе дофига у кого линукс .а кто то не шмог.потому что зн...
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем