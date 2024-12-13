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Bublik1
Зачем производители смартфонов хотят вернуть тренд на телефоны с небольшим размером дисплея
Технологии позволяют, ну а такой шаг может повысить доходы производителей

Когда у автора данного материала впервые появился смартфон с диагональю экрана 4.3 дюйма, все вокруг ходили с дисплеями, размер которых не превышал 3 дюйма. Пользоваться телефоном было жутко неудобно, а спустя несколько недель пришлось его продать на вторичном рынке. Была куплена модель, размер экрана который был равен 3.5 дюйма, но даже такой аппарат казался неудобным. Все вокруг называли такой телефон «лопатой», намекая на то, что он больше подходит для копания, чем ежедневного использования. Время шло, карманы джинсов становились всё более вместительными, а сегодня смартфоном с диагональю 6.7 дюйма уже никого не удивить. Подобные устройства используются для повседневных задач, включая просмотр роликов, общение со знакомыми и друзьями, а также проведение видеоконференций. Любители видеоигр наслаждаются сотнями тысяч различных тайтлов, ну а в целом смартфон прекрасно подходит в качестве инструмента для работы и развлечений. 

Несколько лет назад эксперты полагали, что в ближайшее время размер дисплея смартфона перевалит за отметку в 7 дюймов, после чего состоится ещё одна гонка, во время которой человечество привыкнет к устройствам, дисплей которых почти равен восьми дюймам. Звучит вполне логично, но в данном случае проблема в компактности, ведь аппарат такого размера будет не только большим, но и тяжёлым. Это довольно значимый минус, а особенно в том случае, если вы часами держите гаджет в руках. Эксперты отмечали, что увеличение размера позволит ощутимо улучшить характеристики. Например, можно будет поднять качество съёмки, поскольку внутрь поместится более качественная камера. Кроме того, можно рассчитывать на рост ёмкости аккумулятора, что позитивно отразится на автономности. Скорее всего, большой смартфон не будет работать дольше, ведь экран также увеличится, но сегодня становится очевидно формирование противоположной тенденции. 

Эксперты считают, что в области высоких технологий назревает возвращение к истокам. Уже в 2025 году ведущие производители смартфонов планируют выпустить на рынок устройства с диагональю экрана в пределах 6.3 дюйма. По современным меркам это «малыши», ведь все известные бренды имеют в портфолио популярные гаджеты, диагональ которых почти приближаются к семи дюймам. Не осталась в стороне от тренда даже Apple, выпускающая чуть ли не самый большой на рынке iPhone 16 Pro Max. По мнению экспертов, тенденция к снижению размера экрана идёт к нам из Китая. Например, компания OnePlus уже готовит к запуску OnePlus 13 Mini, который будет оснащён новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Напомним, на протяжении 1990-х годов производители соревновались, кто создаст самый миниатюрный телефон. Легендарные Nokia 2100 и 8210 с размерами чуть больше пачки жвачки были настоящими хитами. Вот только где-то с середины 2000-х телефоны стали расти в размерах, что стало началом эры смартфонов с большими экранами. Похоже, рынок смартфонов возвращается к более компактным формам, что может стать настоящей революцией для пользователей, уставших от громоздких «лопат». По мнению экспертов, в первую волну производителей компактных смартфонов войдут следующие устройства: 

  • OnePlus с моделью 13 Mini,  
  • Vivo, уже выпустившая X200 Pro mini с экраном 6,3 дюйма, процессором MediaTek Dimensity 9400 и аккумулятором на 5700 мАч,  
  • Oppo и IQOO, которые, как ожидается, также представят свои миниатюрные модели.  

Кстати, все перечисленные бренды объединяет не только китайское происхождение, но и принадлежность к холдингу BBK Electronics. Что до причин появления нового тренда, то их несколько. Так, развитие технологий аккумуляторов позволило создавать батареи высокой ёмкости даже для небольших устройств. Теперь компактный смартфон может иметь аккумулятор, сопоставимый с более крупными моделями, что без проблем решает проблему низкой автономности. Например, складной Huawei Mate X3 при минимальной толщине вмещает две батареи на 4500 мАч. Это доказывает, что современные технологии позволяют совмещать компактность и производительность. Что любопытно, Apple уже пыталась вернуть компактные устройства на рынок с моделями iPhone 12 Mini и 13 Mini. Пока батарея с посредственной ёмкостью становилась на пути популярности подобных устройств. Учитывая развитие технологий, проблема остались в прошлом, а современные компактные смартфоны обещают долгую работу на одном заряде. Ожидается, что компактные модели будут оснащены экранами с разрешением 1.5К и современными процессорами, а среди них найдутся как флагманские устройства, так и представители среднего ценового сегмента.  

Эксперты полагают, что во многом данный тренд продиктован логикой экономии. Всё просто, ведь для производства смартфона размером 6.3 дюйма нужно потратить меньше денег. При этом цена останется на прежнем уровне, а значит мы видим маркетинговую уловку, позволяющую повысить доходы без дополнительных инвестиций. Вполне возможно, что инициатива останется без ответа массового пользователя, ведь люди давно привыкли к удобству, которое обеспечивает смартфон с большим и ярким экраном. 

#смартфоны #технологии #интересное
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