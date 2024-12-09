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Bublik1
Дженсен Хуанг замечен в уклонении от уплаты налогов на сумму $8 млрд при помощи трастов GRAT
Глава NVIDIA использует хитроумные лазейки в законодательстве с целью обхода налога на наследство

Давайте представим человека, у которого есть небольшой бизнес. Предприниматель довольно успешно ведёт свою деятельность и за 10 лет смог расшириться, открыв несколько магазинов по продаже булочных изделий. Предположим, что он честно платит налоги, но за годы благоденствия накопил приличное состояние. И вот когда будущее уже казалось безоблачным, в стране резко начинает дорожать электричество. Поскольку энергия является ключевой составляющей затрат на производство, то выпуск продукции сталкивается со значительными трудностями. Первое время удавалось справляться с кризисом без заметных потерь, но уже совсем скоро начинает дорожать мука, сахар и другие продукты питания. Цены на булочные изделия поднимать сложно, а в результате бизнес больше не приносит доходов и стал невыгодным. Если масштабировать проблему до крупного системообразующего завода, то владелец тут же начнёт шантажировать государство. 

Начнутся увольнения персонала, попытки выбить у властей субсидии и финансовую помощь. Бизнесмен может попробовать списать налоги, ну а всё это не применимо к рядовым гражданам. Владелец булочной возьмёт деньги, которые он скопил, а после сделает всё возможное для восстановления рентабельности бизнеса. Владелец сети крупных фабрик так никогда не поступит, а между тем на его счету могут лежать миллиарды долларов, которые он заработал за время благоденствия компании. Различный подход к проблеме удивляет, но дело не только в том, что состоятельные граждане не готовы идти на риски, ведь эти ребята ещё и платят налоги не так, как большая часть жителей той или иной страны. Как оказалось, проблема носит системный характер, поскольку налоговыми лазейками пользуются даже самые состоятельные люди на планете. К примеру, сегодня на счету Дженсена Хуанга находится порядка 127 миллиардов долларов. Очевидно, что получить такие средства в качестве наличных невозможно, поскольку большая часть денег сосредоточена в акциях. И всё же, основатель и бессменный руководитель NVIDIA обладает внушительными возможностями, но предпочитает уходить от налогов. 

Особенно интересна стратегия, в рамках которой миллиардер пытается передать свой капитал наследникам, используя лазейки в налоговом законодательстве США. Эксперты полагают, что такие действия позволят семье Хуанга сэкономить около 8 миллиардов долларов, одновременно лишив государственный бюджет этих средств. Напомним, налог на наследство, установленный на уровне 40 %, считается одной из мер по борьбе с концентрацией богатства в руках узкого круга семей. По мнению юристов, некогда эффективный механизм теряет свою эффективность. На примере Дженсена Хуанга видно, как богатейшие американцы используют сложные юридические и финансовые схемы для минимизации выплат. Как выяснилось, дядюшка Хуанг ещё в 2012 году сделал первый шаг в рамках оптимизации своих налогов, переведя 584 000 акций NVIDIA в специальный траст. На тот момент стоимость этих активов составляла 7 миллионов, но с ростом компании их цена выросла многократно. Размещение акций в трасте позволило существенно снизить налоги как на наследство, так и на дарение. В 2016 году Дженсен Хуанг активно использовал популярную среди миллиардеров стратегию создания трастов GRAT (Granor Retained Annuity Trusts). Этот инструмент позволяет передавать активы следующим поколениям практически без налоговой нагрузки. Например, доходы от активов остаются у наследников, но они не облагаются налогом благодаря особенностям структуры GRAT.  

Юристы отмечают, что глава NVIDIA входит в длинный список богатейших людей планеты, которые пользуются хитроумными схемами с целью ухода от налогового бремени. Такие бизнесмены, как Стивен Шварцман (глава Blackstone), Марк Цукерберг, а также руководители Google и Coinbase, давно освоили искусство налоговой оптимизации. Механизмы, которые они используют, включают не только трасты, но и сложные юридические интерпретации налогового кодекса. Это позволяет сохранять значительные суммы в семье, передавая наследникам активы с минимальными налоговыми издержками. В связи с этим эксперты констатируют, что за последние 20 лет налог на наследство в США практически утратил свою эффективность. Хотя состояние богатейших американцев увеличилось в четыре раза, доходы от этого налога остались на прежнем уровне. Если бы налог сохранял свою эффективность, в 2023 году бюджет мог бы получить около 120 миллиардов, но вместо этого реальная сумма достигла всего 30 миллиардов. 

Упущенные средства могли бы пойти на решение ключевых социальных задач. Например, удвоить бюджет Министерства юстиции или утроить расходы на исследования в области медицины. Юристы пишут, что власти продолжают игнорировать проблему, ведь налицо ослабление налогового контроля за богатейшими людьми планеты. Так, в 1990-х годах более 20 % деклараций о наследстве проходили проверку, но к 2020 году этот показатель снизился до 3 %. Многие эксперты связывают это с сокращением финансирования налоговой службы и политическим давлением. К примеру, Республиканцы открыто активно выступают за отмену налога на наследство. Представители партии утверждают, что подобная практика мешает вести бизнес и в целом несправедлива. Лоббисты указывают на то, что налоги на наследство мешают рядовым гражданам, но в реальности делают всё, чтобы миллиардеры могли оставить себе как можно больше денег. Примерно такое же мнение высказывают и Демократы, но сегодня представители партии пытаются обвинить во всех бедах более успешных оппонентов, поэтому делают вид, что хотят раздать богатство миллиардеров рядовым американцам. 

История дядюшки Хуанга демонстрирует, как изобретательные юристы и финансовые консультанты размывают границы закона, создавая схемы, которые работают в пользу богатейших американцев. По словам профессора налогового права Нью-Йоркского университета Дэниела Хемела, ежегодно около 200 миллиардов передаются наследникам без уплаты налога. Очевидно, что нечто подобное есть в большинстве стран, поскольку состояние богатейших людей на Земле становится всё более заметным, тогда как основное налоговое бремя ложится на рядовых граждан по всему миру. 

#nvidia #интересное #дженсен хуанг
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