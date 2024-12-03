Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Эксперты говорят об очередном подорожании автомобилей в РФ, указывая на низкий курс рубля
На самом деле проблеме не только в этом, ведь налицо системный кризис, а удачных решений пока нет

Рынок легковых автомобилей в России переживает не лучшие времена. Продажи в 2024 году станут рекордными, но последствия принятых решений будут ещё долго влиять на реальный спрос. При этом санкции продолжают препятствовать доступу к закупкам самых различных брендов, тогда как все надежды основаны на сотрудничестве с китайскими производителями. Учитывая ожидаемое снижение продаж, интерес со стороны китайского бизнеса может сойти на нет, ну а это ещё один удар для отечественного автомобилестроения. Планы по переходу на выпуск компонентов внутри страны придётся пересматривать, а сегодня эксперты говорят о наступлении затяжного кризиса. Автомобили в России уже дороже, чем в Европе, тогда как сравнения с Китаем и вовсе не имеют смысла, поскольку купить там машину можно в 2 и даже 3 раза дешевле. 

Казалось, что плохих новостей и без того слишком много, но тут совершенно неожиданно пришло очередное ослабление курса рубля, что только усугубило надвигающийся кризис. Эксперты уверены, что уже совсем скоро новые автомобили подорожают на 5-15%, даже если валютный курс стабилизируется на нынешних значениях. Процесс повышения цен начнётся уже в ближайшее время, хотя реакция участников рынка будет неоднородной. Официальные дилеры пока не спешат переписывать ценники, надеясь продать запасы автомобилей 2024 года. А вот частные продавцы и небольшие импортёры, действующие в зависимости от текущих курсов, начнут повышать цены уже на следующей неделе. Напомним, курс рубля за последнюю неделю просел на 10%, а за месяц ушёл вниз на 11% к доллару, 7.5% к евро и 9% к юаню. Поставщики, ввозящие продукцию по параллельному импорту, уже чувствуют давление рынка, а рос цен здесь неизбежен и составит не меньше 10%.

Официальные импортёры пока стараются обходиться без резких движений, но ситуация может измениться в начале следующего года. Если курс рубля останется на текущем уровне, машины у официальных дилеров подорожают в пределах 5% уже через 2-3 месяца. На самом деле даже автомобили, собираемые в России, не защищены от влияния валютных скачков. Всё дело в том, что многие модели, включая Lada, зависят от импортных комплектующих. Переход на собственную производственную базу должен был начаться через несколько лет, ну а в последнее время кризисов так много, что сроки могут быть пересмотрены в сторону увеличения. Учитывая, что за купленные в Китае комплектующие, нужно платить валютой, даже здесь без подорожания не обойтись. По оценкам аналитиков, на складах дилеров сейчас находится около 700–800 тысяч автомобилей 2024 года выпуска. Эти запасы временно сдерживают резкий рост цен, но ситуация изменится, как только количество машин начнёт снижаться. 

Аналитики отмечают, что рост цен в последние месяцы был относительно плавным и не превышал 3-5%. В декабре цены будут находиться в том же диапазоне, но уже в январе следует ожидать неприятных сюрпризов. Курс рубля снижается также и к юаню, ну а это ключевой момент, играющий против российских автолюбителей. Не менее заметное влияние на цены оказывают новые ставки утилизационного сбора, а также общее снижение спроса. Не следует сбрасывать со счетов рост ставки по кредитам, ведь купить машину в рассрочку практически невозможно из-за огромных процентов. Вообще, январь считается периодом низкой покупательской активности. Большинство людей сосредоточены на праздниках, а спрос на автомобили восстанавливается лишь к концу месяца. В момент, когда покупательская активность снизится, у дилеров возникнет соблазн поднять цены. Коррекция прайсов начнётся в начале января и станет особенно заметной, когда в Россию придут первые машины 2025 года выпуска. Их стоимость окажется ощутимо выше моделей 2024 года, поскольку закупка шла по новому курсу. К весне 2025 года импортные автомобили, ввезённые по новым контрактам, окончательно зададут тон на рынке. Отечественные производители также пересмотрят ценовую политику, учитывая рост издержек. Ну а если в ближайшие месяцы курс рубля будет оставаться на текущих отметках или же продолжит снижаться, то легковые машины в России будут становиться только дороже.  

#автомобили #транспорт
+
Написать комментарий (0)
Работники Volkswagen начинают предупредительные забастовки на заводах по всей Германии
Toyota до конца года снижает цены на свои машины в Китае
Представлен салон автомобиля Tesla Cybercab в двухместной компоновке с экраном и подстаканником
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
10
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
7
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
10
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
2
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
1
Настольный ПК без вентилятора или как AMD меняет правила игры в охлаждении
12
Российские инженеры создали инновационный разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
+
SpaceX успешно запускает спутники-шпионы и Starlink в одной миссии
+
Ученые зафиксировали, как огромное газовое облако поглощает пару сверхмассивных черных дыр
7
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
6
Термоядерный реактор с жидкометаллической активной зоной заработает в начале 2025 года
4
Случайная утечка видеокарты Arc B580 от Intel перед анонсом Battlemage
+
CD Projekt RED официально рекомендовала HD Reworked Project для The Witcher 3
+
Samsung подтверждает окончание поддержки DeX для ПК на Windows с обновлением One UI 7
+
Чип следующего поколения Snapdragon 8 Elite 2 будет быстрее предшественника
+
Новый китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou похож на культовый SR-71 Blackbird
1
Vivo X200 Ultra тестируется с экраном из Китая и получит технологию стабилизации видеокадра
+
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
5
«Панцирь-С1» усилен для борьбы с ракетами истребителей F-16
+

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
4
Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
8
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
33
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
23
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
65
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
72
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
29
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
8

Сейчас обсуждают

Egorka
13:54
Стесняюсь спросить - Вам сколько лет?...
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
Golosrazuma
13:53
Грета Тунберг хотя бы подозревает, что ее родители просто продают и что нельзя с серьезным лицом рассказывать про экологию, катаясь на самолётах, сжигая ископаемое топливо и потребляя китайский ширпот...
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
Eppius
13:50
Я жду роста экономики. У нашей страны полно ресурсов и энергоносителей. Прорвемся и победим!
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
Михаил Киричков
13:46
Как же любят "ПК-бояре" говорить, что консоли тормозят развитие графики в играх! Про 30 ФПС и "мыло" на консолях, а вот у них самих конечно же 4к, 60 ФПС и RTX лучи. А сами оказывается играют на 6 яде...
В ноябре самыми популярными среди геймеров оказались FHD-мониторы, GeForce RTX 3060 и 6-ядерные CPU
Nvidia&Intel Hater
13:42
Вообще ледяные 2070 .всего то 90-95 градусов.И это не с худшим охладом карта -причем 90 предел по спецификации для гавна нвидиа.у 5700 до 110.Ты идиот !!!
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
Eppius
13:42
Войска группировок «Восток» и «Южная» освободили Новодаровку Запорожской области и Романовку ДНР. https://topwar.ru/254939-vojska-gruppirovok-vostok-i-juzhnaja-osvobodili-novodarovku-zaporozhskoj-obla...
Российские подразделения закрепились в многоэтажном жилом комплексе в Курахово
Александр Ломакин
13:39
Вы лучше, автор, расскажите - как вы учились, как посылали на ... учителей и родителей, как прогуливали занятия, как сдавали зачеты за деньги.....Вот вам результат: незрелые пессимистичные статьи и не...
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
Александр
13:37
А ведь он так трудился! Ночами не спал! В Дьябло рекорд поставил!
Суд снова отказал Илону Маску в праве получить $56 млрд вознаграждения за свой труд
Алексей Белоусов
13:33
5600G + rx570 стабильные 30
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
От LoL до KeK один шаг
13:29
Проверь максимальный по флопс результат, если в логе всё норм, то не мучай ни себя ни железо, оно не виновато, что линх кривой))
Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем