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Bublik1
Учёные выяснили, что обычные червяки в Чернобыле по неизвестной причине не подвержены радиации
Черви имеют примитивный геном, но это не объясняет того, что радиация никак на них не влияет

Чернобыльская катастрофа, случившаяся в ночь на 26 апреля 1986 года, стала самой крупной техногенной аварией в истории человечества. На четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошёл взрыв, который полностью разрушил реактор и выбросил в атмосферу огромное количество радиоактивных веществ (примерно 380 миллионов кюри). Катастрофа началась с испытания системы безопасности, которое изначально проходило с нарушениями. Люди, управлявшие реактором, допустили критические ошибки, и за несколько секунд ситуация вышла из-под контроля. Давление в реакторе возросло, вода превратилась в пар, и произошли два взрыва подряд. Радиоактивное облако накрыло Украину, Беларусь, Россию, а затем распространилось на страны Европы. В первые дни никто до конца не осознавал масштаб трагедии, но последствия оказались ужасающими. Взрыв мгновенно убил двух работников станции. В последующие дни и недели ещё 28 человек из числа ликвидаторов погибли от острой лучевой болезни. 

Реальные последствия стали видны только спустя годы: тысячи людей получили смертельные дозы радиации, которая вызывала рак и генетические мутации. По оценкам ВОЗ, от катастрофы и её последствий могло погибнуть сотни тысяч человек. Эвакуация началась спустя 36 часов после взрыва. Город Припять, где проживало почти 50 тысяч человек, был покинут за считанные часы. Людям говорили, что это временная мера, но вернуться домой им так и не удалось. В общей сложности из зоны отчуждения вывезли более 350 тысяч человек. Район вокруг станции, площадью 2 600 квадратных километров, превратился в мёртвую землю, заражённую радиацией. Что удивительно, восстановление природы проходит намного быстрее, чем предполагали учёные. Вопреки всем прогнозам Чернобыль стал своеобразным заповедником. В Рыжем лесу, который получил своё название из-за уничтоженных радиацией красных сосен, начали появляться редкие животные: волки, лоси, бурые медведи, рыси и даже лошади Пржевальского. Учёные до сих пор изучают, как радиация повлияла на флору и фауну, поскольку для большинства живых существ условия остаются не совместимыми с жизнью. Особенно удивляют отдельные виды, легко пережившие аварию.

Не так давно учёные обнаружили, что обычные нематоды, обитающие в агрессивной среде, демонстрируют удивительную устойчивость к ионизирующему излучению. Несмотря на экстремальные условия, их геномы не показывают признаков повреждений, ожидаемых от жизни в зоне с повышенной радиацией. Биологи из Нью-Йоркского университета под руководством Софии Тинтори провели исследования на образцах нематод Oschieus tipulae, собранных в Чернобыльской зоне отчуждения. Обычные земляные черви были обнаружены в почве, гнилых фруктах и листьях. Используя счётчики Гейгера для контроля уровня радиации, команда тщательно отбирала образцы, обеспечивая собственную защиту от воздействия радиоактивной пыли. После сбора около 300 червей их переместили в лабораторию для изучения. Учёные секвенировали геномы 15 червей из Чернобыля и сравнили их с геномами нематод, собранных в других частях света, включая Филиппины, Германию, США, Маврикий и Австралию.  

Что удивительно, но нематоды из Чернобыля не имели серьёзных генетических отклонений и мало чем отличались от других видов. Исследователи также не нашли признаков повреждения ДНК или хромосомных перестроек, которые могли бы быть вызваны радиацией. Отмечается, что скорость мутаций и способность потомства переносить повреждения ДНК не были связаны с уровнем радиации в местах, где обитали предки червей. Исследователи напоминают, что нематоды, с их простыми геномами и коротким жизненным циклом, давно используются в науке как модельные организмы для изучения биологических процессов. Открытие устойчивости этих микроскопических червей к радиации может дать ключ к пониманию механизмов восстановления ДНК. Учёные считают, что новое исследование может помочь разобраться в том, почему одни люди более восприимчивы к воздействию канцерогенов, чем другие. Исследователи хотят изучить, какие гены отвечают за повышенную устойчивость к повреждениям, что в перспективе может лечь в основу новых медицинских технологий, способных снизить риск развития онкологических заболеваний.  

Но если черви хотя бы отличаются простейшим геномом, то крупные млекопитающие вызывают у учёных неподдельный интерес. Известно, что популяция волков в зоне отчуждения больше, чем в соседних заповедниках. Исследования показывают, что численность хищников в 7 раз превышает средние показатели для таких территорий. Это связано с отсутствием людей и низкой конкуренций за ресурсы. При этом волки также подвергаются воздействию радиации, но это не мешает их выживанию. Учёные не нашли доказательств серьёзных мутаций или болезней, которые бы препятствовали стабильному размножению. Мало того, волки активно перемещаются за пределы зоны отчуждения. GPS-ошейники, установленные на животных, показали, что они могут преодолевать сотни километров, выходя в безопасные зоны. Таким образом, они могут смешиваться с другими популяциями, что снижает риск инбридинга. Волки в Чернобыле питаются в основном дикими животными, такими как кабаны, олени и косули. Ну а благодаря изобилию добычи и отсутствию конкуренции с людьми, они чувствуют себя комфортно.  

#интересное #чернобыль
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