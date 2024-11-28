Ничего конкретного сказано не было, но именно так и начинались все знаковые проекты Илона Маска

В последние годы всё больше разработчиков видеоигр говорит о необходимости более активного использования потенциала умных технологий. Учитывая тот факт, что создание полноценного блокбастера занимает не меньше трёх лет, то ещё несколько лет геймерам точно придётся подождать. Причина в том, что действительно впечатляющие по своим возможностям нейросети появились всего несколько лет назад, но разработчикам нужно время для их изучения. Предполагается, что использование ИИ прежде всего скажется на ролевых играх, где главный герой взаимодействует с огромным количеством персонажей. Писать диалоги и придумывать сюжетные линии для ключевых героев всё равно придётся, но тысячи безмолвных горожан и случайных прохожих могут преобразиться.

Население деревень и городов начнёт вести беседы на самые разные темы, а геймер сможет не только узнать о последних событиях, но и поболтать с любым местным жителем на самые разные темы, актуальные в ту или иную эпоху. Первые попытки улучшить игровой опыт уже проводятся, но делается это силами энтузиастов. Как уже было сказано выше, потребуется время, чтобы всё это стало реальностью, ну а многие эксперты полагают, что нас ждёт самая большая революция за всю историю существования видеоигр. Похоже, ускорить прогресс в данной области решил Илон Маск. Бизнесмен известен своими успехами в Diablo IV, где его виртуальные герои входят в число сильнейших. Критики пишут, что у владельца многочисленных компаний и по совместительству самого богатого человека на планете нет времени, на выбивание редкого оружия и амуниции, а значит успех напрямую связан с богатством. Проще говоря, Илон купил самые ценные предметы в игре и теперь может позволить себе то, что недоступно простым смертным. Как бы там ни было, но слабость миллиардера может пойти на пользу прогрессу.

По словам Маска, современная индустрия видеоигр уже не та, что раньше. Миром правят крупные корпорации, которые душат индивидуализм и навязывают геймерам те или иные ценности. Отвечая на пост одного из основателей Dogecoin, самый богатый человек на планете заявил, что так больше продолжаться не может. Билли Маркус критиковал разработчиков и журналистов, ну а Илон отметил, что намерен взять дело в свои руки. Оказывается, принадлежащий ему стартап xAI выделит отдельное подразделение, которое будет заниматься видеоиграми. Подобные планы были опубликованы в социальной сети X (Twitter), но в данный момент неясно, в каком именно направлении пойдёт разработка. Сам Маск считает необходимым дать в руки разработчиков видеоигр современные инструменты, которые в полной мере раскроют потенциал ИИ, но возникает ощущение, что миллиардер и сам не знает, как всё это будет реализовано.

В данном случае это не так важно, ведь деньги у Илона есть, а значит обязательно найдутся люди, которые смогут и захотят взять дело в свои руки. Судя по настроению в комментариях под постом Маска, идея рядовым геймерам понравилась. Многие полагают, что рынку не помешает здоровая конкуренция, а некоторые предлагают основать студию, которая будет создавать не игры, а некий инструмент для интеграции на конечных этапах разработки игрового контента. Программа будет анализировать уже готовую игру, добавляя в неё новых персонажей, реплики и даже генерировать видеоролики. Инструмент получит огромное количество настроек и позволит разнообразить не только находящиеся на финальном этапе производства видеоигры, но и те, что уже находятся на прилавках магазинов. Предположим, что подобный оптимизм явно не соответствует логике самого богатого человека на Земле. Обычно Илон не тратит миллиарды на благотворительность, а значит захочет извлечь прибыль из нового проекта. Не факт, что дело вообще сдвинется с мёртвой точки, но деньги и у Маска точно есть. Напомним, подконтрольный ему стартап xAI владеет 100 000 графических ускорителей NVIDIA. При этом идут переговоры о покупке ещё 100 000 единиц, а значит потребуется только собрать команду и поставить задачу.