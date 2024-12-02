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Bublik1
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
Microsoft давит на пользователей, угрожая тем, кто установил Windows 11 на старые процессоры

До завершения жизненного цикла Windows 10 осталось меньше года, но сегодня почти 62% всех активных компьютеров работает на стремительно устаревающей операционной системе. Казалось, что Windows 11 продолжит наращивать свою долю, но в ходе последних отчётов аналитиков Statcounter выяснилось, что за ноябрь «Десятка» смогла увеличить рыночную долю на 0.88%. В связи с этим считается, что как минимум половина всех компьютеров на планете осенью 2025 года будет работать на неактуальной ОС, ну а это таит множество проблем. Microsoft не планирует менять собственную политику в отношении настольных операционных систем, ну а отсутствие поддержки со стороны разработчика лишает компьютеры защиты от самых различных угроз. 

Доля Windows 11 сегодня немногим меньше 35%, ну а это явно не те цифры, на которые рассчитывало руководство американской компании. Софтверный гигант уже перепробовал все способы давления на пользователей, но так и не добился заметных результатов. Доля новой операционной системы увеличивается медленно, а минимальные отличия между версиями Windows снижают интерес со стороны рядовых пользователей. На самом деле есть ещё одна переменная, которая играет против Microsoft, но разработчик упрямо игнорирует данную проблему. Напомним, установка Windows 11 возможна только на процессоры, выпущенные после 2018 года. Таким образом десятки миллионов людей, владеющих не самыми новыми компьютерами, поставлены в довольно странное положение. Так, установить новую операционную систему эти люди уже не могут, ну а жизненный цикл Windows 10 скоро завершится. Microsoft не предлагает никаких альтернатив, ну а многие пользователи пытаются установить на старые компьютеры новую операционную систему при помощи обходных схем. 

Чаще всего в ход идут готовые сборки, авторы которых отключают проверку совместимости оборудования. Благодаря этому установить новую версию настольной ОС можно, но с недавнего времени Microsoft перешла в наступление и на этом направлении. Как сообщается, владельцам компьютеров и ноутбуков с неподдерживаемыми процессорами Windows 11 демонстрирует экран с незамысловатым сообщением. Система справедливо замечает, что процессор не удовлетворяет минимальным требованиями, а значит владелец такого ПК не вправе рассчитывать на стабильную работу компонентов. В будущем могут возникнуть проблемы с совместимостью, но существуют также риски отказа от рассылки обновлений. Патчи с новыми функциями окажутся заблокированы, а с ними и обновления безопасности. Таким образом антивирусное ПО начнёт стремительно устаревать, ну а это явно не то, на что рассчитывали рядовые пользователи. Дальше – больше, ведь Microsoft заявляет, что компьютер и вовсе может поломаться, поскольку не поддерживается операционной системой. Что бы отключить текстовое сообщение, располагающееся на большей части экрана, нужно отказаться от претензий в сторону разработчика. Проще говоря, Софтверный гигант отказывается от ответственности, окончательно лишая пользователей старых компьютеров возможности использовать такую технику. 

Эксперты полагают, что безысходность в итоге сыграет на руку Microsoft. Поскольку выбора у пользователей всё равно не будет, то владельцы входящих в список актуальных процессоров перейдут на Windows 11. Но в данном случае возникает вопрос: что делать тем, у кого стоит старый процессор? Выходов может быть несколько. Наиболее очевидный заключается в покупке нового компьютера или частичном апгрейде. Это позволит оживить систему и сделает установку Windows 11 доступной. В случае, если купить новый ПК нет возможности, то лучше остаться на Windows 10. Ещё год вы будете получать обновления безопасности, а после этого рекомендуется установить популярную версию платного или хотя бы бесплатного антивируса. Важно убедиться, что программное обеспечение получат регулярные обновления, что позволит поддерживать ОС в относительно защищённом состоянии. Оставаться долго на Windows 10 не выйдет, а активный переход начнётся с геймеров. Уже в 2026 появятся игры, которые перестанут поддерживать «Десятку», а резкое снижение популярности ожидается после перехода Google Chrome на Windows 11. Эксперты пишут, что нечто подобное мы уже видели, когда происходил переход с Windows 7 на Windows 10, но тогда между операционными системами присутствовала обратная совместимость. Большая часть старых процессоров могла безболезненно мигрировать на новую ОС, тогда как на этот раз такая возможность отсутствует. 

Некоторые аналитики не исключают сговора между производителями основных комплектующих и Microsoft, но доказать этот факт практически невозможно. Есть ещё операционные системы на базе Linux, но экосистема здесь сильно отличается от привычной, ну а это не подходит рядовым пользователям. В связи с этим эксперты ожидают резкого всплеска продаж процессоров, материнских плат и других комплектующих. Особенно темпы начнут становиться заметны, когда на рынок выйдут крупные компании, которым также придётся отказывать от старого парка персональных компьютеров. У этих ребят есть больше времени, ведь поддержка будет осуществляться на платной основе ещё целых три года. 

#microsoft #windows 11
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