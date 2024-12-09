Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Курьерам в РФ платят больше 115 000р, но спрос на доставку увеличивается из-за дефицита кадров
Уже 1% всего населения России составляют курьеры

Во многих европейских странах ключом к успеху считается высшее образование. Всё это не значит, что человек в итоге станет миллионером, но в любом случае выпускник престижного университета с востребованной профессией будет зарабатывать больше, чем могут рассчитывать другие люди. Особенно это касается тех, кто вообще не имеет профессии и работает в торговле или обслуживании. В разных странах подход к выплатам заработных плат сильно отличается от общепринятых стандартов, но суть сводится к тому, что в России высшее образование вообще ничего не гарантирует. Мало того, существуют профессии, где выплаты высокие и вообще не требуется никаких сложных навыков. 

В последние десятилетия высокие доходы наблюдаются не только у юристов и медиков, но и в сфере высоких технологий. Программисты получают всё больше денег с каждым годом, но в России рост заработных плат наблюдается в сфере доставки. Работа курьера никогда не была престижной, позволяя студентам или временно безработным перебиваться случайными доходами. Вот только в последние годы всё встало с ног на голову. Сегодня в России эта профессия не только пользуется огромным спросом, но и приносит зарплаты, которые превосходят доходы врачей, учителей, журналистов и даже IT-специалистов. Что самое главное: освоить эту работу может практически каждый. Не требуется тратить годы на получение высшего образования, собирать дипломы, а после начинать карьеру с нуля. Всё просто, ведь нужно просто знать небольшой район своего города, а также быть готовым к физическим нагрузкам. При этом напрягаться придётся не так сильно, как грузчикам, ведь многие курьеры используют велосипеды и даже мопеды. 

По данным исследований, проведённых HeadHunter и логистической компанией ПЭК, медианная зарплата курьеров за январь-ноябрь 2024 года достигла 115 600 рублей. Это на 15 % больше, чем год назад, а тенденция к росту становится всё более заметна. Для сравнения: врачи в России в среднем зарабатывают 88 400 рублей. Учителя, которым доверена забота о подрастающем поколении, вправе рассчитывать на 47 тысяч рублей. Даже аналитики и некоторые другие специалисты IT-сферы, медианная зарплата которых составляет 114 200 рублей, оказались позади курьеров. Ну а обычные журналисты, бухгалтера и логисты зарабатывают ещё меньше, ведь их доходы варьируются от 62 до 79 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что сегодня рынок доставки товаров и еды переживает настоящий бум. Количество вакансий для курьеров за год выросло на 36 %, а вот число желающих работать в этой сфере сократилось на целых 9%. Проще говоря, в данной области ощущается острая нехватка людей, а работодатели пытаются привлечь новых сотрудников при помощи более высоких окладов. 

Что примечательно, дефицит особенно ощутим в период так называемого «высокого сезона»: с октября по декабрь. Именно в это время спрос на курьеров достигает пика, так как люди активно готовятся к праздникам, заказывая подарки, продукты и другие товары онлайн. Эксперты приходят к выводу, что работа курьера привлекает своей доступностью и гибкостью. Чтобы начать, потребуется минимум, ведь пешим курьерам хватит хорошей обуви. Работающие на собственном автомобиле курьеры получают ещё больше, но и стартовые расходы здесь выше. Как выяснилось, это ещё не всё, ведь логистические компании стараются сделать профессию ещё более привлекательной. Например, предлагается гибкий график, когда курьеры сами выбирают смены и могут совмещать работу с учёбой или другими занятиями. Также всё чаще предлагаются социальные гарантии. В крупных компаниях оплачиваются больничные, отпуск и даже предоставляется медицинская страховка. Кроме того, курьеры вправе рассчитывать на бонусы, если будут работать в праздничные дни или выполнять свои обязанности быстро и эффективно. 

Сами курьеры часто говорят, что им нравится отсутствие необходимости сидеть в офисе. Работа курьером позволяет быть мобильным и не зависеть от четырёх стен. Меняется и лицо рядового курьера. Так, если раньше курьерами преимущественно работали мужчины 25-40 лет, то сейчас профессия стала по-настоящему универсальной. Сегодня курьером может стать практически любой человек в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, профессия стала гендерно нейтральной, ведь всё больше женщин выбирают доставку как способ заработка. Среди новых сотрудников встречаются как студенты, так и пенсионеры, что подчёркивает доступность и гибкость работы. Согласно официальным данным, наибольший спрос на курьеров традиционно приходится на логистические компании. Известно, что только за первые 11 месяцев 2024 года они открыли более 44 500 вакансий. Немного отстают крупные ритейлеры, разместившие 21 600 вакансий за указанный временной период. Интересно, что в топе по числу вакансий оказались и IT-компании, которым потребовалось больше 14 000 курьеров. 

Похоже, власти не все в восторге от бурного роста популярности профессии курьера. Глава департамента внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что сервисы доставки переманивают трудоспособное население из других, более производительных отраслей. По его словам, это негативно сказывается на экономике, так как курьерская деятельность часто остаётся убыточной и не создаёт реальной добавленной стоимости. Более того, он отметил, что массовая доставка отучила людей ходить в магазины и меняет традиционные потребительские привычки. Несмотря на критику, профессия курьера становится важной частью современной экономики. Сегодня это не только способ заработать, но и возможность для миллионов людей найти работу в условиях гибкого графика и минимальных требований. Сегодня курьеры уже составляют более 1 % населения России, а их количество продолжает расти. Эксперты уверены, что пока спрос на доставку остаётся высоким, курьеры будут на передовой, обеспечивая население удобством и комфортом в повседневной жизни.   

#интересно #профессии
+
Написать комментарий (0)
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
Чем может быть опасна одежда из секонд-хенда, и как сохранить своё здоровье
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
12
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
7
Гиперзвуковой 'Орешник' из Белоруссии способен достичь Нью-Йорка и РЛС в Гренландии
1
Подросток из США за ночь заработал на созданной им криптовалюте 50 000 долларов
4
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
22
Бета-версия HyperOS 2.0 доступна для нескольких смартфонов Xiaomi и одной модели Redmi
+
Новейшие игры начинают вылетать на видеокартах с 8 ГБ VRAM, даже в разрешении 1080p
10
Российские ракеты Р-37М теперь способны перехватывать F-16C
+
Mash: ВСУ впервые атаковали Крымский мост польскими дронами "Гавия" с группой прикрытия
5
Китайская корпорация представила новое оборудование для щелочного электролиза водорода
1
Серия смартфонов Samsung S25 получит больше функций искусственного интеллекта и новый Bixby
+
КБС «Стрелок» от «Триады-ТКО» предоставляет защиту 70% тела бойца
1
"F-35 дорогие и устаревшие" - Илон Маск уронил акции Lockheed Martin, раскритиковав программу JSF
2
Игра про Индиану Джонса появилась на торрентах, но поиграть можно только на видеокартах RTX
11
На что способна видеокарта NVIDIA RTX 4010 из Китая
2
Россия увеличивает производство ракет РС-26 «Рубеж» с дальностью до 4000 километров
+
Провайдеры сообщили об отключении «Роскомнадзором» части России от глобального интернета
12
ЗРПК 'Панцирь-СМ' с новыми радарами наведения улучшает защиту против 'Storm Shadow' в три раза"
+
Эксперт InfoBRICS Боснич: Запад напуган потенциалом российской ракеты "Циркон"
+
Функция Call Transcripts в One UI 7 предлагает расшифровку звонков на русском языке
+

Популярные статьи

Настало время натрий-ионных батарей - бюджетной и безопасной альтернативы литию
+
Подросток успел за один вечер создать новый мемкоин, заработать на нем $50 000 и обвалить его курс
4
Итоги гоночного уик-энда 7-8 декабря
1
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
23
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
17
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
6
9 игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4060, которые можно купить со скидками в Мегамаркете
7
Битва у Роркс-Дрифт (1879) - как 140 человек разгромили 4000 армию
17
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
5

Сейчас обсуждают

Сергей Гончар
10:29
Как бы мы не обсуждали, а цунами идёт, единственный выход поменять видеокарту.
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
linux4ever
10:29
Такой сторонник, что ранняя версия стима была на базе осла.
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
Алиен Предаторов
10:29
Спотифай и дизер официально ушли с нашего рынка. Сам пользовался Дизером. И теперь я должен придумывать способы что бы заплатить им денег??? Да ну на! По играм то же. Я бы и рад купить игру, но в Росс...
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
ИСКАНДЕР
10:28
У вас Путин точно не будет, Зеленским утритесь! )))
Администрация Трампа требует от Киева снять запрет на переговоры с Москвой
ИСКАНДЕР
10:28
Как у вас у нас точно не будет, что верно, то верно! )))
Администрация Трампа требует от Киева снять запрет на переговоры с Москвой
ИСКАНДЕР
10:27
Для них нет, для нас да. Так что сами себе свинью подложили. )))
Администрация Трампа требует от Киева снять запрет на переговоры с Москвой
OgoGoLog
10:25
Ты даже контекста не знаешь. Кто и куда пришел и откуда ушел. ВКС РФ и "Вагнер" как бы с другим отребьем воевало и с задачей своей справились. Внутренние вопросы Сирии с их нежеланием оставаться светс...
Politico: Комиссар ЕС по обороне требует выделить 100 миллиардов евро на закупку вооружения
Сергей Гончар
10:23
Это только начало, а что будет дальше? Когда некоторые техно блогеры говорили что rtx 3060 на 12гб, не нужны 12 гигабайт видеопамяти так как у этой видеокарты слабый gpu, а щас оказывается что они был...
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
OgoGoLog
10:20
Фантомные боли по пропаганде. Ему мало с лопаты контента от укропов - он на другую сторону за добавкой бегает.
Politico: Комиссар ЕС по обороне требует выделить 100 миллиардов евро на закупку вооружения
Eppius
10:20
Это выглядит фантастично но видимо есть такие люди которые покупают и по такой цене ежели продают.
RTX 4090 сняли с производства, вследствие чего цены на карты выросли до $3699
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем