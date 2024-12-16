Чтобы поднять всё это на поверхность, понадобится 340 миллиардов долларов

Сокровища, утерянные века назад, продолжают привлекать тысячи энтузиастов, которые тратят свою жизнь на поиск несметных кладов. Некоторые пытаются найти драгоценности, зарытые в земле, но большая часть обшаривает мировой океан, где на дне сокрыты десятки и даже сотни миллиардов долларов. За последние десятилетия были найдены не только обломки легендарных судов, но и золото, драгоценности и другие реликвии, которые проливают свет на историю мореплавания и торговли. Кажется, что стоит только протянуть руку, но на самом деле найти что-то ценное удаётся единицам, тогда как эксперты указывают на стоящие перед человечеством проблемы, решать которые нужно было уже вчера.

По данным учёных, на дне океанов и морей находится больше 8500 кораблей, затонувших в годы двух мировых войн. Некогда считавшиеся самыми современными суда представляют собой разрушенные временем конструкции. Внутри них всё ещё сокрыты миллиарды галлонов нефти, тонны боеприпасов, токсичных металлов и даже химическое оружие. Десятилетиями обломки этих судов оставались забытыми и незаметными, но их медленное разрушение несёт в себе реальную угрозу. Нефть может в любой момент вырваться наружу, что приведёт к загрязнению и даже полному уничтожению природных экосистем. Боеприпасы и химическое оружие, захороненные на дне, угрожают жизни морских обитателей, экосистемам и даже прибрежным сообществам. Но и это не всё, ведь ситуация становится сложнее из-за резкого изменения климата. Увеличение температуры воды, окисление океанов и учащающиеся штормы ускоряют коррозию металла, делая корабли особенно уязвимыми. Представьте себе картину: спустя десятилетия, разрушение одного из таких объектов вызывает утечку химикатов, превращая побережье в зону экологического бедствия.

Несмотря на то, что наибольшее внимание привлекают обломки судов времён двух мировых войн, проблема не ограничивается только ими. Тысячи других кораблей, затонувших в результате аварий, штормов или навигационных ошибок, также несут угрозу окружающей среде. Каждый такой объект добавляет свой вклад в растущую экологическую проблему. Современные технологии позволяют исследовать дно океана, но даже с новейшими инструментами человечество знает о подводном мире не так много, как хотелось бы. На сегодняшний день детально описано лишь около 23% дна океанов. Проект Seabed 2030 стремится восполнить этот пробел, создавая карты с разрешением 100 на 100 метров, где каждый пиксель эквивалентен двум футбольным полям. Вот только такие карты показывают лишь общие очертания дна, но не раскрывают подробностей в виде скрытых на дне кораблях. К примеру, мы можем знать, что в определённом районе лежит затонувшее судно, но без дополнительных данных сложно определить его состояние, груз и реальную опасность.

Архивные документы, такие как записи Lloyd's Register Foundation, содержат информацию о кораблях, включая конструкцию и груз, но данные часто оказываются неполными или неточными. Исследования показали, что до 60% затонувших судов находятся совсем не там, где их предлагали искать, а некоторые остаются полностью неопознанными. Почти все опасные объекты имеют металлические корпуса, которые постепенно разрушаются под воздействием воды и времени. Сталь, составляющая основу этих конструкций, подвергается коррозии, увеличивая риск внезапного разрушения. Если это произойдёт, то нефть и токсичные вещества, спрятанные внутри, могут оказаться в воде. Эксперты отмечают, что в последние десятилетия ситуация усложняется растущей активностью человека. Развитие рыбного промысла, строительство ветряных электростанций и других энергетических объектов на морском шельфе приводят к трансформации морского дна. Подобная активность способна привести к случайному повреждению старых кораблей, ускорив их разрушение.

По мнению учёных, главный вопрос заключается в том, кто и каким образом будет отвечать за разлив вредных веществ? Многие суда принадлежат государствам, которые больше не существуют, или компаниям, давно разорившимся. Даже если известно, под чьим флагом плавало судно, международное право освобождает такие государства от ответственности за последствия. Суверенный иммунитет, которым пользуются некоторые страны, препятствует тому, чтобы их обязывали финансировать восстановительные работы. Кто должен платить за утилизацию затонувших обломков, пока неясно, но эксперты пришли к выводу, что нам потребуется около 340 миллиардов долларов, чтобы поднять опасные обломки со дна мирового океана. Особенно важно, что несмотря на масштаб проблемы, эффективные решения существуют. Автономные подводные аппараты уже играют ключевую роль в изучении затонувших объектов. Эти аппараты оснащены сенсорами, которые позволяют с высокой точностью собирать данные о состоянии кораблей и фиксировать утечки нефти или других веществ. Использование подобных устройств обходится дешевле, чем традиционные методы исследования и требует меньше ресурсов. Данных достаточно, чтобы начинать работу здесь и сейчас, но пока учёные не могут убедить ведущие страны предоставить финансирование. Политики предпочитают игнорировать данную проблему, но стоимость работ слишком высокая, поэтому реализовать всё это без помощи властей не выйдет.

В конце материала приведём несколько случаев, когда в ходе изучения дна океанов или морей были найдены затонувшие сокровища: