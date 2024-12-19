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Bublik1
Спрос на PlayStation 5 Pro оказался ниже ожиданий Sony, а ритейлеры уже продают приставку в убыток
В США только 19% продукции Sony составляет PlayStation 5 Pro

Ещё буквально 10 лет назад ведущие аналитики писали, что с развитием технологий цены на электронику станут снижаться. Предполагалось, что полупроводники окажутся крайне дешёвыми, позволяя выпускать продвинутые гаджеты для массового потребителя. С тех пор технологии несомненно шагнули вперёд, но и цены также не остались без изменений. Вот только несмотря на обещания экспертов, мы становимся свидетелями резкого подорожания. Теперь всё те же аналитики уверяют, что освоение технологических процессов сопряжено с колоссальными расходами, а выпуск чипов на 3-нм узле обходится намного дороже, чем на старом 14-нм. На этом фоне можно заметить, что ведущие производители не спешат переходить на новые технологические нормы. Например, AMD выпустила серию процессоров на базе 4-нм узла, тогда как NVIDIA в начале следующего года продолжит осваивать 5-нм. 

Но даже в этом случае видеокарты будут дорогими, ведь сегодня купить флагман дешевле 2000 долларов невозможно. Всё это сказывается на конечной стоимости компьютера, поскольку растут цены и на другие компоненты. Не так давно в продажу поступила PlayStation 5 Pro. Приставка получила более мощную графическую часть, что позволило обеспечить запуск игр в разрешении 4К. Добиться стабильных 60 кадров в секунду можно только с активной технологией масштабирования, но в данном случае нас интересуют не технические подробности. Всё дело в том, что впервые в истории Sony решила продавать свою продукцию за 700 долларов. Именно такой ценник получила консоль в США, тогда как в Европе за неё просят 800 евро. Действия японской корпорации вызвали удивление среди экспертов, а многие геймеры заявляли, что не станут тратить так много денег на слегка улучшенную приставку. Не так давно подоспели новые данные, свидетельствующие о том, что дорогая приставка не станет самой продаваемой и популярной среди рядовых геймеров. 

Отметим, что официальных данных по американскому рынку нет, а значит озвученная информация может не в полной мере отражать реальное положение вещей. Итак, согласно информации аналитиков, 19% от всех продаваемых консолей Sony в ноябре 2024 года в США занимали PlayStation 5 Pro. Цифра кажется небольшой, но точно таким же успехом пользовалась и PlayStation 4 Pro, которая вышла в 2016 году. А между тем 8 лет назад за усиленную приставку просили всего 400 долларов, тогда как сегодня стоимость её ощутимо выше. Данных по европейскому рынку нет, но в Британии PlayStation 5 Pro занимает 26% от общих продаж приставок Sony. Что любопытно, в Японии ситуация кардинально иная, ведь там 63% геймеров предпочли купить именно PlayStation 5 Pro. Приставка там пользуется успехом, хотя стоит также, как и в Европе, а значит ровно в 2 раза дороже, чем обходилась PlayStation 4 Pro на старте. 

По данным аналитиков, спрос на обновлённую консоль в среднем по миру оказался ниже прогнозов Sony. Точные цифры снова не указываются, но даже в этом случае японцы фиксируют прибыль. Отмечается, что доходы удалось повысить за счёт того, что PlayStation 5 Pro ощутимо дороже обычной консоли, а значит приставка позволяет рассчитывать на высокую маржу. Отмечается, что в целом спрос на новую приставку действительно не очень высокий, а крупные ритейлеры даже вынуждены продавать её ниже закупочной цены. Особенно сильно пострадали перекупщики, которые завезли консоли на рынки, где Sony свою продукцию не реализует. Например, первые партии PlayStation 5 Pro в России продавались за 130 тысяч по предзаказу. Полученные по каналам параллельного импорта консоли появились в рознице через меньше чем через неделю после старта официальных продаж, но желающих приобрести их за 130 тысяч нашлось немного. Сегодня купить PlayStation 5 Pro в РФ можно за 103 тысячи, хотя крупные ритейлеры продолжают просить 120 тысяч и дороже. 

Эксперты полагают, что на этом фоне судьба PlayStation 6 вызывает вопросы. Sony планировала изучить, готовы ли геймеры платить больше денег за новые технологи, но не самый высокий спрос на PlayStation 5 Pro говорит о том, что массовые потребители предпочитают менее дорогие продукты. Сеть заполонили обзоры экспертов, рассказывающих о невероятном опыте, которые можно получить с PlayStation 5 Pro, но реальность далека от красивой картинки. Часто изменения заметны только при пристальном изучении, но всё это вред ли остановит японцев, которые хотят получать за свою продукцию всё больше и больше денег. 

#sony #игровые приставки #playstation 5 pro
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