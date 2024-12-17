Финансовые показатели Китая всё больше тревожат аналитиков

Аналитики отмечают, что Китай всё ещё не восстановился после пандемии, а финансовые показатели страны наполняют инвесторов пессимизмом. Власти используют различные методы для стабилизации экономики, включая снижение курса национальной валюты. Так, если в 2020 за 1 юань давали 16 центов, то сегодня только 14. Правительство активно инвестирует в разработку полупроводников, но торговая война с США препятствует укреплению положения на мировых рынках. Китай теряет значительные суммы, ну а всё это неминуемо сказывается на ключевых финансовых показателях. На прошлой неделе стало известно, что руководство КНР приняло решение о значительном увеличении бюджетного дефицита на 2024 год, установив его на уровне 4% от валового внутреннего продукта (ВВП). Это самый высокий показатель в истории страны. Что любопытно, несмотря на это целевой уровень экономического роста будет сохранен на уровне около 5%.

По мнению специалистов, озвученное решение по увеличению дефицита бюджета отражает намерение китайского руководства перейти к более активной фискальной политике. Первоначально на 2024 год планировался дефицит на уровне 3% ВВП. Увеличение на 1 процентный пункт эквивалентно дополнительным 1.3 трлн юаней (179.4 миллиарда долларов), которые планируется привлечь через внебюджетный выпуск специальных облигаций. Официальные данные по дефициту и другим целевым показателям традиционно будут объявлены только в марте на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, но источники отмечают, что текущие планы уже согласованы на декабрьских совещаниях Политбюро и Центральной экономической рабочей конференции (CEWC). Отдельно отмечается, что сегодня Китай сталкивается с целым рядом вызовов. Так, страну терзает кризис в сфере недвижимости, который оказывает давление на экономический рост. Также мешает высокий уровень государственного долга и низкий потребительский спрос. Не вызывают оптимизма и угрозы усиления торговых пошлин со стороны США, поскольку Трамп намерен ужесточить свою политику в отношении Поднебесной.

В ответ на эти вызовы Пекин планирует не только активизировать фискальные стимулы, но и ослабить денежно-кредитную политику. Центральный банк Китая объявил о переходе к мягкой позиции, что предполагает дальнейшее снижение процентных ставок и вливание ликвидности в экономику. Аналитики полагают, что уже в 2025 году торговые пошлины со стороны США достигнут 60% и будут оказывать давление на весь китайский экспорт. Ну а поскольку именно экспорт оставался главным двигателем китайской экономики, то повышение пошлин может существенно повредить наращиванию темпов развития. Эксперты уверены, что снижение объёмов поставок в США, на которые приходится более 400 миллиардов долларов ежегодного экспорта, усугубит проблемы избыточных производственных мощностей и усилит дефляционное давление. Для компенсации потерь остаётся только удешевить национальную валюту. Такая мера смягчит последствия пошлин и поддержит конкурентоспособность китайских товаров на мировых рынках. В свою очередь это окажет негативное влияние на тренд по использованию юаня в международных расчётах между странами БРИКС. Стоит учитывать, что за последние 14 лет общий объём долга в Китае (включая государственный, корпоративный и домохозяйственный) вырос более чем в пять раз, тогда как экономика увеличилась только в три раза. Это создаёт дополнительные риски для устойчивости фискальной и денежно-кредитной политики.

Для справки: США и Китай являются крупнейшими экономиками планеты. Несмотря на разные модели развития, влияние этих стран на мировую экономику огромно, а ниже мы рассмотрим основные ключевые показатели двух этих государств.

Валовой внутренний продукт (ВВП): абсолютные показатели и структура

США: Номинальный ВВП на 2024 год оценивается в 26.9 триллиона долларов. Доля в мировом ВВП составляет около 24%. ВВП на душу населения: около превышает 81 тысячу долларов, что ставит США в ряд ведущих стран по уровню жизни. Экономика США сосредоточена на сфере услуг (около 77% ВВП), включая финансы, технологии и здравоохранение.

Китай: Номинальный ВВП на 2024 год оценивается в 19.4 триллиона долларов. Доля в мировом ВВП примерно равна 17.5%. ВВП на душу населения: около 13 000 долларов, что значительно ниже показателей США. Экономика Китая остаётся ориентированной на производство и экспорт, при этом доля услуг быстро растёт (около 55% ВВП). В абсолютных цифрах США опережают Китай по номинальному ВВП, но по показателю паритета покупательной способности (ППС) Китай уже несколько лет является лидером: ВВП ППС Китая оценивается в 31.7 триллиона долларов против 26.9 триллиона у США.

Долг: государственный и корпоративный

США: Суверенный долг США в 2024 году превысил 33 триллиона долларов, что составляет около 123% ВВП. Основная часть долга приходится на внутренние заимствования, но значительную долю (около 20%) держат иностранные инвесторы, включая Китай и Японию. Корпоративный долг: более 10 триллионов, что также вызывает обеспокоенность.

Китай: Государственный долг Китая оценивается примерно в 13 триллионов долларов (68% ВВП). Но с учётом долгов региональных правительств и госкомпаний общий долг может превышать 280% ВВП. Корпоративный долг в Китае составляет около 27 триллионов, что делает его одним из крупнейших в мире.

Экспорт и импорт

США: Экспорт: 2.1 триллиона долларов (в основном высокотехнологичная продукция, услуги и энергоносители). Импорт: 3.3 триллиона, что и формирует значительный торговый дефицит.

Китай: Экспорт: 3.7 триллиона, включая электронику, оборудование и текстиль. Импорт: 2.6 триллиона, что обеспечивает торговый профицит. Таким образом Китай остаётся мировым лидером по объёмам экспорта, в то время как США демонстрируют значительный дефицит внешней торговли.

Резервы и инвестиции