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Bublik1
Кому принадлежит Киевстар, и как российские бизнесмены вернули контроль над украинским оператором
Эксперты пока не готовы предсказать дальнейшие события

До 2014 года Украина считалась крайне привлекательной для российского бизнеса. Предприниматели инвестировали в жильё, строительство и уже функционирующие крупные объекты. Приобретались заводы, обладающие ценностью для российских предприятий, а в целом казалось, что препятствий для ведения бизнеса не будет. Революция 2014 года внесла коррективы сферу инвестиций, а многие работающие в Украине компании попытались дистанцироваться от своих владельцев. Любой желающий мог узнать, кому на самом деле принадлежит тот или иной завод, но большая часть людей такими вещами не очень интересуется. В результате местные отделения российского бизнеса не только успешно интегрировались в украинскую экономику, но и начале вести себя довольно агрессивно по отношению к своим истинным владельцам. 

Особняком здесь стоят мобильные операторы, большая часть из которых на начало 2022 года так или иначе была подконтрольна российским предпринимателям. Несмотря на это все эти компании активно присоединились к информационной атаке на РФ, демонстрируя полную лояльность местным властям. Возможно, данная тема ещё всплывёт в информационном поле в ходе очередного разбирательства, но пока мы можем наблюдать за интересными событиями. Простой вопрос: кому принадлежит украинский мобильный оператор «Киевстар»? Последние три года компания вела хозяйственную деятельность так, как будто вообще не имеет материнского офиса и подконтрольна лично Зеленскому. Похоже, чем более громко звучат разговоры о мирных инициативах, тем интереснее становится наблюдать за происходящими с украинским бизнесом событиями. Как стало известно, Шевченковский районный суд Киева принял решение о снятии ареста с 47.85% акций ведущего украинского мобильного оператора «Киевстар», принадлежащих международной телекоммуникационной группе Veon. Проще говоря, теперь владелец получит полное право распоряжаться своей собственностью, хотя последние три года «Киевстар» и выступал в качестве одного из главных рупоров киевских властей. 

Помимо акций «Киевстара», суд также освободил от ареста несколько других активов Veon, включая «Украинскую башенную компанию», технологическую структуру «Киевстар-Тех» и оператора телемедицины «Хелси». Эти компании играют важную роль в поддержании цифровой инфраструктуры Украины, что делает данное судебное решение особенно значимым для телекоммуникационного сектора страны. Генеральный директор Veon заявил, что решение стало важной победой, поскольку суд устранил препятствия, стоящие на пути развития всей компании. Каан Терзиоглу обратился к инвесторам с предложением наращивать вложения в украинский бизнес, поскольку данное направление кажется ему крайне перспективным. Глава компании напомнил, что акции Veon торгуются на американской бирже Nasdaq. Ну а поскольку любой инвестор может приобрести эти активы, то теперь «Киевстар» становится стратегическим активом, в развитии которого могут принять участие международные игроки. 

Также утверждается, что с 2009 года, когда «Киевстар» перешёл под контроль Veon, компания инвестировала в украинскую экономику больше 10 миллиардов долларов. Не так давно было объявлено о намерении влить в украинскую экономику ещё 1 миллиард долларов, а деньги поступят частями до 2027 года. Терзиоглу напомнил, что «Киевстар» сегодня не только обеспечивает работой 4 тысячи человек, но и остаётся лидером в развитии телекоммуникационных услуг в стране. Здесь самое время напомнить о масштабном взломе мобильного оператора в 2023 году. Тогда почти неделю без связи оставались миллионы людей, а виновных пока не нашли. Стоит заметить, что проблемы у Veon начались в 2022 году, когда Евросоюз, Британия и США ввели санкции против инвестиционной компании LetterOne. Дело в том, что речь идёт о крупнейшем держателе акций Veon, а фактически – о теневых владельцах украинского мобильного оператора. Киевские власти тут же присоединились к санкциям против своих владельцев. В санкционный список были включены такие российские бизнесмены, как Михаил Фридман, Герман Хан и Пётр Авен, так или иначе связанные с LetterOne. 

Уже летом 2023 Шевченковский районный суд Киева наложил арест на все 100% акций «Киевстара», хотя позднее ограничения были сокращены до 47.85%, которая и принадлежит группе LetterOne в Veon. Какие будут у судебного решения последствия, предугадать сложно. Скорее всего, до подписания мирного договора украинский мобильный оператор продолжит свою агрессивную риторику в адрес России. Аналитики пишут, что добиться значимого результата в судебной инстанции удалось благодаря хитроумному плану. Так, в совет директоров «Киевстара» в 2023 году вошёл бывший госсекретарь США Майкл Помпео. Чуть позднее он же стал членом совета директоров Veon, а его консалтинговая компания Impact Investments заключила соглашения с оператором. Считается, что подконтрольные Помпео структуры за 5 лет получат гонорар в размере 26.6 миллиона долларов. Скорее всего, сюда не входят премии и другие выплаты, ведь в данном случае вклад бывшего политика в прессе явно преуменьшается. 

#политика #киевстар
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