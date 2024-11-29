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Bublik1
В Китае нашли сразу 40 золотых жил, но учёные предлагают добывать драгоценный металл в космосе
Это самое крупное месторождение, которое только было найдено на нашей планете

Ещё недавно эксперты заявляли, что золото теряет свою ценность в качестве инструмента для инвестиций. Утверждалось, что доллары и евро настолько надёжны, что позволяют забыть о драгоценном металле, но в последние годы всё больше государств по всей планете тратят деньги на пополнение своих золотых запасов. Хранить золото дорого и неудобно, но доллар становится всё более токсичным, а драгоценный металл отлично котируется на мировом рынке. Сегодня аналитики полагают, что спрос на золото продолжит увеличиваться, ну а это свидетельствует о том, что цена на драгоценный металл будет расти. В этом плане страны, обладающие значительными мощностями для добычи золота, находятся в привилегированном положении, ну а совсем недавно крупное месторождение было найдено в Китае. 

По данным экспертов, Китай уже достаточно давно остаётся лидером по добыче золота. При этом существуют и другие заметные игроки, но недавняя находка может изменить расстановку сил на глобальном рынке драгоценных металлов. В северо-восточном уезде провинции Хунань, в районе Пинцзян, обнаружено месторождение золотой руды высочайшего качества. По оценкам экспертов, запасы этого богатства составляют около 1000 метрических тонн, а стоимость достигает 600 миллиардов юаней, что соответствует 83 миллиардам долларов. Это открытие уже называют одним из крупнейших в мире. Оно по масштабам превосходит даже знаменитый рудник South Deep в Южной Африке, где залегает порядка 900 тонн золота.  

Геологи провинции Хунань провели тщательные исследования и обнаружили целых 40 золотых жил на глубине около двух километров. По предварительным подсчётам, только эти жилы содержат не менее 300 тонн золота. Что любопытно, – это лишь верхушка айсберга. Так, трёхмерное моделирование территории показало, что дополнительные запасы могут скрываться ещё глубже и находиться на глубине до трёх километров. Геологи заявляют, что уже пробурили несколько мест в горной породе и убедились, что внутри находится огромное количество золотой руды. Что примечательно, важно не только большое количество золотых жил, но и её высокое качество. Анализ проб показал, что каждая метрическая тонна руды содержит до 138 граммов золота. Это крайне высокий показатель, учитывая, что руда с содержанием 8 граммов золота уже считается высококачественной.  

Как уже было сказано выше, Китай удерживает лидерство на мировом рынке золота. К началу 2024 года совокупные запасы драгоценного металла в стране превысили 2000 тонн, а её горнодобывающая отрасль производит около 10% от общего мирового объёма добычи. Считается, что открытие месторождения в Хунане ещё больше укрепляет позиции страны, ведь это не просто очередная находка, а настоящий прорыв. По объёму запасов месторождение уже превзошло крупнейшие залежи Южной Африки, что делает его уникальным как с точки зрения масштабов, так и экономической значимости. На фоне глобальной экономической нестабильности золото остаётся главным активом для инвесторов, поэтому новость о гигантском месторождении привела к росту цен на драгоценный металл. В то время как многие страны переживают спад в добыче золота, Китай доказывает, что его ресурсный потенциал ещё далеко не исчерпан. Эксперты пишут, что вопрос о будущем добычи золота остаётся открытым. Проблема в том, что человечество близко к исчерпанию легкодоступных запасов, а значит нам понадобятся более продвинутые технологии, позволяющие извлечь драгоценный металл из других источников. 

И вот здесь на первый план выходят астероиды. Специалисты всё чаще пишут, что космические тела, пролетающие мимо нас, скрывают невероятные богатства. Исследования подтверждают, что редкоземельные металлы, которые стоят целое состояние и встречаются на нашей планете в малых концентрациях, могут находиться в гораздо более высоких концентрациях в определённых типах астероидов. Одним из самых интригующих материалов, найденных на астероидах, стали так называемые самородки тугоплавких металлов (RMN). Концентрация металлов платиновой группы (МПГ) в этих материалах впечатляет, ведь она там в разы выше, чем в земных рудах, используемых для промышленной добычи. Известно, что самородки RMN чаще всего встречаются в особой структуре астероидов, включающих кальций и алюминий. Такие включения были обнаружены на редких астероидах L-типа, которые отличаются характерным красноватым оттенком. Несмотря на то, что такие астероиды пока не исследованы непосредственно, теоретические данные указывают на их богатый состав. До трети их массы могут составлять драгоценные и редкоземельные металлы, что открывает уникальные возможности для извлечения всего этого без сложной обработки.  

В настоящее время разговоры относительно извлечения драгоценных и редкоземельных металлов из астероидов носит исключительно теоретический характер. Добраться до камней в космосе мы если и можем, то не способны доставить из на Землю. Мало того, без защитного покрытия астероиды просто сгорят в атмосфере, а значит придётся вести разработку в открытом космосе. Но даже если астероид удастся привести в нужное место, то для извлечения металлов из прочного реголита потребуется решить множество инженерных задач. Даже при высокой концентрации металлов, их переработка из окислённых состояний требует применения высокоэнергетических процессов. Например, электролиз расплавленного реголита, представляющая собой одну из ключевых технологий, которая может быть использована для отделения чистых металлов от их соединений. Но здесь возникает классическая «проблема курицы и яйца», ведь для переработки требуется мощный источник энергии, а его создание требует наличия переработанных металлов. На данном этапе человечество только начинает разрабатывать такие автономные системы для работы в космосе, а их появление ожидается даже не в следующем десятилетии. 

Несмотря на то, что до начала космической эры разработки драгоценных металлов ещё очень далеко, существуют стартапы, которые уже сегодня инвестируют в данное направление. Компания AstroForge, активно финансирующая исследования в этой области, ставит перед собой амбициозные цели. Известно, что в январе специалисты компании запустят зонд, который должен определить, являются ли исследуемые объекты действительно металлическими и пригодными для добычи редких материалов. Успех этой миссии может стать поворотным моментом в понимании ценности астероидов. Технологии совершенствуются довольно быстро, а если перед инженерами поставить чёткую задачу и дать достаточно времени и денег, то реализация проекта может оказаться успешной. 


#наука #интересное #золото
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