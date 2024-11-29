Источники отмечают, что стандартная боевая часть была заменена на термобарическую

Российские власти не предоставляют данных о количестве выпускаемых дронов, а также не раскрывают места дислокации фабрик и другие важные подробности. Именно поэтому многие военкоры делают выводы о реальном положении дел на основании неофициальной информации, поступающей через украинские каналы. Обычно там более откровенно рассказывают о количестве реально сбитых беспилотников, а также рассказывают о повреждённых объектах и делятся другими деталями. Вполне возможно, что существуют и другие источники, но суть сводится к тому, что все они имеют неофициальное происхождение, а значит могут отражать реальное положение дел лишь частично. Например, поступают обрывистые сведения относительно использования умных алгоритмов в области наведения БПЛА.

По мнению некоторых военкоров, несколько типов дронов-камикадзе могут определять цель при помощи нейросети, что снизило время, необходимое для выявления цели на местности. ИИ способен вычислять наиболее уязвимые части техники, что позволяет повысить эффективность применения беспилотной авиации. Отмечается, что технология особенно хорошо себя показывает с более сложными камерами, позволяющими работать в тёмное время суток. Насколько подобные технологии распространены, сказать сложно, но в последние дни поступает всё больше информации, согласно которой армия РФ сменила тактику нанесения ракетно-дроновых ударов. Похоже, теперь это звучит именно так. По данным экспертов, в сутки применяется около 100 различных устройств, примерно 90 из которых составляют беспилотники. Так, обычно утром по самым различным объектам прилетает около 30 дронов. Ровно столько же используется днём, а также ночью, ну а в какой-то момент подключаются ракеты.

Обычно используют примерно 10 ракет, ну а делается это в том случае, если беспилотники выявили месторасположение систем ПВО, а также другие цели, для поражения которых требуется ударная мощь. Также отмечается изменение возможностей самих беспилотников. Украинские источники пишут, что «Герани» теперь могут находиться в воздухе значительно дольше, чем это было ещё несколько месяцев назад. Мало того, теперь такие дроны-камикадзе ещё и быстрее примерно на 20%, а случилось это благодаря замене традиционного взрывчатого вещества на термобарическую часть. Похоже, такой подход российских инженеров позволил сократить место в корпусе, но не оказал влияния на мощность поражающих элементов. Скорее наоборот, ведь термобарические боеприпасы более эффективны по целому ряду причин. Например, взрыв на открытой местности приводит к увеличению потерь личного состава. В случае взрыва в закрытом помещении, возникает область высокого давления, которая выводит из строя не только личный состав, но и значительную часть техники, находящуюся в зоне поражения.

Также украинские источники уверяют, что с недавних пор «Герани» научились ещё и маневрировать. Долгое время подобные беспилотники перемещались по заданной траектории. Таким образом при помощи специализированных средств удавалось с высокой точностью сделать выводы о предполагаемых целях и направлении удара. Сегодня сделать это невозможно, поскольку беспилотники способны резко менять траекторию, исчезая с радаров и появляясь в неожиданном месте. Отдельно отмечается, что «Герани» стали удивительно устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, а всё это сильно осложняет работу украинской системе ПВО. Известно, что для поражения российский дронов-камикадзе используются самые различные средства. Наиболее ценные объекты защищены при помощи систем противоракетной обороны, поставленных странами НАТО. На страже менее ценных стоят зенитные установки, ну а по городам курсируют мобильные огневые точки, в которых кроме автоматического оружия ничего больше нет. Сбить беспилотник из автомата довольно сложно, но если такое и происходит, то обычно дрон повреждается лишь частично, а основная его часть падает на жилой сектор.