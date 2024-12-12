Характеристики Dark Eagle пока не очень впечатляют

Появление у России нового ракетного комплекса «Орешник» вызвало бурную реакцию в иностранной прессе. Особенно тревожно новость восприняли европейские власти. На публику звучали громкие заявления, но в итоге мы становимся свидетелями всё более активных разговоров о необходимости подписания мирного договора между сторонами конфликта. Шольц намерен ещё раз созвониться с Путиным, а пока только Зеленский недоволен происходящим. Оставим украинского государства с его проблемами, ведь сегодня у нас более интересная тема. Суть в том, что «Орешник» обладает продвинутыми техническими скоростными характеристиками и может применяться для ударов по целям, находящимся на расстоянии до 5500 километров.

Согласно опубликованной информации, полёт ракеты длился 15 минут, а пиковая скорость достигала 11 Маха, что превышает 12 000 км/ч. Западные аналитики констатируют, что при размещении в Беларуси до европейских столиц баллистическая ракета может добраться за считанные минуты, а остановить её нечем. Самая совершенная американская система ПРО вдруг оказалась устаревшей, ну а в ближайшее время нет никаких перспектив появления массовых решений, способных сбивать российские ракеты. Аналитики довольно долго смаковали появление у России ракеты такой высокой мощности и скорости, ну а в итоге представители Пентагона решили напомнить, что у них есть средства, способные бросить вызов русским технологиям. Речь идёт о находящемся в стадии разработки комплексе LRHW Dark Eagle, обладающим высоким потенциалом.

Отмечается, что баллистическая ракета выводится на заданную высоту при помощи двух ступеней, а боеголовка C-HGB способна набирать скорость до 5 Маха. Первые прототипы переданы для прохождения испытаний в 2021 году, но об успешных результатах пока не сообщается. Представители Пентагона уверяют, что уже через несколько лет ракета заступит на боевое дежурство, после чего начнётся её массовое производство. И вот здесь и возникают сомнения. Так, сроки уже не раз переносились, а на этот раз разработчики и вовсе отказались озвучивать год появления полностью функционального прототипа. При этом интересно, что американцы планируют первые работоспособные комплексы отправить в Германию. Почему янки не хотят оставить для защиты своей территории такое эффективное оружие, остаётся только догадываться, но всё те же представители оборонного ведомства США уверены, что по своим возможностям Dark Eagle не будет уступать российскому С-500. Эксперты полагают, что перед американскими конструкторами стоит сразу несколько сложных вызовов. Прежде всего потребуется добиться высокой скорости комплекса ПВО, ведь он должен не уступать по этому показателю ракетам потенциального противника. Судя по опубликованной информации, Dark Eagle в 2 раза медленнее «Орешника», а это критически мало для эффективной работы. Кроме того, понадобится разработать боеголовку, которая сможет не только догнать ракету противника, но и сбить её в сложных условиях. Например, на низких высотах. А ведь российские гиперзвуковые ракеты ещё и способны маневрировать, а это вызов, ответить на который Dark Eagle пока не в состоянии.

Аналитики оценивают новую противоракетную систему США крайне посредственно, но пока она не будет полностью готова, реальных выводов сделать не выйдет. Ну а мы пока рассмотрим характеристики российского комплекса С-500 «Прометей», который уже начал поступать на боевое дежурство. По мнению целого ряда экспертов, речь идёт о передовой противоракетной системе, обладающей высоким потенциалом для решения самых разнообразных задач. Комплекс не только справляется со всеми существующими вызовами, но и имеет высокий потенциал. При этом в ходе модернизации и появления новых вызовов характеристики его могут быть существенно улучшены. С-500 отличается уникальной архитектурой и может быть интегрирован с другими системами противоракетной обороны. «Прометей» построен на модульной основе и включает несколько ключевых элементов, каждый из которых выполняет свою функцию.

Радиолокационные станции (РЛС) нового поколения обеспечивают обнаружение и сопровождение целей на расстоянии до 800 километров. Высокая чувствительность этих станций позволяет эффективно выявлять даже малозаметные цели, включая так называемы «стелс-объекты».

Пусковые установки представляют собой мобильные платформы, способные одновременно запускать различные типы ракет, что значительно повышает гибкость и эффективность комплекса в боевых условиях.

Управляющие пункты анализируют данные от РЛС и координируют работу всех элементов комплекса. Они также могут обмениваться информацией с другими системами ПВО, создавая единое информационное пространство.

С-500 обладает впечатляющими техническими возможностями, которые выделяют его среди аналогов, Так, дальность работы составляет до 600 километров в случае необходимости поразить уже обнаруженную цель. При этом радиус обнаружения составляет до 800 километров, а значит у командного пункта будет время для принятия решения по запуску соответствующей ракеты. Одновременно доступно сопровождение до 100 объектов разного размера и поражение до 10 целей различного типа. Максимальная высота перехвата не превышает 200 километров, но это больше, чем способны набирать даже баллистические ракеты потенциальных противников.

Типы используемых ракет:

Существуют ракеты для перехвата баллистических боеголовок, которые разработаны специально для уничтожения скоростных объектов на всех этапах полёта.

Для воздушных целей применяются другие ракеты, которые эффективно поражают широкий спектр целей, включая самолёты, вертолёты и беспилотники.

Система С-500 создана для быстрой переброски и развёртывания. Мобильные платформы позволяют использовать комплекс даже на ограниченных территориях. Полная автоматизация управления делает систему максимально эффективной и независимой от человеческого фактора, при этом обеспечивается возможность интеграции с другими элементами оборонительных систем. Эксперты отмечают, что комплекс обладает высокой эффективностью, поскольку способен одновременно обнаруживать и поражать большое количество целей, превосходя по этому показателю аналоги потенциальных противников. Также комплекс обладает высокой гибкостью, поскольку адаптирован для модернизации, включая обновление программного обеспечения для противодействия новым угрозам. Комплекс легко интегрируется с уже действующими системами ПВО, существенно усиливая их потенциал. Первый серийный комплекс С-500 поступил на вооружение Российской армии в 2020 году. За это время система успешно прошла испытания в различных условиях, подтвердив свою надёжность и универсальность.