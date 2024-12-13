Судя по всему, в ближайшее время купюра крупным номиналом в РФ не появится

Если вы будете путешествовать по Европе, то к своему удивлению заметите, что на руках у населения нет крупных купюр. Так, максимальная купюра, которая печатается Центробанками – это 500 евро, вот только в ходу её встретить невозможно. Её никогда не выдают банкоматы, а финансовый регулятор и вовсе продвигает политику снижения физических расчётов до минимума. Уже достаточно давно снять в Европе в банкомате больше 1000 евро в сутки невозможно, а эксперты отмечают, что такие меры направлены на повышение контроля за теневыми рынками. Например, купить новый автомобиль в Германии за наличные у вас не выйдет, поскольку цена его в несколько раз превышает допустимый порог для оплаты товаров живыми деньгами. Это обесценивает логику хранения крупных сумм под подушкой, повышая привлекательность банков. Данная мера призвана ограничить возможности преступников, но в данном случае мы видим довольно жёсткую денежную политику, не встречающую сопротивления со стороны рядовых граждан.

В США также в ходу мелкие купюры, а максимальным номиналом считается 100 долларов. Именно эта купюра остаётся наиболее популярной во всём мире для накопления, но в переводе на российскую валюту выходит 10 000 рублей. Как уже было сказано выше, рядовым европейцам также доступны только 100 евро, ну а всё это порождает разговоры о необходимости появления купюры номиналом 10 000 рублей. Обратите внимание на график ниже. Даже если брать в расчёт осень 2021 года, то можно убедиться в том, что с тех пор курс российской валюты просел на 40%. Сильно повысилась инфляция, снизилась покупательская способность всех номиналов, а значит на 5000 рублей сегодня можно получить до 50% меньше товаров и услуг, чем было всего 3 года назад. Разговоры о необходимости выпуска купюры номиналом 10 000 рублей в России идут давно, но есть все основания полагать, что власти приняли решение отказаться от вывода на рынок такой крупной купюры. Полезной информацией поделился руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф». По словам Михаила Сергейчика, решение принято по целому ряду причин. Прежде всего Центробанк не видит необходимости купюре номиналом 10 000 рублей, поскольку в стране активно продвигается культура безналичных расчётов. Ну а так как с помощью смартфона можно оплатить практически любой товар или услугу, то наличные деньги со временем становятся всё менее востребованными.

Михаил Сергейчик отметил, что сегодня доля безналичных операций ощутимо превышает наличные расчёты и составляет около 92% от всех операций. Стоит также учитывать, что российские власти пытаются контролировать финансовые возможности населения, пытаясь пресечь мошеннические операции с помощью ограничения хождения крупных денежных номиналов. Скорее всего, 10 000 тысячная купюра будет пользоваться у населения высоким спросом, но она также станет успешным инструментом у тех, кто предпочитает уходить от налогов. На самом деле тема налогов довольно спорная. В последнее время мы видели несколько задержаний крупных чиновников, и каждый раз у этих людей находят значительные суммы в рублях и долларах. Похоже, преступникам ничто не мешает получать доступ к огромным суммам в наличных деньгах, тогда как контроль хорошо работает только в том случае, если речь идёт об обычном работяге со стандартной заработной платой. Следует учитывать, что крупный номинал опасен ещё и потому, что обязательно станет важным инструментом в руках фальшивомонетчиков.

Купюра номиналом в 5000 рублей долгое время испытывала давление со стороны мошенников, ну а давать этим людям очередной повод для заработка, власти не хотят. Аналогичное мнение высказал и зампредседателя Центробанка. Сергей Белов отметил, что планов у Центробанка выпускать крупную купюру номиналом в 10 000 рублей нет. Чиновник напомнил, что подобные решения принимаются не на пустом месте. Обычно финансовые эксперты делают это только в случае необходимости, когда существует реальная потребность экономики, а также необходимо скорректировать соотношение между наличным и безналичным оборотом. В конце концов глава комитета Госдумы по финрынку думает точно также. Анатолий Аксаков считает выпуск такой крупной купюры несвоевременным, хотя и признал, что рядовые граждане будут не против такого решения финансового регулятора. Таким образом можно сделать вывод, что власти не планируют выпускать крупные купюры. А между тем из-за планомерного обесценивания самая крупная 5000-я купюра сегодня стоит заметно меньше 50 евро. Жителям Европы доступны более значительные финансовые инструменты, но никаких перемен в данном случае не ожидается.