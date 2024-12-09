Аналитики отмечают, что экономический кризис в Европе ещё впереди, поскольку доля европейских автопроизводителей на мировом рынке продолжит снижаться

Если изучить мнение ведущих европейских аналитиков, то можно прийти к выводу, что главная проблема Старого света заключается в оппозиционных силах, стремящихся прийти к власти. Выборы в Германии и Франции доказали, что правящие элиты готовы на людей действия, которые позволят им и дальше оставаться у власти. При этом давление оказывается и на другие государства. В Грузии уже неделю предпринимаются попытки устроить цветную революцию. В Румынии были отменены итоге первого тура президентских выборов, поскольку лучшие результаты показал оппозиционный кандидат. Усилиями США, Турции и Израиля удалось свергнуть режим Асада в Сирии, ну а недавние союзники уже готовы броситься друг на друга, пытаясь получить как можно больше земли, влияния и нефтяных скважин. Глобальная политика действительно находится в кризисе, но у Европы есть и более важные проблемы, решать которые местные элиты пока не готовы. Зелёная повестка дала сбой. Возобновляемая энергия оказалась слишком дорогой и непостоянной. Летом доступ к солнцу превышает потребности населения, ну а зимой выработка практически останавливается.

Из-за смены логистических поставок газа и нефти за ключевые ресурсы приходится платить в разы больше, ну а на фоне растущей торговой напряжённости с Китаем и скорого возвращения Трампа в Белый дом ситуация становится ещё более сложной. Эксперты тихо перешёптываются о том, что санкции против России не работают. При этом сама Европа страдает от последствий, ведь автомобильная и энергетическая отрасль продолжают испытывать сильное давление. Немецкие производители, такие как Bosch, уже заявляют о необходимости чёткой промышленной стратегии, особенно в секторе электромобилей. Во Франции разногласия ставят под сомнение выполнение оборонных заказов, а промышленники с неохотой готовы инвестировать в некогда считавшиеся перспективными проекты чистой энергетики. Торговые конфликты с Китаем усиливают давление на компании, а французские производители коньяка уже столкнулись с антидемпинговыми пошлинами. Эти проблемы поднимают вопрос о способности Европы сохранять экономическую конкурентоспособность и единство в условиях внутренних и внешних вызовов. Похоже, проблемы Старого света только начинаются, а уже совсем скоро потребуется предпринимать ещё более агрессивные меры противодействия экспансии со стороны китайских автопроизводителей.

По данным Reuters, крупнейший китайский производитель электромобилей BYD продолжает захватывать мировую автомобильную арену, демонстрируя стремительный рост и оставляя позади таких гигантов, как Ford и Honda. Незадолго до публикации данных о ноябрьских продажах BYD уже имеет все шансы превзойти свои амбициозные годовые цели и утвердиться в качестве одного из ведущих автопроизводителей мира. Согласно предварительным данным, за 11 месяцев 2024 года BYD продал 3.76 миллиона автомобилей, включая 506 804 единицы в ноябре. Такой результат не только укрепляет позиции компании на внутреннем рынке, но и ставит её в один ряд с мировыми лидерами. По прогнозам, BYD завершит год, превысив отметку в 4 миллиона проданных автомобилей, оставив позади Honda и Ford. Местный рынок всё ещё приносит компании больше 90% доходов, но производитель с большим интересом смотрит на европейский рынок, где планирует занять место привычных рядовым европейцам автомобилей.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), к октябрю доля BYD на рынке составила 16.2%, тогда как ровно год назад было всего 12.5%. Для сравнения, Volkswagen с двумя совместными предприятиями в Китае снизил свою долю с 14.2% до 12.5%, но уже в 2025 году может получить меньше 10% рынка. Пока европейские гиганты буксуют, руководство BYD ставит перед собой амбициозные планы. Предполагается, что в 2025 удастся реализовать от пяти до шести миллионов машин, а сегодня компания инвестирует в расширение производственных мощностей. С августа по октябрь этого года заводы смогли прибавить ещё 200 тысяч машин в месяц, что также позволило увеличить количество рабочих мест на 200 тысяч человек. Сегодня на предприятиях BYD трудится почти миллион специалистов, хотя ещё в конце 2023 года штат компании насчитывал 703 500 сотрудников. Такая стратегия позволяет BYD не только выигрывать в жёсткой ценовой войне на китайском рынке, но и контролировать издержки эффективнее конкурентов. Благодаря прямым договорённостям с поставщиками о снижении цен компания укрепляет свои позиции как на внутреннем, так и на международном рынках.

Стремительный рост BYD стал очередным ударом для иностранных автопроизводителей, которым всё сложнее удерживаться на китайском рынке. На прошлой неделе General Motors объявила о реструктуризации своего китайского подразделения с потерями более 5 миллиардов долларов. Снижение продаж и убытки совместного предприятия вынуждают GM искать новые пути выживания в условиях жёсткой конкуренции. Аналитики полагают, что если BYD сохранит текущий темп в течение следующего года, то легко может достичь продаж более 6 миллионов автомобилей. Это поставит её в один ряд с такими гигантами, как General Motors и Stellantis. На фоне этого европейские элиты ничего лучше антидемпинговых пошлин не придумали. Аналитики констатируют, что даже после повышения стоимости китайские электрокары и гибриды выгоднее европейских брендов, ну а это оказывает давление на традиционных лидеров рынка. При этом страдает вся европейская экономика. Венгрия планирует ввести в строй несколько заводов, на которых будут выпускаться китайские автомобили. Они не будут подпадать по пошлины, обходя решения Брюсселя. В ответ на заградительные пошлины Китай вводит свои ограничения, тогда как высокая конкуренция на рынке Поднебесной буквально выталкивает оттуда Европейские бренды. Аналитики прогнозируют Европе длительную стагнацию экономики, указывая на необходимость выработки единой энергетической и промышленной стратегии. Пока подобные призывы остаются не услышаны, поскольку правящие элиты не готовы на перемены и видят успех исключительно в политической победе над Россией. Добавим, что сегодня именно Европа радуется свержению Асада. Скорее всего, уже через несколько месяцев эйфория пройдёт, поскольку в Германию, Францию и другие государства потянутся толпы беженцев из Сирии.