Обстановка в Сирии напряжённая, ну а европейские власти уже подумывают над тем, чтобы отказать беженцам из Сирии в праве находиться на своей земле

Многие эксперты признают, что Башар Асад был не лучшим правителем, на который могла рассчитывать Сирия. И всё же, именно он обеспечил в стране порядок. Террористические группировки были загнаны в подполье, что обеспечило в стране относительную стабильность. Многие люди, несогласные с особенностями политики действующих властей, покинули свою страну, но в целом Сирия оставалась относительно мирной по сравнению с несколькими соседними государствами. Аналитики пишут, что за наступлением террористических группировок и так называемых оппозиционных сил стоят США, Турция и Израиль. Отмечается также переход высокопоставленных чиновников из окружения Асада на сторону противника, ну а сегодня многие сирийские беженцы в Европе находятся в самой настоящей эйфории. Звучат фейерверки, проходят празднования освобождения страны от тирана, вот только многие люди просто не осознают, в какую пропасть сегодня скатывается Сирия.

А между тем целый ряд европейских стран уже заявил о приостановке принятия беженцев из Сирии. В Германии звучат призывы выдворить всех сирийцев, которым ранее предоставили убежище, ведь теперь в их родной стране царит мир. Было бы неплохо собрать немецких политиков и отправить их хотя бы на пару дней в тур по так называемой «освобождённой Сирии». Если изучить видео, которые доступны в интернете, то можно сделать вывод, что сегодня в стране царит хаос, а сразу несколько крупных группировок пытаются закрепить за собой ключевые объекты и занять города. При этом жителям населённых пунктов приходится несладко. Сообщается о массовых расправах с представителями отдельных религиозных групп, но на подобные вещи демократическая Европа уже давно привыкла не обращать внимания. Самое главное, чтобы новые власти были готовы слушать советы из Брюсселя и Вашингтона. Ожидается, что совсем скоро внутренние противоречия между группировками приведут к новой фазе конфликта, а на фоне всего этого фиксируется массовое возвращение сирийцев в свою страну.

Сообщается, что временное правительство под руководством малоизвестного Мохаммеда аль-Башира, назначенного при поддержке повстанцев, официально заявило о своей работе до 1 марта. Брюссель уже инициировал начало переговорного процесса, что позволит снять напряжённость в регионе, но деньги и власть лежат совсем рядом, а спущенные с цепи повстанцы только вошли во вкус. Особенно активны в продвижении красивой картинки из Сирии турецкие СМИ. Там появляются слезливые репортажи о людях, которые годами не могли вернуться на родину из-за тирании Асада, но сегодня готовы идти пешком и хотят отстроить всё с нуля. Похоже, строить придётся долго. Как уже отмечалось выше, предыдущие власти так и не решились на борьбу с коррупцией, но смогли удержать значительную часть государственной и частной собственности от разграбления. После свержения Асада богатые дворцы пустуют, а многочисленные группы повстанцев беспрепятственно грабили магазины даже в Дамаске. Особое беспокойство выражают международные гуманитарные организации. Отмечается огромный масштаб разрушений, которые предстоит устранить, чтобы обеспечить условия для возвращения миллионов беженцев.

Мохаммед аль-Башир возглавил правительство, пообещав сформировать новую администрацию, но многие эксперты полагают, что никаких выборов не будет. Интересы крупных группировок слишком разные, а поддерживающие их страны пытаются взять всё, что плохо лежит. Представители США просят повстанцев воздержаться от внутренней борьбы, а также оказывать гуманитарную помощь пострадавшим. Госсекретарь США Энтони Блинкен и вовсе заявил, что новое правительство должно стать примером инклюзивности, а не повторением ошибок прошлого. Сложно представить, что "вчерашние террористы" и представители крайне агрессивных группировок вдруг встанут на путь исправления. Похоже, Израиль не питает по этому поводу иллюзий, пытаясь взять под контроль территорию, генерирующую постоянные проблемы. Ситуация располагает, а в итоге ЦАХАЛ не только продвигаются по земле, но и наносят удары по стратегическим объектам сирийской армии. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заверил, что эти меры носят временный характер, но в данном случае неясно, на каком основании вообще проводятся бомбардировки соседней страны.

Подобные действия уже привели к недовольству со стороны Турции, Египта, Катара и Саудовской Аравии. Каждое из государств имеет собственные интересы, а всё это говорит о том, что мирным небо над Сирией станет ещё очень нескоро. Пока же очевидно, что восстановление экономики этой страны потребует огромных усилий. Миллионы людей остаются без крова, экономика разрушена санкциями, а инфраструктура в руинах. Пока поток возвращающихся домой беженцев не сильно заметен, но многое зависит от решимости европейских властей. Если там начнут оказывать давление на живущих в Германии и других странах сирийцев, то Сирии придётся столкнуться не только с уже названными проблемами, но и пытаться разместить сотни тысяч новоприбывших. Ну а поскольку эти люди последние годы имели своё жильё и не испытывали нехватку в питании и комфорте, то самостоятельно уйти захотят немногие.