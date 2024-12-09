Уже 1% всего населения России составляют курьеры

Во многих европейских странах ключом к успеху считается высшее образование. Всё это не значит, что человек в итоге станет миллионером, но в любом случае выпускник престижного университета с востребованной профессией будет зарабатывать больше, чем могут рассчитывать другие люди. Особенно это касается тех, кто вообще не имеет профессии и работает в торговле или обслуживании. В разных странах подход к выплатам заработных плат сильно отличается от общепринятых стандартов, но суть сводится к тому, что в России высшее образование вообще ничего не гарантирует. Мало того, существуют профессии, где выплаты высокие и вообще не требуется никаких сложных навыков.

В последние десятилетия высокие доходы наблюдаются не только у юристов и медиков, но и в сфере высоких технологий. Программисты получают всё больше денег с каждым годом, но в России рост заработных плат наблюдается в сфере доставки. Работа курьера никогда не была престижной, позволяя студентам или временно безработным перебиваться случайными доходами. Вот только в последние годы всё встало с ног на голову. Сегодня в России эта профессия не только пользуется огромным спросом, но и приносит зарплаты, которые превосходят доходы врачей, учителей, журналистов и даже IT-специалистов. Что самое главное: освоить эту работу может практически каждый. Не требуется тратить годы на получение высшего образования, собирать дипломы, а после начинать карьеру с нуля. Всё просто, ведь нужно просто знать небольшой район своего города, а также быть готовым к физическим нагрузкам. При этом напрягаться придётся не так сильно, как грузчикам, ведь многие курьеры используют велосипеды и даже мопеды.

По данным исследований, проведённых HeadHunter и логистической компанией ПЭК, медианная зарплата курьеров за январь-ноябрь 2024 года достигла 115 600 рублей. Это на 15 % больше, чем год назад, а тенденция к росту становится всё более заметна. Для сравнения: врачи в России в среднем зарабатывают 88 400 рублей. Учителя, которым доверена забота о подрастающем поколении, вправе рассчитывать на 47 тысяч рублей. Даже аналитики и некоторые другие специалисты IT-сферы, медианная зарплата которых составляет 114 200 рублей, оказались позади курьеров. Ну а обычные журналисты, бухгалтера и логисты зарабатывают ещё меньше, ведь их доходы варьируются от 62 до 79 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что сегодня рынок доставки товаров и еды переживает настоящий бум. Количество вакансий для курьеров за год выросло на 36 %, а вот число желающих работать в этой сфере сократилось на целых 9%. Проще говоря, в данной области ощущается острая нехватка людей, а работодатели пытаются привлечь новых сотрудников при помощи более высоких окладов.

Что примечательно, дефицит особенно ощутим в период так называемого «высокого сезона»: с октября по декабрь. Именно в это время спрос на курьеров достигает пика, так как люди активно готовятся к праздникам, заказывая подарки, продукты и другие товары онлайн. Эксперты приходят к выводу, что работа курьера привлекает своей доступностью и гибкостью. Чтобы начать, потребуется минимум, ведь пешим курьерам хватит хорошей обуви. Работающие на собственном автомобиле курьеры получают ещё больше, но и стартовые расходы здесь выше. Как выяснилось, это ещё не всё, ведь логистические компании стараются сделать профессию ещё более привлекательной. Например, предлагается гибкий график, когда курьеры сами выбирают смены и могут совмещать работу с учёбой или другими занятиями. Также всё чаще предлагаются социальные гарантии. В крупных компаниях оплачиваются больничные, отпуск и даже предоставляется медицинская страховка. Кроме того, курьеры вправе рассчитывать на бонусы, если будут работать в праздничные дни или выполнять свои обязанности быстро и эффективно.

Сами курьеры часто говорят, что им нравится отсутствие необходимости сидеть в офисе. Работа курьером позволяет быть мобильным и не зависеть от четырёх стен. Меняется и лицо рядового курьера. Так, если раньше курьерами преимущественно работали мужчины 25-40 лет, то сейчас профессия стала по-настоящему универсальной. Сегодня курьером может стать практически любой человек в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, профессия стала гендерно нейтральной, ведь всё больше женщин выбирают доставку как способ заработка. Среди новых сотрудников встречаются как студенты, так и пенсионеры, что подчёркивает доступность и гибкость работы. Согласно официальным данным, наибольший спрос на курьеров традиционно приходится на логистические компании. Известно, что только за первые 11 месяцев 2024 года они открыли более 44 500 вакансий. Немного отстают крупные ритейлеры, разместившие 21 600 вакансий за указанный временной период. Интересно, что в топе по числу вакансий оказались и IT-компании, которым потребовалось больше 14 000 курьеров.

Похоже, власти не все в восторге от бурного роста популярности профессии курьера. Глава департамента внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что сервисы доставки переманивают трудоспособное население из других, более производительных отраслей. По его словам, это негативно сказывается на экономике, так как курьерская деятельность часто остаётся убыточной и не создаёт реальной добавленной стоимости. Более того, он отметил, что массовая доставка отучила людей ходить в магазины и меняет традиционные потребительские привычки. Несмотря на критику, профессия курьера становится важной частью современной экономики. Сегодня это не только способ заработать, но и возможность для миллионов людей найти работу в условиях гибкого графика и минимальных требований. Сегодня курьеры уже составляют более 1 % населения России, а их количество продолжает расти. Эксперты уверены, что пока спрос на доставку остаётся высоким, курьеры будут на передовой, обеспечивая население удобством и комфортом в повседневной жизни.