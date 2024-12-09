К сожалению, массово задействовать комаров не планируется

Каждый из нас так или иначе сталкивался с комарами. Назойливые насекомые способны демонстрировать чудеса выживания. Например, согласно науке, питающиеся кровью самки должны жить всего несколько недель, но иногда случается, что отдельные особи способны пережить зиму, охотясь на людей в больницах. Попытки избавиться от насекомых в доме практически бесполезны, ведь реально помогает только специальная сетка на окнах. Стоит вам хотя бы на несколько часов забыть закрыть сетку, как в ваше жилище устремляются армии агрессивных насекомых. Долгое время комары считались вредными паразитами, но учёные полагают, что потенциал насекомых позволяет превратить их в крайне полезных существ.

Сообщается, что не так давно команда исследователей из Лейденского университета и Университета Радбауда в Нидерландах использовала этих насекомых для доставки высокоэффективной вакцины от малярии. Вакцина обладает отличным потенциалом, превосходя по большей части показателей наиболее популярные аналоги. При этом доставлять вакцину собираются при помощи комаров. Так, работа вакцины обеспечивается за счёт паразита Plasmodium falciparum, который и вызывает малярию у людей. Исследователи модифицировали его, выключив важный ген, без которого паразит не может завершить своё развитие в организме. После укуса комара модифицированный паразит отправляется в печень, как и обычный возбудитель малярии. Вот только дальше он сталкивается с препятствиями и не может проникнуть в кровоток, а значит не вызывает заболевание.

По словам учёных, модифицированный паразит не только не опасен, но и крайне полезен, поскольку приводит к выработку мощного иммунного ответа со стороны организма человек. Таким образом, когда получивший иммунитет столкнётся с реальной инфекцией, то уже будет иметь средства для противодействия. Испытания новой вакцины показали впечатляющие результаты. Из девяти участников эксперимента восемь остались полностью защищёнными от малярии. Для сравнения, предыдущая версия вакцины обеспечивала иммунитет только одному из восьми участников. Учёны полагают, что главная причина успеха кроется в медленном развитии модифицированного паразита в печени. Если предыдущая версия достигала зрелости за 24 часа, то нынешнему варианту требуется почти неделя. Это даёт иммунной системе больше времени для распознавания угрозы и выработки эффективной защиты. Комары, использованные для доставки вакцины, сыграли важную роль в её испытаниях. Такой подход максимально точно имитирует, как происходит заражение в природе, что делает результаты исследования более достоверными.

При этом побочные эффекты оказались минимальными: у участников наблюдались лишь лёгкое покраснение и зуд в местах укусов. После завершения эксперимента всем добровольцам был назначен курс профилактических препаратов против малярии. Отметим, что малярия остаётся серьёзной проблемой, поскольку каждый год фиксируется около 250 миллионов случаев заболевания. По данным ООН, сотни тысяч людей в итоге умирают, ну а самые эффективные вакцины способны выработать иммунитет всего до 50% людей. Мало того, иммунный ответ организма действует всего один год, а население беднейших стран не может себе позволить дорогостоящую вакцинацию. По данным команды исследователей, новая вакцина открывает путь к более эффективной и долгосрочной защите. В ближайшее время состав проверят на большой выборке людей. А вот комаров задействовать для этого не будут.

Несмотря на то, что использование насекомых для доставки вакцины эффективно в научных экспериментах, оно непрактично для массового применения. Следующий шаг учёных состоит в разработке методов введения вакцины, которые будут удобными и безопасными для широкого использования. Следует помнить, что насекомые давно известны как переносчики опасных заболеваний. Существует масса опасных болезней, переносчиками которых могут стать паразиты. Давайте изучим наиболее известные из них.