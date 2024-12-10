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Bublik1
В Нидерландах обвиняют в шпионаже инженера из РФ, передававшего технологии ASML российской стороне
Пока окончательная точка в судебном заседании не поставлена

С момента появления колеса человечество пыталось создавать всё более сложные технологии. При этом всегда находились как те, кто генерировал новые идеи, так и те, кто их успешно копировал. Часто первые и вторые менялись местами, ну а технологический шпионаж является важным элементом структуры крупных международных игроков. Сегодня всё внимание сосредоточено вокруг полупроводниковой отрасли, а значит именно в этой области ведётся наиболее активная борьба спецслужб. В американской прессе часто пишут о вопиющих случаях шпионажа со стороны китайских властей. Якобы, представители КНР не только вербуют ведущих инженеров крупных технологических компаний, но и предлагают им работу на своих фабриках. Там специалистам обещают платить в 5 раз больше, чем на предыдущем месте работы, ну а уследить за всеми кадрами просто невозможно. 

Ну а поскольку Россия также заинтересована в технологиях, то указанная ниже информация вполне может оказаться правдивой. Сообщается о крупном скандале в рядах ASML. Это крупнейший производитель литографов, аналогов которым нет на планете. Оказывается, 43 летний сотрудник компании замечен в краже секретных данных и передаче их российским агентам. Согласно данным обвинения, инженер передавал конфиденциальную информацию российским компаниям для создания заводов по производству микросхем в обход международных санкций. На слушаниях в суде Роттердама государственный обвинитель заявил, что обвиняемый нарушил санкционное законодательство, продавая данные ASML российским фирмам с ноября 2015 года. Для передачи информации использовались телефоны, USB-накопители, а иногда сотрудник компании лично выезжал в Москву. 

Как утверждается, украденная информация содержала технологии двойного назначения, которые могут применяться как в гражданской, так и в военной сфере. По данным следствия, целью действий обвиняемого было создание в России фабрик, способных производить чипы, недоступные из-за санкционных ограничений. Оказывается, подозреваемый был арестован ещё в августе этого года, но точка в деле ещё не поставлена. Выходец их России какое-то время работал в компании Mapper Lithography. После банкротства активы компании были приобретены ASML, а таким образом обвиняемый и стал сотрудником ведущего производителя литографов с мировым именем. Представители нидерландской компании заявили, что знают о проблеме, а также предоставили все необходимы отчёты следователям. При этом комментировать ход дела представители ASML отказалась. Что любопытно, этот случай стал вторым за последние годы крупным инцидентом, связанным с кражей интеллектуальной собственности ASML. В 2023 году компания обвинила бывшего сотрудника из Китая в передаче технической информации китайским фирмам.  

Напомним, ASML играет ключевую роль в глобальной микроэлектронной индустрии. Компания производит оборудование для создания чипов, включая передовые машины для литографии, которые практически невозможно заменить. Новое судебное дело подчёркивает растущую напряжённость вокруг интеллектуальной собственности в условиях усиления санкций и геополитических конфликтов. США хотят контролировать абсолютно всё, но конкуренция неизбежна, а со временем влияние американских компаний будет снижаться.

#полупроводники #asml
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