Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В России арестовали самого опасного в мире хакера, за которого в США объявили награду в $10 млн
Многие эксперты полагают, что Wazawaka никогда не был заметной фигурой в мире хакеров

В фильмах хакеры часто представлены в виде неуловимых сверхлюдей, удерживающих в руках власть и огромные деньги. Хакеры получают доступ к самым современным технологиям и легко взламывают компьютеры спецслужб. На самом деле реальность далека от вымысла, но иногда появляются особенно интересные персонажи, которые вызывают повышенный интерес не только у правоохранительных органов, но и у обывателей. Именно в число таких хакеров входит Wazawaka (настоящая фамилия Матвеев). Кто-то считает его патриотом России, тогда как другие полагают, что он стал разменной монетой в чужой игре. Кем на самом деле является русский хакер, мы можем никогда не узнать, но даже без таких подробностей судьба этого человека вызывает неподдельный интерес. Особенно данная тема стала актуальной после задержания знаменитого хакера. На самом деле Wazawaka и не скрывался, ну а действия российских правоохранительных органов вызвали много вопросов. 

История запутанная, но в США считают его самым опасным хакером на планете и даже предлагают награду в 10 миллионов долларов тому, кто доставит мошенника в один из офисов ФБР. Если верить некоторым экспертам, Wazawaka едва ли заслуживает звание одного из самых опасных киберпреступников. Предполагается, что хакер приписывал себе подвиги находящихся в тени команд, наслаждаясь вниманием прессы и свалившейся на него славой. Насколько всё это соответствует действительности, сказать сложно, но знакомые с хакерским сообществом люди уверены, что Wazawaka никогда самостоятельно не разрабатывал вредоносные программы и точно не использовал вирусы-шифровальщики против третьих лиц. Все его громкие заявления были, скорее, попыткой привлечь внимание. Что касается форумов вроде RAMP или программ вроде Babuk, то хакер не имел там реального статуса.  

Эксперты уверены лишь в том, что Матвеев был брокером первоначальных доступов. Проще говоря, он находил слабые места в сетях компаний и продавал информацию другим хакерам, которые затем использовали эти лазейки для атак. Особенно удивителен его арест на фоне того, что Wazawaka всегда позиционировал себя как настоящего патриота России. И это было не просто риторикой. После того как США объявили награду за его поимку, Матвеев демонстративно заявил о своей верности Родине, а для большего эффекта сжёг загранпаспорт. Он даже заявил, что Россия своих не бросает и всегда защитит, ведь самое главное любить страну, а всё остальное сойдёт с рук.  Похоже, за напускной лояльностью скрывался обычный расчёт. Матвеев понимал: если он останется в России, его не выдадут в США. Конституция РФ запрещает экстрадицию граждан, а на практике подобных прецедентов действительно не было. В качестве причины для ареста значится запуск нового вируса-шифровальщика против российских компаний. Но данная версия вызывает сомнения.  

 Wazawaka прекрасно понимал, что атаковать российский бизнес не только опасно, но и запрещено. Особенно сегодня, когда практически любая страна готова выдать его американцам. Это негласное правило в киберпреступной среде, и его нарушение может привести к самым очевидным последствиям. Эксперты полагают, что реальные причины задержания могут быть гораздо сложнее. Прежде всего арест мог стать предупреждением от властей. Wazawaka стал слишком заметной фигурой. Его эпатажные заявления, участие в интервью и публикации на форумах привлекали внимание не только к нему, но и к российскому киберподполью в целом. В данном случае всё просто, ведь чем больше шума, тем больше проблем. Не исключено, что речь шла о политическом сигнале в сторону США, поскольку многие эксперты видят в задержании тонкий дипломатический подтекст. После возвращения Трампа на пост президента США между странами могут начаться новые этапы сотрудничества, особенно в борьбе с киберпреступностью. Таким образом задержание Матвеева похоже на жест доброй воли. Россия показывает, что готова сотрудничать, а значит теперь мяч на стороне Трампа. 

Эксперты называют и другие причины задержания знаменитого хакера, но в данном случае нам остаётся только догадываться. Напомним, это не первый случай, когда Россия демонстрирует готовность действовать против хакеров. Вспомните историю с группировкой REvil, которую ликвидировали вскоре после переговоров Путина и Байдена в 2022 году. Тогда REvil были ответственны за атаки на крупные американские компании, включая подрядчика Apple и производителя мяса JBS. К сожалению, готовность идти на компромисс со стороны Москвы в Вашингтоне предпочли не заметить. Ясно лишь то, что Матвеев стал жертвой собственной славы. Но его судьба может стать примером для других хакеров, привыкших думать, что статус патриота может защитить их от внимания правоохранительных органов. Как показывает практика, правила игры могут резко измениться, если в дело вмешивается большая политика. Пока Wazawaka молчит, а эксперты спорят о том, станет ли арест знаменитого хакера разовой акцией, или же мы стали свидетелями нового этапа сотрудничества между Россией и США   

#хакеры #интересное #wazawaka
+
Написать комментарий (0)
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
Хакеры Massgrave разработали новый метод активации почти всех современных версий Windows и Office
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
11
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
17
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на ремастер или ПК-версию
+
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
+
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
5
Новый этап в дальнобойности: российские танкисты установили рекорд, поразив цель на расстоянии 10 км
1
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
7
Термоядерный реактор с жидкометаллической активной зоной заработает в начале 2025 года
4
На дорогах заметили новый БТР на шасси БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем
+
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
6
Военнослужащие ВСУ рассказали телеканалу BBC, какой приказ им поставили в Курской области
+
Apple запускает продажи Vision Pro на Тайване
+
У NVIDIA снова проблемы с архитектурой Blackwell, а AMD готовит сюрприз в виде Radeon RX 8800 XT
6
Зенитный ракетный комплекс "Викинг" выставляет новые стандарты в системах ПВО
1
Сезон альткоинов официально начался – он принесет пользу криптобиржам и новым стартапам
+
iPhone становится дешевле флагманов Samsung
10
"Горыныч" поднимается в небо: огнеметный дрон нового поколения уже на линии сборки
+
Ремейк «Готики» получит официальную русскую озвучку
4
AMD отключила в новых BIOS циклический буфер процессоров Zen 4
+
США планируют до середины января поставить Украине сотни тысяч боеприпасов и тысячи ракет
+

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
7
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
13
Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
1
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
33
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
10
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
38
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
1
Игровая затычка Radeon R7 240 - не перевелись еще оверклокеры в Беларуси
4
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
4

Сейчас обсуждают

Станислав Белоусов
12:59
Ну хоть не биокомары причастны, уже есть прогресс.
Постпред РФ в ООН Небензя указал на причастность Украины к наступлению повстанцев в Сирии
OgoGoLog
12:56
Ты всё ещё воюешь на фронтах нахрючного фронта, трусонюх или как там тебя?
Белый дом передаст Киеву техники и вооружений на 725 миллионов долларов
Станислав Белоусов
12:56
Мой любимый жанр. Z-военкор Романов рассказывает, как был просран удар "Искандером". Один вообще хрен пойми куда улетел, второй не смог поразить цель, кассетные боеприпасы не сработали. Минобороны вы...
Российский FPV-дрон заснял «кладбище» бронетехники ВСУ на одной из дорог Кореневского района Курщины
Alex TOPMAN
12:51
Ахахаха! Где-то я про "доработку" уже слышал. )))
Unreal Engine 5 будет доработан студией CD Projekt Red ради улучшения The Witcher 4
Станислав Белоусов
12:49
Ртом много раз уже грохали, а толку.
Белый дом передаст Киеву техники и вооружений на 725 миллионов долларов
Makaveli23rus
12:47
Над долбоёбами в коментах было бы неплохо учредить наблюдательный комитет.
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
Makaveli23rus
12:46
А при чём тут американцы и кабеля?
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
Makaveli23rus
12:45
Который по дну моря ехал?
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
Марк Динер
12:44
В КС ГО тоже каждую неделю гарантированно дропался 1 кейс и 1 пушка/граффити есть что)
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
Eisbrecher
12:44
А где брали, если не секрет? Или "там уже нет"? :D
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем