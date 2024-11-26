Ситуация находится под контролем, а специалисты пытаются оценить степень угрозы

Россия планирует завершить участие в эксплуатации Международной космической станции после 2028 года. В соответствии с заявлением «Роскосмоса», страна намерена сосредоточиться на создании собственной национальной орбитальной станции. Предварительное название: Российская орбитальная служебная станция или РОСС. Эксперты отмечают, что планы ухода с МКС обусловлены несколькими факторами. Прежде всего Россия и США из партнёров стремительно переходят в разряд оппонентов и даже врагов. Американские власти открыто призывают к свержению власти в РФ, ну а в таких условиях говорить о совместных проектах довольно сложно. Кроме того, наблюдается устаревание российских сегментов станции. Например, модули «Звезда» и «Поиск», работают уже больше 20 лет, значительно превышая расчётный срок службы. Растущие технические проблемы увеличивают риски для безопасности, а политическая повестка вынуждает отказаться от совместных проектов.

По заявлению «Роскосмоса», первый модуль РОСС планируется запустить уже в 2028 году, что совпадает с предполагаемым завершением работы России на МКС. РОСС будет располагаться на орбите с большей наклонностью (97 градусов), что обеспечит более широкое покрытие территорий России и возможность наблюдения за Арктикой. Очевидно, что сроки реализации проекта будут полностью зависеть от финансирования, поскольку делать космические модули российские инженеры научились много десятилетий назад. Существуют сложности с доступом к определённым технологиям, но «Роскосмос» предпочитает на такие темы не распространяться. Пока же внимание общественности привлёк неприятный инцидент, недавно случившийся на космической станции.

Миссия российского грузового корабля «Прогресс» по доставке трёх тонн продовольствия, топлива и оборудования на МКС была обычной и не предвещали никаких сюрпризов. В субботу, 25 ноября, российские космонавты открыли люк корабля «Прогресс», пристыкованного к модулю «Поиск», и сразу же почувствовали резкий, неприятный запах, сопровождаемый появлением мелких капель жидкости. В целях безопасности экипаж оперативно закрыл люк, чтобы изолировать потенциально опасный грузовой отсек. В рамках официального заявления NASA подчёркивает, что на борту станции сразу были активированы очистители воздуха и датчики загрязнения, которые непрерывно отслеживали состояние атмосферы. К воскресенью эксперты центра управления полётами в Хьюстоне подтвердили, что качество воздуха в обитаемых зонах станции соответствует норме, а жизнь экипажа находится вне опасности.

Тем не менее независимые источники, в том числе специалист по российской космической программе Анатолий Зак, сообщили, что запах был токсичным и вызвал немедленную реакцию российских космонавтов. Они надели защитное снаряжение и активировали дополнительные системы очистки воздуха на своей стороне станции. Дон Петтит, астронавт NASA, сообщил, что запах напоминал спрей краски, что говорит о возможном присутствии летучих химических соединений. На данный момент выявить причину токсичного запаха не удалось. Специалисты проводят анализ возможных неисправностей оборудования или утечек из системы корабля. Инциденты подобного рода уже происходили ранее. В феврале 2023 года другой корабль «Прогресс» столкнулся с утечкой хладагента из системы охлаждения, что также вызвало тревогу. Подобные случаи поднимают вопросы о технической надёжности российских кораблей, которые всё чаще сталкиваются с разного рода проблемами. Как уже отмечалось, российский сегмент станции, в том числе модуль «Поиск», эксплуатируется уже более двух десятилетий. Многие узлы, такие как модуль «Звезда», который служит жилым и техническим центром российского сегмента, были запущены в начале 2000-х годов и уже давно должны были быть заменены.

Аналитики отмечают, что изношенность оборудования приводит к увеличению числа неисправностей. Например, модуль «Звезда» неоднократно становился причиной утечек воздуха, что требовало проведения сложных ремонтных работ в условиях микрогравитации. Мало того, системы жизнеобеспечения, такие как система регенерации кислорода «Электрон», также подвергаются частым сбоям, требуя постоянного внимания со стороны экипажа. Обе стороны не называют происходящее критически опасным, но риски в любом случае существуют. Учитывая тот факт, что Россия намерена прекратить эксплуатацию МКС, ожидать улучшений в ближайшие годы точно не придётся. Пока же всё больше стран говорит о планах создания собственных космических станций. Давайте перечислим наиболее заметные проекты.

Китай: Тяньгун (Небесный дворец). Станция уже строится, первый модуль «Тяньхэ» запущен в 2021 году. Предполагается, что полное завершение станции состоится в ближайшие месяцы, а в результате на «Тяньгун» сможет одновременно находиться 6 человек. Станцию планируют использовать для научных экспериментов, включая исследования в области микрогравитации, медицины и других задач. В США разрабатывается несколько частных орбитальных проектов. Axiom Space: планируется запуск первого частного модуля в 2025 году, который со временем станет самостоятельной станцией. Orbital Reef: проект, разрабатываемый Blue Origin и Sierra Space, планируется развернуть к 2027 году. Starlab: проект компании Nanoracks в партнерстве с Lockheed Martin, запуск планируется в 2028 году. Частные проекты намерены сосредоточиться на космическом туризме, а значит в данном случае приоритет будет отдаваться коммерческой составляющей.

Индийская организация космических исследований (ISRO) озвучила планы по созданию небольшой автономной космической станции после 2030 года. Предполагается, что на начальном этапе там разместится всего два человека, но в целом судьба станции сильно зависит от успеха программы пилотируемых полетов Gaganyaan. Европейское космическое агентство (ESA) пока не объявило о создании самостоятельной станции, но рассматривает возможность участия в международных или частных проектах. Япония активно участвует в проекте МКС и рассматривает возможность работы с частными или международными станциями в будущем. Также разрабатываются технологии для поддержания присутствия в космосе. Объединённые Арабские Эмираты активно развивают свою космическую программу. Хотя планы на собственную станцию пока не озвучены, страна активно инвестирует в космические технологии. Можно сделать вывод, что через 5 лет орбитальная инфраструктура вокруг нашей планеты значительно изменится. Появление новых станций отразит глобальную трансформацию космической отрасли, сдвиг в сторону коммерциализации и увеличения числа независимых участников. Сможет ли Россия занять здесь достойное место, остаётся только догадываться, поскольку сегодня перед страной стоит несколько серьёзных вызовов, а активные боевые действия снижают общий потенциал и оказывают негативное влияние на экономику.