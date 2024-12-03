На самом деле проблеме не только в этом, ведь налицо системный кризис, а удачных решений пока нет

Рынок легковых автомобилей в России переживает не лучшие времена. Продажи в 2024 году станут рекордными, но последствия принятых решений будут ещё долго влиять на реальный спрос. При этом санкции продолжают препятствовать доступу к закупкам самых различных брендов, тогда как все надежды основаны на сотрудничестве с китайскими производителями. Учитывая ожидаемое снижение продаж, интерес со стороны китайского бизнеса может сойти на нет, ну а это ещё один удар для отечественного автомобилестроения. Планы по переходу на выпуск компонентов внутри страны придётся пересматривать, а сегодня эксперты говорят о наступлении затяжного кризиса. Автомобили в России уже дороже, чем в Европе, тогда как сравнения с Китаем и вовсе не имеют смысла, поскольку купить там машину можно в 2 и даже 3 раза дешевле.

Казалось, что плохих новостей и без того слишком много, но тут совершенно неожиданно пришло очередное ослабление курса рубля, что только усугубило надвигающийся кризис. Эксперты уверены, что уже совсем скоро новые автомобили подорожают на 5-15%, даже если валютный курс стабилизируется на нынешних значениях. Процесс повышения цен начнётся уже в ближайшее время, хотя реакция участников рынка будет неоднородной. Официальные дилеры пока не спешат переписывать ценники, надеясь продать запасы автомобилей 2024 года. А вот частные продавцы и небольшие импортёры, действующие в зависимости от текущих курсов, начнут повышать цены уже на следующей неделе. Напомним, курс рубля за последнюю неделю просел на 10%, а за месяц ушёл вниз на 11% к доллару, 7.5% к евро и 9% к юаню. Поставщики, ввозящие продукцию по параллельному импорту, уже чувствуют давление рынка, а рос цен здесь неизбежен и составит не меньше 10%.

Официальные импортёры пока стараются обходиться без резких движений, но ситуация может измениться в начале следующего года. Если курс рубля останется на текущем уровне, машины у официальных дилеров подорожают в пределах 5% уже через 2-3 месяца. На самом деле даже автомобили, собираемые в России, не защищены от влияния валютных скачков. Всё дело в том, что многие модели, включая Lada, зависят от импортных комплектующих. Переход на собственную производственную базу должен был начаться через несколько лет, ну а в последнее время кризисов так много, что сроки могут быть пересмотрены в сторону увеличения. Учитывая, что за купленные в Китае комплектующие, нужно платить валютой, даже здесь без подорожания не обойтись. По оценкам аналитиков, на складах дилеров сейчас находится около 700–800 тысяч автомобилей 2024 года выпуска. Эти запасы временно сдерживают резкий рост цен, но ситуация изменится, как только количество машин начнёт снижаться.

Аналитики отмечают, что рост цен в последние месяцы был относительно плавным и не превышал 3-5%. В декабре цены будут находиться в том же диапазоне, но уже в январе следует ожидать неприятных сюрпризов. Курс рубля снижается также и к юаню, ну а это ключевой момент, играющий против российских автолюбителей. Не менее заметное влияние на цены оказывают новые ставки утилизационного сбора, а также общее снижение спроса. Не следует сбрасывать со счетов рост ставки по кредитам, ведь купить машину в рассрочку практически невозможно из-за огромных процентов. Вообще, январь считается периодом низкой покупательской активности. Большинство людей сосредоточены на праздниках, а спрос на автомобили восстанавливается лишь к концу месяца. В момент, когда покупательская активность снизится, у дилеров возникнет соблазн поднять цены. Коррекция прайсов начнётся в начале января и станет особенно заметной, когда в Россию придут первые машины 2025 года выпуска. Их стоимость окажется ощутимо выше моделей 2024 года, поскольку закупка шла по новому курсу. К весне 2025 года импортные автомобили, ввезённые по новым контрактам, окончательно зададут тон на рынке. Отечественные производители также пересмотрят ценовую политику, учитывая рост издержек. Ну а если в ближайшие месяцы курс рубля будет оставаться на текущих отметках или же продолжит снижаться, то легковые машины в России будут становиться только дороже.