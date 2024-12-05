Windows 11 удаётся установить на процессоры Intel пятого и шестого поколений

В октябре 2025 года самая популярная настольная операционная система Windows 10 прекратит получать обновления безопасности. Это значит, что встроенная антивирусная защита и другие компоненты перестанут считаться актуальными. Подобным положением дел обязательно воспользуются хакеры. Дыр в ОС предостаточно, ну а отказ от технической поддержки приведёт к тому, что пользоваться Windows 10 станет небезопасно. Уже несколько лет Microsoft пытается убедить пользователей в неизбежности перехода на Windows 11, но пока действия Софтверного гиганта не привели к заметным результатам. Несмотря на активную маркетинговую стратегию, к концу ноября новая операционная система была установлена на 32% от всех активных персональных компьютеров. При этом Windows 10 продолжает оставаться основной и работает на 62% от всех подключённых к интернету ПК. Аналитики полагают, что пользователям в любом случае придётся переходить на новую ОС, но в данном случае следует учитывать, что немалая часть компьютеров просто не поддерживает высокие требования, предъявляемые Windows 11 к железу.

Напомним, для установки новой операционной системы на компьютер должны быть соблюдены несколько требований: обязательное наличие модуля безопасности Trusted Platform Module (TPM) 2.0, а также полная поддержка пакета безопасности, полагающегося на виртуализацию и защиту кода (HVCI). Есть ещё требования к наличию свободного пространства на диске, а также количеству оперативной памяти, но большая часть компьютеров не имеет с такими запросами проблем. И вот здесь и начинаются сложности, ведь HVCI доступна только на процессорах, выпущенных не позднее 2018 года, а без наличия TPM 2.0 и вовсе не обойтись. Долгое время в сети были доступны сборки операционной системы, авторы которых отключали механизмы проверки, что позволяло устанавливать Windows 11 на старые процессоры. В одной из недавних ревизий за номером Windows 11 24H2 Microsoft изменила механизм проверки, что сделало установку ОС на старые ПК невозможной. В сети доступна Windows 11 LTSC 2024, где требований к TPM 2.0 нет, но без HVCI всё равно не обойтись.

До завершения жизненного цикла Windows 10 остаётся совсем мало времени, ну а эксперты спорят о том, каким образом Софтверный гигант будет решать проблему совместимости. Не так давно представители Microsoft заявили, что не планируют отказываться от ранее озвученных требований. Без TPM 2.0 и HVCI установить новую операционную систему будет невозможно. Энтузиасты всё ещё находят обходные способы, но это не очень помогает. Microsoft планирует активизировать рассылку сообщений, указывая владельцам ПК на то, что они используют Windows 11 на неподдерживаемом железе. От пользователей требуют отказаться от претензий в случае выхода из строя отдельных частей компьютера или потери данных. Также Windows 11, установленная на старых ПК, получит водяной знак и в целом разработчик говорит о необходимости соблюдать правила. Эксперты пишут, что значительная часть компьютеров физически не способна перейти на Windows 11 из-за совместимости, но в этом случае для Microsoft возникают риски, ведь миллионы и даже десятки миллионов пользователей могут перейти на альтернативные ОС. Например, на популярные сборки на основе Linux.

Есть все основания полагать, что разработчик всё же сделал некоторые поблажки, которые позволят ощутимо расширить количество поддерживаемого оборудования. В сети пишут, что владельцы компьютеров, с процессорами Intel пятого и шестого поколений могут беспрепятственно установить Windows 11. Мало того, не нужно скачивать сомнительную сборку с торрента, ведь достаточно воспользоваться официальной утилитой Media Creation Tool. С её помощью процесс автоматизируется до мельчайших деталей, после чего владелец ПК получает полностью рабочую Windows 11. Если запустить встроенную службу проверки совместимости, то она всё же покажет, что компьютер не поддерживает Windows 11, но эксперты предлагают перейти в BIOS, где функцию TPM 2.0 можно отключить. После этого система перестаёт донимать пользователя назойливыми сообщениями, ну а ничего подобного раньше не наблюдалось. Не исключено, что перед нами ошибка, которая будет исправлена в очередном патче, но пока всё выглядит так, как будто Microsoft пошла на уступки владельцам старых процессоров. Напомним, указанные процессоры Intel включают поддержку TPM 2.0, но не имеют доступа к технологии HVCI. Вполне возможно, что последнюю сделают необязательной для работы операционной системы. По крайней мере, для домашних ПК.

Как уже было сказано выше, уходить с Windows 10 всё равно придётся. После завершения жизненного цикла разработчики ПО перестанут выпускать для этой операционной системы важные обновления. Со временем программы и вовсе не будут её поддерживать, а ещё раньше откажутся от Windows 10 разработчики игр. За ними последуют разработчики браузеров, а всё это сделает невозможным пользование самой популярной операционной системой уже к концу 2026 года. Отметим, что никакой информации о возможности установки новой операционной системы на процессоры AMD в сети нам найти не удалось.