Указывается, что только 20% российской военной техники производится с нуля

Если взглянуть на актуальные системы вооружений Германии и других европейских государств, то можно заметить, что знаменитый Leopard 2 активно выпускался до 1990 года, ну а после этого внимание было сосредоточено исключительно на модернизации. В Британии есть не больше 150 Challenger 2, которые можно модернизировать до Challenger 3, ну а речь идёт о танках, которые также выпускались много десятилетий назад. Примерно аналогичная картина в США, а в целом большая часть современной техники НАТО не обновлялась десятилетиями. В качестве исключения можно привести самолёты, но в данном случае всё очевидно, ведь США продаёт боевые истребители пачками, получая за это огромные деньги.

После начала СВО в Украину вначале хлынула сильно подержанная советская техника, а после и старые образцы стран НАТО. Относительно новыми можно считать указанные выше Leopard 2, а также F-16, которые стараются прятать от российских ударов. В ход идёт преимущественно устаревшая техника, а обе стороны активно осваивают беспилотную авиацию. Попытки мобилизовать оборонную промышленность Европы предпринимаются уже несколько лет, но результат пока можно назвать не очень впечатляющим. Промышленники нехотя инвестируют деньги в производство оружия, опасаясь спада закупок после завершения СВО. То и дело появляются новости о нехватке материалов для выпуска боеприпасов и других типов вооружений, ну а на фоне указанных выше особенностей представители немецкого института по международным вопросам и исследованиям в области безопасности (SWP) решили рассказать о том, как плохо идут дела у России. На самом деле отечественные политики и журналисты любят «травить» байки о загнаивающемся Западе, а в целом нет ничего удивительного в попытке влияния на умы местного населения путём лёгкого преувеличения или преуменьшения реальных проблем.

Представители SWP напоминают, что 21 ноября был утверждён новый бюджет, в котором расходы на оборону вырастут на четверть, достигнув 13.5 трлн рублей. В переводе на европейскую валюту это примерно 130 миллиардов евро, но аналитики пишут о важных особенностях, на которые следует обращать внимание. Отмечается, что продукция и рабочая сила в РФ обходится дешевле, чем в Европе, а с учётом покупательной способности внутри страны реальная сумма соответствует приблизительно 350 миллиардам евро. Такие затраты составят 7-8% ВВП, что является историческим максимумом в постсоветской России. Для сравнения, в 2021 году военные расходы составляли лишь 3.6% ВВП и продолжали расти последние несколько лет. Немецкие аналитики указывают, что стремительный рост оборонного бюджета РФ совпал с сокращением доходов от экспорта энергоносителей, вызванным санкциями и падением мировых цен. Тем не менее дефицит бюджета остаётся управляемым и не превышает 2% ВВП. Его покрытие обеспечивается за счёт Фонда национального благосостояния и внутренних займов. Проще говоря, аналитики признают, что нанести вреда российской экономике не удалось, а сегодня русские умудряются тратить на военные цели больше денег, несмотря на санкции. Поскольку похвастать аналогичными успехами немцы не могут, то представители SWP предпочли перейти на другую тему.

Аналитики замечают, что огромный рост спроса на вооружение и сопутствующую продукцию стал драйвером роста промышленного производства. Ключевые отрасли, связанные с военно-промышленным комплексом, демонстрируют значительное увеличение объёмов выпуска. По официальным данным, категории, включающие «прочие металлические изделия», утроили свои показатели с 2021 года. Эксперты отмечают, что это связано с включением данных о производстве оружия, которые напрямую не публикуются. Аналитики SWP пишут, что критические для России линии производства вышли на круглосуточную работу. Пожалуй, аналитика не стала бы полной без ложки дёгтя, ведь отчёт выглядит слишком хорошо. Указывается, что несмотря на всё это массовые поставки в войска ряда систем осуществляются за счёт советских запасов. Якобы, только 20% бронетехники производится с нуля, остальное представляет собой модернизацию старых образцов. Насколько такая информация верна, сказать сложно, но в данном случае это не так важно, ведь в Германии ситуация со старой техникой обстоит ещё хуже.

Немецкие эксперты замечают, что в 2023 году экономика России выросла на 3.6%, чему способствовало создание 2 миллионов рабочих мест. Большая часть людей из этих людей трудится в оборонной промышленности и армии, что привело к падению безработицы до рекордных 2.3%. Предполагается, что снижение трудовой миграции и нехватка кадров стали сдерживающим фактором для дальнейшего роста. Работники, оставшиеся на рынке, выиграли от сложившейся ситуации, так как средняя заработная плата в 2024 выросла на 19% по сравнению с прошлым годом. Ну а поскольку доходы населения растут слишком быстро, то налицо ускорение инфляции. К октябрю 2024 года базовая инфляция достигла 9.7% в годовом выражении. Причина не только в росте доходов населения, но и в ограничениях, поскольку Западные санкции также вносят свой вклад. Они мешают экспорту, нарушая сложные логистические цепочки и затрудняют импорт электроники. Эксперты SWP подчёркивают, что Запад не собирается смягчать антироссийскую санкционную политику. В отчёте института предлагается ужесточить ограничения на экспорт нефти, СПГ и удобрений, а также усилить дипломатическое давление на страны, через которые Россия получает продукцию военного и двойного назначения. Насколько всё это станет разрушительным для немецкой экономики, аналитики предпочитают умалчивать.