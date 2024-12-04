Аналитические прогнозы не упоминают темы решения украинского конфликта, не говоря уже о других горячих точках на нашей планете

Есть такая профессия – аналитик. Большая часть специалистов занимается важной работой, определяя стратегию крупных компаний и выявляя слабые места в том или ином бизнесе, но всегда есть исключения из правил. В нашем случае речь идёт о людях, которые заняты только тем, что дают различные прогнозы, то и дело придумывая правдоподобные оправдания для несбывшихся ожиданий и ошибочных предположений. Пожалуй, в команде Saxo Bank таких людей слишком много, поскольку именно эта компания каждый год радует нас самыми невероятными прогнозами. Ничего из сказанного обычно не сбывается, но это не мешает аналитикам делать своё важное дело. Что же, 2024 год подходит к концу, а значит самое время изучить, что нам обещает грядущий год.

Доллар США под угрозой: Трамп возвращается. По мнению аналитиков Saxo Bank, если Трамп снова окажется в Белом доме, это вызовет серьёзные изменения в экономике. Новые пошлины, пересмотр торговых соглашений и попытки защитить американский рынок от импорта могут привести к обрушению национальной валюты. Снижение курса на 20% к мировым валютам и на 30% к золоту – это не просто цифры. Аналитики называют это катастрофой для глобальной экономики, где доллар сейчас играет роль главной резервной валюты. Такой сценарий подтолкнет страны БРИКС+ к более активному использованию альтернативных денег, таких как цифровые валюты, обеспеченные золотом. Но это ещё не всё, ведь ослабление доллара даст толчок развитию криптовалютного рынка, который, по оценкам экспертов, вырастет в четыре раза, достигнув 10 триллионов долларов. Такой поворот событий может стать началом конца доминирования доллара и ускорить переход к многополярной финансовой системе. Прогноз немного странный, поскольку для такого массового обесценивания доллара нужно действительно заметное падение экономики США. Судя по цифрам, ничего подобного не случится, а значит янки ещё долго будут жить за чужой счёт.

NVIDIA становится лидером мирового рынка. Технологическая гонка продолжается, а значит NVIDIA имеет все шансы стать компанией номер один. В 2025 году она представит революционный чип Blackwell, который будет в 25 раз эффективнее своего предшественника. Популярность генеративного искусственного интеллекта, который уже называют «золотой лихорадкой XXI века», станет главным двигателем роста компании. Акции NVIDIA взлетят до 250 долларов, а её рыночная капитализация увеличится вдвое. В итоге NVIDIA может обогнать Apple, став самой дорогостоящей компанией в истории. Прогноз вполне правдоподобный, хотя и несёт определённые риски. Многие эксперты полагают, что рынок высокопроизводительных графических ускорителей сильно переоценён, ну а NVIDIA до сих пор не может добиться стабильной работы от графической архитектуры следующего поколения.

Китай выделяет триллионы на борьбу с кризисом. Китай, оказавшись в ситуации, схожей с японской рецессией 90-х, готовит масштабный план спасения экономики. 50 триллионов юаней (около 7 триллионов долларов) будут направлены на поддержку внутреннего потребления через цифровую валюту e-CNY и социальные реформы. Такие меры могут оживить китайскую экономику, укрепить юань и даже спровоцировать рост цен на сырьевые товары. Но столь амбициозная программа также несёт риски для мировой экономики, которая сильно зависит от импорта из Китая. Где власти КНР возьмут столько денег, в данном прогнозе не уточняется, но предположение кажется сомнительным, поскольку печатать виртуальную валюту в таких количествах привыкли только США.

Прорыв в медицине: напечатанное сердце. Биопринтинг выходит на новый уровень. В 2025 году учёные впервые напечатают полностью функциональное человеческое сердце. После печати орган «созреет» в биореакторе и будет протестирован на животных. Этот успех откроет новую эру медицины, позволяя решать проблему дефицита донорских органов. Представьте: органы, напечатанные из клеток самого пациента, что исключает риск отторжения. Это реальная возможность для миллионов людей на всей планете получить второй шанс. Учитывая, что донорское сердце не будет дешёвым, а долгое время выйти на массовое производство не выйдет, до настоящего прорыва ещё очень далеко.

Электромобили против ОПЕК. Аналитики Saxo Bank полагают, что эра нефти подходит к концу. Продажи электромобилей, особенно в Китае, растут гигантскими темпами, и это угрожает странам ОПЕК. Если тренд продолжится, спрос на нефть может сократиться настолько, что экспортёры столкнутся с серьёзными экономическими трудностями. Но для других отраслей это хорошие новости. Снижение стоимости нефти положительно скажется на грузоперевозках и авиаперевозках, делая их доступнее. В данном случае стоит учитывать, что большая часть энергии на Земле всё ещё генерируется за счёт сжигания углеводородов, что вызывает сильные сомнения относительно правомерности данного прогноза.

ИИ и налоги на энергию. Мощности, необходимые для развития искусственного интеллекта, растут в геометрической прогрессии. Центры обработки данных потребляют столько энергии, что в США могут ввести специальные налоги для таких объектов. В теории, такой шаг окажет позитивное влияние на инвестиции в возобновляемые источники энергии, но на практике способен привести к росту цен на газ на глобальном рынке. Это также приведёт к инфляции доллара, но в данном случае предпосылок к осуществлению прогноза решительно нет. Трамп о налогах на центры обработка данных не говорил, но у нового президента будет достаточно проблем, которые потребуют более срочного вмешательства.

Климатический удар по страховым компаниям. Погодные катаклизмы становятся всё разрушительное. В 2025 году мощный шторм в США нанесёт ущерб более чем на 40 миллиардов долларов. Одна из крупнейших страховых компаний не справится с выплатами, что приведёт к её банкротству. Этот сценарий обрушит доверие к страховому сектору и может вызвать падение цен на недвижимость. В данном прогнозе вообще ничего не ясно. Почему именно 40 миллиардов? Кто именно обанкротится? Когда ждать урагана? Кажется, что аналитики гадают на кофейной гуще.

Фунт стерлингов возвращается на уровень до Brexit. Благодаря реформам нового правительства Великобритании фунт стерлингов может укрепиться до 1.27 к доллару, как это было до референдума 2016 года. Это станет сигналом о возвращении страны к стабильности и росту её экономического влияния. В данном случае прогноз вызывает улыбку. Правящие Лейбористы имеют крайне низкий рейтинг, а Трамп активно продвигает своего кандидата. На самом деле властям Британии не когда заниматься такими глупостями, как укрепление собственной экономики. Самая важная тема – это отправка оружия в Украину, тогда как рядовые англичане волнуют, похоже, только аналитиков Saxo Bank. Добавим, что по непонятной причине в прогнозе не отражена важная тенденция к снижению глобальной напряжённости. Многие эксперты ждут завершения украинского конфликта, но в данном прогнозе Трамп выступает исключительно в качество злодея, а мирные переговоры по Украине вообще не упоминаются. А ведь есть и другие конфликты, завершение которых вполне вероятно. Увы, но аналитики Saxo Bank не считают жизни миллионов лишённых дома людей настолько важными, чтобы быть указанными в прогнозе на 2025 год.