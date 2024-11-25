Несмотря на серьёзность происходящего, Зеленский требует больше оружия и готов сражаться до последнего украинца

Ещё совсем недавно украинские власти с улыбкой рассказывали о том, как действующий конфликт помогает союзникам испытывать новые тактики ведения боевых действий. Особой гордостью считалось, что Украина стала полигоном для иностранного оружия, ну а сам Зеленский был готов сражаться до последнего украинца. Подобные заявления тут же подхватывала иностранная пресса, а в США и вовсе считали украинского президента примером стойкости и непоколебимости. Зеленский выглядел решительно и дерзко давил на мировые элиты, требуя наращивать поставки оружия и даже добился отправки самолётов. Многие иностранным журналистам казалось, что Киев уже на пути к победе, но как-то совершенно незаметно радостные заявления уступили место пессимистичным настроениям.

Крайне любопытными новостями на эту тему поделились авторы The Guardian. Журналисты анализируют происходящее в Украине и указывают на целый ряд проблем, стоящих перед действующими властями. Несколько дней назад перед народом решил выступить лично Зеленский. По его словам, только за неделю Россия запустила в воздушное пространство Украины почти 500 беспилотников и более 20 ракет. Президент констатирует, что Москва превратила территорию Украины в настоящий испытательный полигон, создавая новые тактики и выявляя слабые стороны новейших систем вооружения. Но особенно пугающим главе государства кажется испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая ударила по одному из военных предприятий в Днепропетровске. Согласно украинским источникам, ущерб оказался ограниченным, но само испытание ракеты такого класса вызвало резонанс на международной арене. Зеленский назвал применение ракеты демонстративным шагом, призванным показать мощь российского вооружения. Пожалуй, этот тот случай, когда спорить бесполезно, поскольку заявление точно отражает происходящие изменения в конфликте.

Напомним, долгое время российские политики настойчиво просили европейские и американские власти воздержаться от разрешения бить дальнобойными ракетами по целям в глубине России. С заявлением на эту тему выступал и сам Путин, но просьбы были проигнорированы. Итогом стало применение баллистической ракеты, которая способна бить по целям на скорости до 14 000 км/ч. Ну а поскольку сегодня нет средств для перехвата подобных ракет, то крайнее беспокойство выражают прежде всего европейские элиты. По оценкам аналитиков, «Орешник» способен долететь до Германии за 11 минут, ну а это слишком мало для развёртывания противоракетных оборонительных систем. Учитывая высокую скорость и возможность использования ядерных боеголовок, опасность для Европы становится ещё более очевидной, а всё это стало холодным душем для относительно разумных представителей действующих властей.

Что до Зеленского, то президент продолжил рассказывать об успехах украинской армии. По его словам, почти все дроны и ракеты удаётся сбивать, но подобная риторика уже давно никого не удивляет. В Украине беспилотники упрямо называют Шахедами, тогда как сами дроны-камикадзе фигурирует под названием «Герань». Существует несколько различных модификаций, но авторы The Guardian обращают внимание на тот факт, что в России наладили производство совершенно нового типа устройств. Оказывается, в цехах на территории Татарстана каждый день выпускают сотни БПЛА, а новая модификация включает термобарические боеголовки, которые при детонации создают огненное облако температурой до 2000 градусов Цельсия. Боеприпасы эффективны как на открытой территории, так и в закрытых помещениях. В первом случае поражение наносится технике и личному составу, тогда как врыв в подземных бункерах приводит к уничтожению боеприпасов и крайне опасен для командного состава. Мало того, русские ещё и активно осваивают искусственный интеллект. Оказывается, российские инженеры экспериментируют с технологией, способной объединить рой дронов, что позволит игнорировать любые системы РЭБ, поскольку беспилотник продолжит двигаться к цели вне зависимости от мощности помех.

Авторы The Guardian пишут, что пока попытки остаются неудачными, но забывают указать, что в США, Европе, Китае и многих других стран бьются над решением аналогичной проблемы. Британские журналисты отмечают, что из-за регулярных ударов, украинские системы ПВО сильно истощены, поэтому бойцам ВСУ приходится использовать автоматы и пулемёты, установленные на мобильных платформах. В этом случае неудивительно, что часть дронов действительно сбивается над городом, после чего падает прямо на головы рядовым гражданам. На страницах The Guardian признают, что применение «Орешника» стало ответом Москвы на разрешение использовать Atacms и Storm Shadow для ударов по территории России. Многие европейские политики на этом фоне призывают к началу мирных переговоров, ну а Зеленский просит ещё больше оружия. В последнем заявлении он потребовал дать больше систем ПВО. По оценкам экспертов, в Европе ещё есть небольшие запасы, но передача резервов будет производиться не со складов, а напрямую сниматься с мест боевой дислокации.

Добавим, что многие крупные мировые издания написали на тему незначительного ущерба «Южмашу» в ходе прилёта «Орешника». Если обратиться к мнению российских экспертов, то всё становится не так очевидно, как может показаться. Прежде всего следует обратить внимание на кадры замедленной съёмки. Там можно увидеть снопы искр и мощные выбросы обломков в момент удара. Это подтверждает, что блоки нацелились на здания, оснащённые массивными бетонными сводами толщиной в несколько метров. Кинетическая энергия ударных элементов оказалась достаточной для пробития этих защитных конструкций, а также зданий, находящихся глубоко под обычными цехами. Таким образом основной ущерб был нанесён именно закрытым помещениям, которые долгое время оставались в безопасности. Оценить реальный ущерб по кадрам невозможно, а все заинтересованные стороны предпочитают спутниковые снимки не публиковать. Эксперты напоминают, что «Орешник» мог бы оснащаться ядерными боеголовками, что изменило бы характер разрушений до неузнаваемости. В данном случае удар носил скорее демонстрационный характер. Это был сигнал о возможностях применения гиперзвукового оружия для точечного поражения, при этом без масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. Официальная информация о результатах удара остаётся ограниченной. Российские военные не спешат публиковать спутниковые снимки, а иностранные источники стараются избегать конкретных цифр и изображений. Подобный информационный вакуум напоминает историю с израильской базой «Неватим», где итоги попаданий также не получили широкой огласки. Напомним, «Южмаш» представляет собой ключевой элемент украинской оборонной промышленности. Завод активно участвует в производстве вооружений и боеприпасов. Его поражение могло нанести серьёзный удар по способности Украины поддерживать оборонный потенциал.