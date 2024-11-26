Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Космонавты обнаружили токсичный запах при открытии люка космического грузовика «Прогресс»
Ситуация находится под контролем, а специалисты пытаются оценить степень угрозы

Россия планирует завершить участие в эксплуатации Международной космической станции после 2028 года. В соответствии с заявлением «Роскосмоса», страна намерена сосредоточиться на создании собственной национальной орбитальной станции. Предварительное название: Российская орбитальная служебная станция или РОСС. Эксперты отмечают, что планы ухода с МКС обусловлены несколькими факторами. Прежде всего Россия и США из партнёров стремительно переходят в разряд оппонентов и даже врагов. Американские власти открыто призывают к свержению власти в РФ, ну а в таких условиях говорить о совместных проектах довольно сложно. Кроме того, наблюдается устаревание российских сегментов станции. Например, модули «Звезда» и «Поиск», работают уже больше 20 лет, значительно превышая расчётный срок службы. Растущие технические проблемы увеличивают риски для безопасности, а политическая повестка вынуждает отказаться от совместных проектов. 

По заявлению «Роскосмоса», первый модуль РОСС планируется запустить уже в 2028 году, что совпадает с предполагаемым завершением работы России на МКС. РОСС будет располагаться на орбите с большей наклонностью (97 градусов), что обеспечит более широкое покрытие территорий России и возможность наблюдения за Арктикой. Очевидно, что сроки реализации проекта будут полностью зависеть от финансирования, поскольку делать космические модули российские инженеры научились много десятилетий назад. Существуют сложности с доступом к определённым технологиям, но «Роскосмос» предпочитает на такие темы не распространяться. Пока же внимание общественности привлёк неприятный инцидент, недавно случившийся на космической станции. 

Миссия российского грузового корабля «Прогресс» по доставке трёх тонн продовольствия, топлива и оборудования на МКС была обычной и не предвещали никаких сюрпризов. В субботу, 25 ноября, российские космонавты открыли люк корабля «Прогресс», пристыкованного к модулю «Поиск», и сразу же почувствовали резкий, неприятный запах, сопровождаемый появлением мелких капель жидкости. В целях безопасности экипаж оперативно закрыл люк, чтобы изолировать потенциально опасный грузовой отсек. В рамках официального заявления NASA подчёркивает, что на борту станции сразу были активированы очистители воздуха и датчики загрязнения, которые непрерывно отслеживали состояние атмосферы. К воскресенью эксперты центра управления полётами в Хьюстоне подтвердили, что качество воздуха в обитаемых зонах станции соответствует норме, а жизнь экипажа находится вне опасности.  

Тем не менее независимые источники, в том числе специалист по российской космической программе Анатолий Зак, сообщили, что запах был токсичным и вызвал немедленную реакцию российских космонавтов. Они надели защитное снаряжение и активировали дополнительные системы очистки воздуха на своей стороне станции. Дон Петтит, астронавт NASA, сообщил, что запах напоминал спрей краски, что говорит о возможном присутствии летучих химических соединений. На данный момент выявить причину токсичного запаха не удалось. Специалисты проводят анализ возможных неисправностей оборудования или утечек из системы корабля. Инциденты подобного рода уже происходили ранее. В феврале 2023 года другой корабль «Прогресс» столкнулся с утечкой хладагента из системы охлаждения, что также вызвало тревогу. Подобные случаи поднимают вопросы о технической надёжности российских кораблей, которые всё чаще сталкиваются с разного рода проблемами. Как уже отмечалось, российский сегмент станции, в том числе модуль «Поиск», эксплуатируется уже более двух десятилетий. Многие узлы, такие как модуль «Звезда», который служит жилым и техническим центром российского сегмента, были запущены в начале 2000-х годов и уже давно должны были быть заменены. 

Аналитики отмечают, что изношенность оборудования приводит к увеличению числа неисправностей. Например, модуль «Звезда» неоднократно становился причиной утечек воздуха, что требовало проведения сложных ремонтных работ в условиях микрогравитации. Мало того, системы жизнеобеспечения, такие как система регенерации кислорода «Электрон», также подвергаются частым сбоям, требуя постоянного внимания со стороны экипажа. Обе стороны не называют происходящее критически опасным, но риски в любом случае существуют. Учитывая тот факт, что Россия намерена прекратить эксплуатацию МКС, ожидать улучшений в ближайшие годы точно не придётся. Пока же всё больше стран говорит о планах создания собственных космических станций. Давайте перечислим наиболее заметные проекты. 

Китай: Тяньгун (Небесный дворец). Станция уже строится, первый модуль «Тяньхэ» запущен в 2021 году. Предполагается, что полное завершение станции состоится в ближайшие месяцы, а в результате на «Тяньгун» сможет одновременно находиться 6 человек. Станцию планируют использовать для научных экспериментов, включая исследования в области микрогравитации, медицины и других задач. В США разрабатывается несколько частных орбитальных проектов. Axiom Space: планируется запуск первого частного модуля в 2025 году, который со временем станет самостоятельной станцией. Orbital Reef: проект, разрабатываемый Blue Origin и Sierra Space, планируется развернуть к 2027 году. Starlab: проект компании Nanoracks в партнерстве с Lockheed Martin, запуск планируется в 2028 году. Частные проекты намерены сосредоточиться на космическом туризме, а значит в данном случае приоритет будет отдаваться коммерческой составляющей. 

Индийская организация космических исследований (ISRO) озвучила планы по созданию небольшой автономной космической станции после 2030 года. Предполагается, что на начальном этапе там разместится всего два человека, но в целом судьба станции сильно зависит от успеха программы пилотируемых полетов Gaganyaan. Европейское космическое агентство (ESA) пока не объявило о создании самостоятельной станции, но рассматривает возможность участия в международных или частных проектах. Япония активно участвует в проекте МКС и рассматривает возможность работы с частными или международными станциями в будущем. Также разрабатываются технологии для поддержания присутствия в космосе. Объединённые Арабские Эмираты активно развивают свою космическую программу. Хотя планы на собственную станцию пока не озвучены, страна активно инвестирует в космические технологии. Можно сделать вывод, что через 5 лет орбитальная инфраструктура вокруг нашей планеты значительно изменится. Появление новых станций отразит глобальную трансформацию космической отрасли, сдвиг в сторону коммерциализации и увеличения числа независимых участников. Сможет ли Россия занять здесь достойное место, остаётся только догадываться, поскольку сегодня перед страной стоит несколько серьёзных вызовов, а активные боевые действия снижают общий потенциал и оказывают негативное влияние на экономику. 

#космос #интересное #мкс
+
Написать комментарий (0)
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
Телескоп Джеймса Уэбба показал детальную структуру галактики Сомбреро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
16
Появились первые спутниковые снимки последствий удара "Орешником" по строениям "Южмаша"
9
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
1
Бесплатное обновление для Liar's Bar добавит атмосферу хаоса, локации и русскую рулетку
+
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
16
"Страна.ua": ВС России проникли в село Желтое, обойдя Покровск с юга
+
NVIDIA готовит RTX 5090D для китайского рынка
1
Российский Су-34 поразил американский ЗРК Avenger
+
Army Recognition: модернизированный Challenger 3 окажется намного мощнее российских Т-90М и Т-80БВМ
1
Новая ракета "Орешник" способна уничтожать подземные бункеры
+
В России запустили уникальное производство амаранта
+
Главком РВСН Каракаев: "Орешник" может поражать любые цели в Европе, даже высокозащищенные
2
Блогер использовал Tesla Cybertruck для автономного питания дома площадью 464 м²
2
Процессоры AMD Threadripper 9000 будут иметь от 16 до 96 ядер
+
На матрице Raspberry Pi RP2040 запустили «Змейку»
+
Economist: Мобилизационные цели выполнены только на 65%
+
Зеленский заявил о начале изучения осколков ударившей по "Южмашу" баллистической ракеты "Орешник"
3
Графику S.T.A.L.K.E.R. 2 сравнили с Metro Exodus — разница есть, но незначительная
4
Intel Arc B580 с 12 ГБ памяти GDDR6 и производительностью на уровне RTX 4060 Ti появилась в сети
+
Свежее видео демонстрирует плавную анимацию в One UI 7 и изменения дизайна в стиле iOS
+

Популярные статьи

PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
34
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
21
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
56
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
4
Сколько стоит сборка геймерского ПК для запуска игр в 2K@60 fps с прицелом на апгрейд в 2027 году
14
Тонкая настройка PlayStation 5 — лайфхаки для геймеров
4
Китайский истребитель 6th Gen "Белый император" бросает вызов мировым державам
3
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
38
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
100
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
4

Сейчас обсуждают

Руслан Букури
12:38
Это он оперирует сливами с разборок Майкрософт и активижнблиззард, тогда были документы с такими датами, но я бы не стал доверять такой информации, ведь курс ящика уже полностью поменялся, и майкам не...
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
VladTag
12:38
Візьми, свиня, похрумкуй, заробив, i зайди до каси, отримай 5 гривень. Хоча ні, 5 гривень для тебе багато, отримаєш лише одну. Але якщо подумати, то хер тобі.
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Лев корл
12:36
И зачем смартфону стерео вообще? Наушники есть если чего вообще - то) Без ушей этим хрипом из динамиков только народ злить в общественных местах Или он наушники тоже не будет поддерживать в базовой ве...
iPhone 17 Air - имиджевый смартфон с ограничениями
Мефодий
12:35
Имя у него какое-то басурманское Shocker, вероятно, не русский. Уважаемый Коллега, может для начала пациенту Shocker вкатить 5 кубиков Галоперидола, затем шлифанём Цикладольчиком? Возможно он тогда н...
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Ненавижу Трусикера
12:35
В Белом доме сообщили о получении Киевом указаний по выбору целей для ударов ATACMS вглубь РФ
VladTag
12:33
В Белом доме сообщили о получении Киевом указаний по выбору целей для ударов ATACMS вглубь РФ
AntonHT
12:32
Это опять этот рукожепый со своим корпусом убогим
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
Мефодий
12:28
Вот видишь хоть какой-то прогресс в твоём вранье. Давай дальше, не разменивайся на мелочи.
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Руслан Букури
12:27
Знаток забыл написать, что Сони разрабатывает и портативку, да и портал уже не просто безделушка, а на ней можно спокойно играть через облако. Я молчу про то, что прошу без проблем можно взять до 100к...
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
Blackengine
12:25
О, Battle Splash, огонь)
Тестирование видеокарты GT 710 — насколько она актуальна для японских игр в 2025 году. Часть вторая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем