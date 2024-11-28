Согласно предварительным данным, в первую волну могут попасть 14 смартфонов

Смартфоны Xiaomi остаются самыми популярными на российском рынке уже несколько лет, занимая примерно 24% всего сегмента по количеству поставленных устройств. На пятки наступают другие китайские компании, ну а эксперты отмечают, что Xiaomi ценят за хорошее соотношение стоимости и приемлемые характеристики. Возможно, в продаже есть и более выгодные решения, но новичкам труднее пробиться на рынок, а решающее значение имеет официальная поддержка. Так, Apple выпускает полноценную версию мобильной операционной системы как минимум 5 лет. После этого смартфонам доступны обновления безопасности, ну а это гарантирует длительный жизненный цикл. За счёт этого аппараты яблочной компании медленно теряют в цене, тогда как основные конкуренты не спешат предоставлять аналогичные возможности.

Не так давно Samsung заявила, что планирует поддерживать флагманы целых 7 лет, но во многом длительность поддержки зависит от Google. Если разработчик Android не добавит нужные драйверы, то производителям мобильных телефонов придётся решать данную проблему самостоятельно. Обычно это приводит к завершению срока технической поддержки, поэтому остаётся констатировать, что операционная система не предлагает длительного жизненного цикла. И всё же, здесь есть свои плюсы, ведь смартфоны Apple дорогие, тогда как в портфолио Xiaomi есть аппараты, цены на которые стартуют со 100 долларов. Именно поэтому так важно знать, как долго купленный вами телефон будет получать техническую поддержку. Например, Redmi 13 получит следующую версию HyperOS, тогда как Redmi 11 не сможет рассчитывать на подобную возможность. Это же касается и других серий. Например, Redmi Note 13 останется актуальным ещё несколько тел, тогда как владельцам Redmi Note 11 самое время задуматься о покупке нового аппарата.

Причина таких изменений кроется в переходе на собственную операционную систему. HyperOS построена на свободно распространяемой AOSP, но внутри неё находится как минимум половина кода Android. Благодаря этому китайская компания обещает увеличить срок поддержки новых аппаратов, ну а ранее поступившие в продажу не могут рассчитывать на такую возможность. Рассылка HyperOS 2.0 стартовала в Китае, ну а на днях стало известно, что в свободный доступ попала и глобальная версия. Первым смартфоном, который может претендовать на новую версию операционной системы, стал флагманский Xiaomi 14, ну а инсайдеры пишут, что список довольно большой. Ознакомиться с данными вы можете на изображении ниже. Отмечается, что не все указанные там аппараты со 100% вероятностью могут претендовать на получение прошивки.

Причина в том, что перед нами список, актуальный для китайского рынка, ну а часть находящихся там аппаратов никогда в России не продавалась. Например, линейка Redmi K доступна только в Китае, а очень часто Xiaomi и вовсе выпускает бета-версию прошивки на местном рынке, после чего отказывается от её выпуска за пределами страны. Пока претендентов на получение HyperOS 2 довольно много, а инсайдеры пишут, что до конца этого года прошивку получит как минимум 14 аппаратов. Давайте с ними ознакомимся.

Xiaomi 13 Ultra

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi K60 Ultra

Redmi K70

Redmi К70Е

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi 14 Pro

Redmi Note 13R

Redmi K70 Ultra

Redmi K70 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi Civi 2

Xiaomi MIX Flip

Данные инсайдеров основаны на непроверенных источниках, поэтому относитесь к подобной информации с сомнением. Кроме того, может указываться рассылка в Китае, тогда как нас интересует именно глобальный рынок. Добавим, что иметь актуальную прошивку крайне важно. В интернете пользователи встречают множество уязвимостей. Часто не помогает даже наличие антивируса, поскольку владельцы смартфонов самостоятельно переходят по вредоносным ссылкам, открывая мошенникам дверь для взлома. Но если ваш мобильный телефон сильно устарел, то взломать его можно даже в общественной беспроводной сети. Аналитики пишут, что мошенники часто создают поддельные сети, тщательно анализируя подключённые устройства. Такая сеть может ждать вас в парке или в аэропорту, ну а хакеры предпочитают взламывать наименее защищённые аппараты. Имеющие на борту HyperOS 2 хакеры предпочтут не трогать, ну а те, что уже не получали обновления несколько лет под большой угрозой. Эксперты рекомендуют покупать наиболее актуальные версии смартфонов, а также изучать списки, в которых указано, сможет ли тот или иной аппарат претендовать на получение самой новой операционной системы.