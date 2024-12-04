Многие эксперты полагают, что Wazawaka никогда не был заметной фигурой в мире хакеров

В фильмах хакеры часто представлены в виде неуловимых сверхлюдей, удерживающих в руках власть и огромные деньги. Хакеры получают доступ к самым современным технологиям и легко взламывают компьютеры спецслужб. На самом деле реальность далека от вымысла, но иногда появляются особенно интересные персонажи, которые вызывают повышенный интерес не только у правоохранительных органов, но и у обывателей. Именно в число таких хакеров входит Wazawaka (настоящая фамилия Матвеев). Кто-то считает его патриотом России, тогда как другие полагают, что он стал разменной монетой в чужой игре. Кем на самом деле является русский хакер, мы можем никогда не узнать, но даже без таких подробностей судьба этого человека вызывает неподдельный интерес. Особенно данная тема стала актуальной после задержания знаменитого хакера. На самом деле Wazawaka и не скрывался, ну а действия российских правоохранительных органов вызвали много вопросов.

История запутанная, но в США считают его самым опасным хакером на планете и даже предлагают награду в 10 миллионов долларов тому, кто доставит мошенника в один из офисов ФБР. Если верить некоторым экспертам, Wazawaka едва ли заслуживает звание одного из самых опасных киберпреступников. Предполагается, что хакер приписывал себе подвиги находящихся в тени команд, наслаждаясь вниманием прессы и свалившейся на него славой. Насколько всё это соответствует действительности, сказать сложно, но знакомые с хакерским сообществом люди уверены, что Wazawaka никогда самостоятельно не разрабатывал вредоносные программы и точно не использовал вирусы-шифровальщики против третьих лиц. Все его громкие заявления были, скорее, попыткой привлечь внимание. Что касается форумов вроде RAMP или программ вроде Babuk, то хакер не имел там реального статуса.

Эксперты уверены лишь в том, что Матвеев был брокером первоначальных доступов. Проще говоря, он находил слабые места в сетях компаний и продавал информацию другим хакерам, которые затем использовали эти лазейки для атак. Особенно удивителен его арест на фоне того, что Wazawaka всегда позиционировал себя как настоящего патриота России. И это было не просто риторикой. После того как США объявили награду за его поимку, Матвеев демонстративно заявил о своей верности Родине, а для большего эффекта сжёг загранпаспорт. Он даже заявил, что Россия своих не бросает и всегда защитит, ведь самое главное любить страну, а всё остальное сойдёт с рук. Похоже, за напускной лояльностью скрывался обычный расчёт. Матвеев понимал: если он останется в России, его не выдадут в США. Конституция РФ запрещает экстрадицию граждан, а на практике подобных прецедентов действительно не было. В качестве причины для ареста значится запуск нового вируса-шифровальщика против российских компаний. Но данная версия вызывает сомнения.

Wazawaka прекрасно понимал, что атаковать российский бизнес не только опасно, но и запрещено. Особенно сегодня, когда практически любая страна готова выдать его американцам. Это негласное правило в киберпреступной среде, и его нарушение может привести к самым очевидным последствиям. Эксперты полагают, что реальные причины задержания могут быть гораздо сложнее. Прежде всего арест мог стать предупреждением от властей. Wazawaka стал слишком заметной фигурой. Его эпатажные заявления, участие в интервью и публикации на форумах привлекали внимание не только к нему, но и к российскому киберподполью в целом. В данном случае всё просто, ведь чем больше шума, тем больше проблем. Не исключено, что речь шла о политическом сигнале в сторону США, поскольку многие эксперты видят в задержании тонкий дипломатический подтекст. После возвращения Трампа на пост президента США между странами могут начаться новые этапы сотрудничества, особенно в борьбе с киберпреступностью. Таким образом задержание Матвеева похоже на жест доброй воли. Россия показывает, что готова сотрудничать, а значит теперь мяч на стороне Трампа.

Эксперты называют и другие причины задержания знаменитого хакера, но в данном случае нам остаётся только догадываться. Напомним, это не первый случай, когда Россия демонстрирует готовность действовать против хакеров. Вспомните историю с группировкой REvil, которую ликвидировали вскоре после переговоров Путина и Байдена в 2022 году. Тогда REvil были ответственны за атаки на крупные американские компании, включая подрядчика Apple и производителя мяса JBS. К сожалению, готовность идти на компромисс со стороны Москвы в Вашингтоне предпочли не заметить. Ясно лишь то, что Матвеев стал жертвой собственной славы. Но его судьба может стать примером для других хакеров, привыкших думать, что статус патриота может защитить их от внимания правоохранительных органов. Как показывает практика, правила игры могут резко измениться, если в дело вмешивается большая политика. Пока Wazawaka молчит, а эксперты спорят о том, станет ли арест знаменитого хакера разовой акцией, или же мы стали свидетелями нового этапа сотрудничества между Россией и США