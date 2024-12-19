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Bublik1
Китайские инженеры показали беспилотник, способный разгоняться до 8500 км/ч с дальностью до 8000 км
Область применения подобного дрона пока не определена

Если оглянуться на историю истребителей, то можно сделать вывод, что российские и американские инженеры уже достаточно давно научились выпускать самолёты, способные передвигаться на скорости выше 2000 км/ч. Даже сегодня эксплуатируются боевые единицы, скоростные характеристики которых вызывают удивление у зевак. В конце материала мы изучим несколько наиболее интересных истребителей, потенциал которых до сих пор остаётся чрезмерным. Эксперты утверждают, что технологии позволяют создавать и более быстрые военные самолёты, но конструкторы сталкиваются с ключевым ограничивающим фактором в виде организма человека. Люди плохо переносят перегрузки, а после не способны быстро принимать решения, что снижает боевую эффективность. Часть функций передали умным алгоритмам, но даже в этом случае пилот остаётся центральной фигурой. 

В связи с этим считается, что авиация шестого поколения может оказаться частично или полностью беспилотной. Конструкторы разных стран не спешат показывать прототипы подобных самолётов, поскольку технические характеристики ещё находятся на стадии согласования. А вот в области беспилотной авиации происходят крайне интересные и очень важные события. Напомним, массовые дроны-камикадзе, активно применяемые в украинском конфликте, способны двигаться на скоростях, не превышающих 200 км/ч. Порой скорость оказывается в 2 раза ниже, ну а это позволяет экономить топливо, увеличивая дальность полёта без негативного влияния на вес боевой части. Вполне возможно, что уже через десять лет место медлительных БПЛА займут скоростные устройства, боевая эффективность которых окажется на порядок выше. Любопытные кадры предоставили китайские разработчики. В рамках испытаний был продемонстрирован запуск гиперзвукового дрона. Старт осуществлялся с воздушного носителя, в качестве которого в данном случае использовался более крупный беспилотник, скорость которого не превышает 1000 км/ч. . 

Как сообщает издание The War Zone, представленные БПЛА являются частью проекта MD-22, который разрабатывается в качестве прототипа гиперзвукового дрона. Согласно озвученным данным, MD-22 имеет длину около 10.8 метра и размах крыла в 4.5 метра. При массе аппарата около одной тонны, его максимальный взлётный вес с полезной нагрузкой достигает четырёх тонн. Беспилотник способен развивать скорость до 7 Махов, а дальность его полёта составляет 8 тысяч километров. Таким образом китайские инженеры смогли разогнать дрон до скорости, в несколько раз превышающей показатели актуальных истребителей. Если учитывать, что большую часть времени пилотируемые самолёты и вовсе двигаются на скорости ниже 1000 км/ч, то MD-22 на их фоне кажется гостем из далёкого будущего. Пока неясно, какие двигатели обеспечивают работу MD-22. По внешнему виду кажется, что дрон получил воздушно-реактивный двигатель, а также два боковых ракетных двигателя, которые и обеспечивают стремительный набор скорости на старте. Нет никаких сомнений, что беспилотник будет чрезвычайно дорогим, а сценарии использования его до конца не ясны. Ниже рассмотрим несколько самых быстрых истребителей, некоторые из которых эксплуатируются до сих пор. 

  • Lockheed SR-71 Blackbird. Хотя формально SR-71 считается разведчиком, его можно назвать особенным истребителем, созданным для работы на предельных скоростях. Чёрный дрозд развивал невероятные 3.3 Маха, оставаясь самым быстрым пилотируемым самолётом в истории. Основной секрет его скорости кроется в уникальной конструкции и двигателях Pratt & Whitney J58, способных работать на гиперзвуковых скоростях. SR-71 использовался США для разведки в высших слоях атмосферы и так ни разу не был сбит.
  • МиГ-25 «Лис» (Foxbat). Советский МиГ-25 стал легендой как один из самых быстрых боевых самолётов. Разработанный в 1960-х годах, он достигал скорости 2.83 Маха (около 3000 км/ч). МиГ-25 создавался для перехвата американских стратегических бомбардировщиков и разведчиков, таких как SR-71. Его огромные двигатели Р-15Б-300 позволяли аппарату подниматься на высоту более 20 километров, но полёт на максимальной скорости быстро «съедал» не только топливо, но и ресурс двигателей.
  • МиГ-31 – это ещё один шедевр советской инженерии. Эта модернизация МиГ-25 сохранила высокую скорость до 2.83 Маха, но приобрела новые возможности. МиГ-31 стал первым в мире серийным истребителем с радаром фазированной антенной решёткой, что позволило ему эффективно уничтожать цели на больших расстояниях. Кроме того, МиГ-31 до сих пор активно используется, демонстрируя свою универсальность и потенциал для модернизации.
  • F-15 Eagle способен не только развивать скорость до 2.5 Маха (около 2665 км/ч), но и одновременно сохранять хорошую манёвренность. Разработанный в 1970-х годах, он остаётся одним из самых успешных истребителей в истории: за более чем 100 боевых столкновений F-15 не потерпел ни одного поражения.
  • Су-27 и его модификации. Су-27, созданный как ответ на F-15, разгоняется до 2.35 Маха (2500 км/ч). При этом главной особенностью его стала не только скорость, но и уникальная манёвренность. Многочисленные модификации Су-27, включая Су-30 и Су-35 продолжают развивать его потенциал, сохраняя высокую скорость как одну из ключевых характеристик.
  • General Dynamics F-111 Aardvark хотя и классифицируется как тактический бомбардировщик, обладает скоростными характеристиками, сопоставимыми с истребителями. Он способен развивать скорость до 2.2 Маха (около 2 700 км/ч). F-111 был оснащён изменяемой геометрией крыла, что обеспечивало ему высокую манёвренность и возможность выполнения разнообразных боевых задач.
  • North American XB-70 Valkyrie – это экспериментальный стратегический бомбардировщик, способный развивать скорость до 3 Маха (около 3275 км/ч). Оснащённый шестью мощными двигателями, он был разработан для доставки ядерного оружия на большие расстояния с высокой скоростью. Несмотря на впечатляющие характеристики, проект был закрыт после постройки двух прототипов, один из которых потерпел крушение.


#военные технологии #дроны #беспилотники
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