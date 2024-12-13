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Bublik1
Дефицит Bitcoin становится всё более заметным – почему цифровое золото будет дорожать
Аналитики называют целый ряд факторов, оказывающих влияние на рынок цифровых активов

В последние дни курс Bitcoin остановился на отметке в 100 000 долларов. Некоторые эксперты пишут, что уже совсем скоро первая криптовалюта двинется вверх, поскольку на носу инаугурация Трампа. Будущий президент обещает упростить регулирование рынка цифровых активов, ну а заниматься всем этим будет Илон Маск. Миллиардер известен своим отношением к мемным токенам, а большая часть аналитиков уверена, что совсем скоро курс цифрового золота перевалит за 150 тысяч долларов. Находятся и скептики, но в данном случае важно обращать внимание на цифры, а они свидетельствуют в пользу того, что уже к концу января 2025 года за 1 ВТС будут давать 150 тысяч долларов. 

Начнём с заявления, которое недавно сделал директор MicroStrategy. По словам Майка Сэйлора, Bitcoin заканчивается. Примерно это же сказал и бывший глава и основатель Binance Чанпэн Чжао, ну а суть проблемы в том, что всего будет получено 21 миллион монет. За более чем 15 лет с момента начала майнинга было получено почти 20 миллионов, а всё это говорит о том, что мы стоим на пороге резкого дефицита. Напомним, в январе 2009 года известный криптограф Хэл Финни, один из первых сторонников криптовалюты, разместил сообщение: «Running bitcoin». Это стало началом процесса добычи криптовалюты, заложив основы для безопасности и стабильности всей системы. 

Аналитики уверены, что Bitcoin принципиально отличается от традиционных валют. Прежде всего он не подвержен инфляции, поскольку эмиссия его конечна, а сегодня на руках у пользователей находится больше 90% от потенциально возможных средств. Для фиатных денег инфляция считается инструментом стимулирования экономики, побуждающим держателей средств к их трате. Вот только первая криптовалюта создана с фиксированным лимитом, а действующее ограничение делает криптовалюту аналогом «цифрового золота», гарантируя высокую защиту от обесценивания. По данным Clarkmoody, на начало декабря 2024 года было добыто немногим больше 19 780 тысяч монет. В переводе на понятные цифры – это больше 94% от всей возможной эмиссии, а значит майнерам осталось добыть меньше 6% от всех цифровых денег. 

Кажется, что сделать это просто, но на пути встаёт хитроумный механизм халвинга, представляющий собой запланированное снижение награды за добычу блока. Данное событие происходит каждые четыре года. В момент запуска Bitcoin в 2009 году майнеры получали 50 BTC за блок. После первых халвингов эта цифра постепенно уменьшалась. Например, в 2012 удавалось получать только 25 монет за блок, в 2016 количество ВТС в блоке снизилось до 12.5, ну а в 2020 опустилось до 6.25 единиц. Весной 2024 произошёл очередной халвинг, в результате которого майнеры сегодня получают в каждом блоке только 3.125 ВТС. Ещё недавно, когда стоимость цифрового золота была ниже 70 тысяч долларов, фермеры вынуждены были копать в минус, поскольку расходы на электричество не окупались. Сегодня ситуация кардинально изменилась, но в будущем майнеров ждут ещё более суровые испытания. В 2028 году вознаграждение за блок снизится до 1.5625 BTC, а примерно 99% от всей доступной эмиссии будет получено к декабрю 2034 года. Последний блок будет добыт в 2014 году, но говорить о таких отдалённых перспективах пока нет никакого смысла. 

Эксперты считают, что рынок не располагает 20 миллионами монет, но реальной цифры никто не знает. Например, по оценкам брокерской компании River, около 1.6 млн BTC больше недоступны из-за забытых паролей или потери доступа к кошелькам. Не следует забывать о 1 миллионе ВТС, которые принадлежат Сатоши Накамото. Создатель первой криптовалюты исчез 14 лет назад, а доступ к его накоплениям может быть утерян навсегда. Итоговая цифра конечной эмиссии составляет около 18.4 миллиона BTC, но это оптимистичный сценарий, поскольку выявить так называемые «мёртвые» Bitcoin пока нет никакой возможности. Аналитики также обращают внимание на тактику HODL, сильно ограничивающую количество монет в обороте. Крупные держатели, такие как инвестиционные фонды, государства и частные инвесторы, предпочитают хранить ВТС длительное время, не поддаваясь колебаниям рынка. Ну а когда требуется избавиться от значительного количество монет, то подыскивается крупный покупатель, который приобретёт всё это без влияния на рынок и лишнего шума. 

По данным River, на текущий момент в свободном обращении остаётся лишь 14.7 миллиона BTC, а это около 70% от общей эмиссии. Это делает Bitcoin ещё более привлекательным для инвесторов, поскольку его дефицит со временем только увеличивается. Аналитики уверены, что в будущем цифровое золото будет дорожать. Это безальтернативное будущее, а значит сегодня Bitcoin остаётся лучшим средством для инвестирования. Или нет, ведь никто не знает, как глобальные финансовые изменения окажут влияние на цифровые валюты. 

#аналитика #криптовалюты #bitcoin
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