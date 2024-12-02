Несмотря на усердие нерадивого пользователя, видеокарту удалось вернуть к жизни

Кому первому пришла в голову идея повысить тактовые частоты процессора и видеокарты в домашних условиях, уже не важно, ведь уже несколько десятилетий тысячи профессиональных оверклокеров и десятки тысяч любителей находятся на переднем крае сражения с законами физики. Эксперты отмечают, что сражение становится всё более сложным, а в итоге количество фанатов разгона снижается по всему миру. В какой-то момент стало очевидно, что добиться заметных результатов без значительных инвестиций невозможно, ну а сегодня из потенциальной возможности оверклокинг превратился в самый настоящий спорт. Крупные компании платят специалистам деньги за буст материнских плат, оперативной памяти и других комплектующих, но в домашних условиях разгонять всё это теперь намного сложнее, чем было ещё десять лет назад. Многие специалисты признают, что процессоры и видеокарты выжаты до максимума уже с завода, ну а решения с разблокированным множителем почти ничего не дают оверклокерам.

Приходится использовать жидкий азот, ну а это разовая акция, не имеющая никакого отношения к постоянной работе того или иного компонента системы. Энтузиасты используют системы жидкостного охлаждения, а наиболее рискованные владельцы ПК идут на самые различные ухищрения, пытаясь получить несколько дополнительных процентов. Что любопытно, многие эксперты признают, что производительности флагманских видеокарт достаточно для комфортного запуска актуальных игр. Пользователям рекомендуют не увеличивать, а понижать показатели. Таким образом теловыделение снижается, падают температуры, а работа графического чипа становится более стабильной. Особенно это актуально для GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA получился горячим и проблемным, но всегда находятся энтузиасты, которым хочется больше. Автор канала NorthWestRepair опубликовал любопытный ролик. Оказывается, некоторые энтузиасты сильно перегибают палку, а излишнее усердие может приводить к самым печальным последствиям. На рабочий стол блогера попала GeForce RTX 4090 производства Gigabyte. Это представительница премиальной серии, имеющая штатный буст и уже с завода работающая немного быстрее большинства видеокарт на флагманском графическом чипе NVIDIA. Кажется, что больше и не нужно, но данный случай доказывает, что в погоне за скоростью некоторые энтузиасты заходят слишком далеко.

Уже при первичном осмотре мастер заметил тревожные признаки: отсутствующие винты, сломанная пломба и исцарапанные этикетки. Вот только самое страшное обнаружилось при более детальном осмотре. Выяснилось, что отдельные компоненты печатной платы были покрыты густым слоем вещества, похожего на излишки термопасты, что затрудняло диагностику. После снятия задней панели вскрылась картина любительской пайки, а под охлаждающим узлом NorthWestRepair обнаружил худший пример применения термопасты за всю свою практику. Липкая масса закрывала толстым слоем почти все элементы, вызывая сильные опасения у специалиста. Последующие тесты показали, что сам графический чип и чипы памяти каким-то чудом уцелели, но часть компонентов всё же пришла в негодность. Особенно сильно досталось вспомогательным компонентам, многие из которых пришлось заменить. Кроме того, множество резисторов и конденсаторов оказались повреждёнными, смещёнными или вовсе отсутствовали. Печатная плата была поцарапана, а в целом казалось, что кто-то специально портил флагманскую видеокарту. По мнению специалиста, причиной всех этих разрушений стал неудачный вольт-мод.

Важно учитывать, что данная процедура не требовалась, поскольку в лучшем случае принесла несколько дополнительных кадров в секунду. Если учитывать, что почти всегда фрамрейт GeForce RTX 4090 превышает 100 fps, то речь идёт о нескольких процентах буста. Ремонт потребовал не только терпения, но и высокого уровня мастерства. NorthWestRepair восстанавливал повреждённые дорожки печатной платы, заменял неисправные компоненты и даже вручную соединял некоторые элементы проводами. После первых этапов ремонта он применил тепловизор, чтобы выявить зоны с отсутствующим питанием. Заключительным штрихом стала замена контроллера памяти и MOSFET, которые оказались ключевыми в восстановлении питания чипов RAM. После этого карта успешно прошла тесты в FurMark и других стресс-тестах, что стало первой серьёзной победой. После полной сборки GeForce RTX 4090 была установлена в тестовый ПК. По словам NorthWestRepair, если следующее видео с этой картой не выйдет, это будет означать, что она полностью восстановлена и работает без нареканий. Специалист отмечает, что владельцу сильно повезло, ведь при неудачном стечении обстоятельств мог сгореть графический чип, ну а это потребовало бы больше ресурсов и стоило бы намного дороже. В этом случае понадобилось бы найти полноценного донора, ну а по счастливой случайности всё обошлось, а GeForce RTX 4090 удалось восстановить.



