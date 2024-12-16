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Bublik1
Bloomberg: экономика Германии на пороге кризиса и уже готова пройти точку невозврата
Если ничего не предпринять, вернуться к уровню 2019 году окажется невозможно

Каждая успешная страна имеет несколько ключевых отраслей, позволяющих достигать профицита между экспортом и импортом. Страны, не способные предложить миру ничего интересного, вынуждены брать кредиты, за которые со временем придётся расплачиваться. Обычно в качестве щедрых спонсоров выступают различные международные финансовые организации, напрямую или полностью зависимые от правительства США. Таким образом Вашингтон может контролировать целые регионы, без проблем предоставляя страждущим кредиты под низкие проценты. Что до успешных стран, то значительная часть экспорта в том или ином виде отправляется также в США, ну а попытки различных государств высказывать независимую точку зрения встречают ожесточённое сопротивление в Белом доме. В ход идут демпинговые меры, способные унять пыл даже самых активных борцов за справедливость.

Простой пример, Россия большую часть средств получает в рамках экспорта энергоносителей. Заметна область экспорта металлов, древесины и зерновых, ну а в какой-то момент в Вашингтоне решили заблокировать экспорт российских товаров. Ограничения удалось обойти, но произошло это не без потерь, а в данном случае важно понимать, что любая страна сегодня находится в заложниках Америки. Янки не брезгуют тем, чтобы угрожать санкциями как оппонентам, так и союзникам, ну а желающие поставлять на самый крупный рынок в мире товары всегда найдутся. Как показывает практика, в некоторых случаях даже идущим в форматере США приходится несладко, ну а сегодня мировые СМИ смакуют статью, которая была опубликована на страницах Bloomberg. Авторы пишут, что экономика Германии продолжает демонстрировать отрицательные темпы, а в будущем проблема станет ещё более актуальной. При этом всё идёт к так называемой точке невозврата, после которой финансовая стабильность страны уже не сможет восстановиться до уровня 2019 года. 

По мнению американских аналитиков, первый значимый удар по экономике Германии пришёлся во время эпидемии Коронавируса. Ну а поскольку финансовое благополучие этой страны во многом основано на экспорте автомобилей и различной химии, то переход на удалённую работу и вынужденный простой предприятий привёл к снижению поступлений в бюджет. Скорее всего, экономика ФРГ восстановился бы к 2025 году, вот только решение правительства о присоединении к американским санкциям не оставило стране шансов на выход из кризиса. Поскольку Германия отказалась от закупки газа и нефти у России, то стоимость энергоносителей для предприятий сильно увеличилась. Ну а так как значимая часть расходов любого крупного предприятия – это электричество, то производство автомобилей и химии перестало быть конкурентным. Аналитики отмечают, что китайские компании могут предложить более выгодные цены, а всё это оказывает давление на немецкую экономику. 

Эксперты полагают, что текущий кризис стал самым серьёзным за последние десятилетия, поскольку определённые трудности наблюдались во время объединения Западной и Восточной Германии в 1990 году. Прошло почти 35 лет, а сегодня власти должны решать проблемы, с которыми страна не сталкивалась много десятилетий. Судя по всему, в правительстве нет профессионалов, которые понимают, как выйти из кризиса, либо власти предпочитают подобные советы игнорировать. Но и это не всё, ведь за последние годы Германия столкнулась с потерей одного из самых крупных рынков сбыта. До 2022 года Россия входила в пятёрку стран, которые закупали в ФРГ больше всего продукции, а разрыв экономического сотрудничества с Москвой дорого обходится рядовым немцам. В стране растёт число банкротств, а особенно заметны разорения среднего бизнеса, считавшегося ещё недавно успешным и стабильным. Не стоит забывать, что Германия не просто разорвала все связи с Россией, но и потратила огромные суммы на поддержку Украины. Вливания происходят в чистой валюте в виде прямых переводов, а также поставках оружия. За всё это платят рядовые бюргеры, включая необходимость содержания нескольких миллионов беженцев. Большая часть этих людей не работает, а значит также полагается на немецких налогоплательщиков. 

Увы, но последних становится всё меньше. Крупные предприятия всё громче заявляют о своих проблемах, но простого решения пока нет. В итоге авторы Bloomberg подчёркивают, что Германия сталкивается с быстрыми темпами деиндустриализации. Автомобильная отрасль, которая долгое время считалась визитной карточкой немецкой экономики, сталкивается с сокращением добавленной стоимости. Прогнозы указывают на потерю до 40% этого показателя в течение ближайших десяти лет, поскольку многие предприятия переносят производство за границу. Не так давно глава самого крупного производства стали в стране Мигель Лопес заявил о прямом разрушении экономики страны в ходе неверных решений властей. Глава Thyssenkrupp считает, что выжить без сокращения 40% рабочих мест к 2030 году компания не сможет. По мнению Эми Уэбб, главы аналитического агентства Future Today Institute, Германия движется к длительному периоду экономического спада. Эксперт полагает, что проблема касается не только ФРГ, но и всей Европы, ведь именно Германия тянула большую часть стран ЕС вверх. Теперь падение экономики самой богатой страны континента станет настоящим балластом для Европы, что вызывает опасения среди глав крупных корпораций. 

Проблема в первую очередь требует политического решения, но правящие элиты не готовы спорить с США, а значит продолжать двигаться в направлении дальнейшей конфронтации с Москвой. Очевидно, что Шольц покинет свой пост в 2025 году, но потенциальный его преемник Фридрих Мерц не только не предлагают чётких решений для преодоления кризиса, но и ещё более агрессивен по отношению к России. В итоге может так оказаться, что большая часть ключевых предприятий передислоцируются в США или Китай, а значит и налоги будут получать власти других стран. Как долго Германия сможет выживать в таких непростых обстоятельствах, остаётся только догадываться. У страны есть значительный потенциал для заимствований, а эксперты не исключают, что ФРГ может ещё несколько десятилетия медленно терять накопленный ранее потенциал. 

#аналитика #экономика #германия #экономика германии
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