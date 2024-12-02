Проблема заметна не только среди взрослых, но и среди подростков, среди которых увеличение людей с избыточным весом растёт слишком быстро.

Согласно данным американской прессы, в последние годы становится всё сложнее найти здоровых молодых людей, пригодных для службы в армии. Министерство обороны уже несколько раз снижало планку, упрощая проведение тестовых экзаменов. Принимаются люди с минимальной физической готовностью, а ранее считавшиеся низкими критерии переходят в область нормы. Победой считается уже то, что в приёмную комиссию пришёл человек, у которого нет заметных проблем со здоровьем, включая отказ от употребления наркотиков. Ситуация становится всё сложнее, а особенно пугает местных журналистов проблема ожирения. Отмечается, что в лучшем случае всего два человека из десяти проходят отбор в армию, хотя правила и без того низкие. Похоже, в ближайшие десятилетия всё станет только хуже, ведь США стоят на пороге эпидемии ожирения.

По данным исследователей, Америка остаётся страной, население которой обладает самым высоким показателем избыточного веса, а ожирение стремительно становится проблемой номер один. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, уже к 2050 году более 80% взрослых и около 60% подростков в стране будут иметь избыточный вес или страдать ожирением. Учёные говорят о необходимости изменения государственного подхода к питанию школьников, но в данном случае всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Всё дело в больших деньгах. В попытке реформировать сети общественного питания власти тут же наступают на финансовые интересы крупных игроков. Если люди начнут меньше покупать бургеров, то рестораны быстрого питания будут получать меньше доходов, ну а это плохо для бюджета страны. На самом деле выбор правильной стратегии ещё сложнее. Эксперты предупреждают, что страдающие ожирением люди не способны работать в полную силу. Они требуют лечения и имеют низкие показатели эффективности. В итоге государство будет тратить на страдающих ожирением людей ощутимо больше денег, чем сегодня. Ну а если таких людей станет слишком много, то никакого бюджета на это не хватит.

Согласно официальной статистике, в 2021 году почти половина подростков и три четверти взрослых американцев имели клинический избыточный вес или ожирение. Это более чем вдвое превышает показатели 1990 года. Исследование, проведённое Глобальной инициативой по изучению болезней, объединяет данные из 132 источников и анализирует ключевые тенденции за последние три десятилетия. Авторы не только изучают последствия, но и дают самые неутешительные прогнозы. Учёные оценивали ожирение у взрослых по индексу массы тела (ИМТ): от 25 до 30 кг/м² классифицируется как избыточный вес, а от 30 кг/м² и выше – как ожирение. Для детей и подростков использовались критерии Международной целевой группы по ожирению. Медики констатируют, что уже в 2021 году в США насчитывалось 208 миллионов человек с избыточным весом или ожирением, что делает проблему одной из крупнейших угроз общественному здоровью и экономике страны. Ну а поскольку проблема становится всё более заметной, то последствия ощущаются уже сегодня. Так, ожирение стало причиной более 335 тысяч смертей в 2021 году. Пока это не главный фактор, приводящий к смерти американцев, но по мере увеличения числа людей с излишним весом, проблема станет более актуальной.

Медики пишут, что ожирения – это всего лишь вершина айсберга, ведь в конечном итоге проблема приводит к развитию опасных заболеваний. Например, люди с излишним весом сталкиваются с повышенным риском развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, а также психических расстройств. Согласно опубликованным прогнозам, расходы на здравоохранение, связанные с ожирением, достигнут 9.1 триллиона в следующем десятилетии. Особую тревогу у исследователей вызывает рост детского и подросткового ожирения. Уровень ожирения среди подростков с 1990 года вырос более чем в два раза. Сейчас около 20% детей и подростков в возрасте от 2 до 19 лет страдают ожирением. Прогнозы показывают, что к 2050 году один из пяти детей и каждый третий подросток столкнётся с этим заболеванием. Что любопытно, исследование выявило значительные географические различия. Так, южные штаты США лидируют по числу случаев ожирения, что связано с культурными и экономическими факторами. Также наблюдаются расовые и этнические различия: чернокожие и латиноамериканцы имеют более высокие показатели ожирения, чем белые, что связано с системным неравенством, ограниченным доступом к медицинской помощи и образованию.

Учёные полагают, что в борьбе с эпидемией ожирения важна комплексная стратегия. Например, в Сиэтле введение налогов на подслащенные напитки привело к снижению среднего ИМТ среди детей. Некоторые общественные инициативы по расширению доступа к здоровому питанию и физической активности уже сегодня дают обнадёживающие результаты. Также следует помнить, что современные технологии предлагают новые решения. Разрабатываются мобильные приложения для контроля веса и мониторинга состояния здоровья. Технологии появились относительно недавно, поэтому пока неясно, насколько такой подход окажется эффективным через 10 и даже 20 лет. Многие американцы пытаются решить проблему ожирения при помощи медицинских препаратов, но даже самые дорогие из них дают временный эффект. Как только человек перестаёт принимать лекарство, то вес сразу же возвращается. Исследователи подчёркивают необходимость срочного внедрения комплексных мер: от образовательных программ и налогов на вредные продукты до разработки доступных технологий и лекарств. Без таких мер ожирение рискует стать одной из самых разрушительных эпидемий XXI века. По крайней мере, в США.