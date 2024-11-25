Зонд продолжает исследовать космос, передавая на Землю ценные данные

Учёные полагают, что сегодня мы делаем первые шаги в космос, а до эры освоения Солнечной системы ещё слишком далеко. Человечество остро нуждается в технологическом прорыве, и дело даже не в деньгах, ведь нам требуются новые идеи. Без создания двигателя, способного эффективно использовать ресурсы, не обойтись. При этом такой двигатель должен оказаться мощнее всех существующих аналогов хотя бы в 5 раз, а иначе живыми космонавты до Марса не долетят. Нужен прорыв в области материалов обшивки корпуса. Здесь было бы неплохо уменьшить вес используемых материалов, но сделать их прочнее. Также они должны иметь повышенную защиту от высоких температур и радиации, поскольку без этого освоение Солнечной системы невозможно. Перед нами стоит множество препятствий, но это не значит, что наша цивилизация топчется на месте.

Особой гордостью землян считается выход за пределы Солнечной системы, а сегодня мы поговорим об аппарате под названием Voyager 1. Как вы могли слышать, этой осенью аппарат, удалившийся от Земли почти на 25 миллиардов километров, внезапно перестал отвечать на команды. А когда связь была восстановлена, стало ясно, что он использовал передатчик, который не был задействован с начала 1980-х годов. Напомним, проблемы начались 16 октября, когда NASA отправило Voyager 1 простую команду: включить один из нагревателей. Вот только вместо подтверждения зонд перестал принимать сигналы. На то, чтобы убедиться в возникновении проблемы, ушло несколько дней. Причина в том, что сигнал до Voyager 1 идёт почти 23 часа, а ровно столько же нужно, чтобы получить ответ. 18 октября аппарат пропустил запланированную передачу данных. Специалисты NASA начали поиск сигнала с помощью сети дальней космической связи (DSN), а в итоге смогли поймать его на неожиданной частоте. Позднее выяснилось, что проблема заключалась в системе защиты от сбоев, встроенной в Voyager 1. При чрезмерном потреблении энергии она автоматически отключает вспомогательные системы. На этот раз механизм отключил основной передатчик X-диапазона и активировал резервный передатчик S-диапазона, который не использовался с 1981 года.

Инженеры NASA опасались, что S-диапазонный передатчик слишком слаб для передачи сигнала на столь огромные расстояния. Вот только уже 22 октября связь с зондом была восстановлена. Команда убедилась, что передатчик S-диапазона всё ещё работает, хотя активировать X-диапазон пока не решились, чтобы избежать повторных сбоев. Произошедший инцидент доказал, что созданные более полувека назад технологии оказались чрезвычайно надёжными, а сам зонд уже давно превзошёл все самые смелые ожидания своих создателей. Сегодня Voyager 1 и его близнец Voyager 2 находятся за пределами гелиосферы (так называется область влияния солнечного ветра). Это межзвёздное пространство изучено крайне мало, а значит получаемая информация носит крайне важный характер. Значительных прорывов зонды совершить не могут, поскольку полагаются на устаревшее оборудование. И всё же, не так давно им удалось измерить плотность межзвёздной среды, а также зарегистрировать ударные волны, вызываемые солнечными выбросами. Ведётся наблюдение за магнитными полями, а всё это расширяет наши знания о Вселенной, раскрывая процессы, происходящие за пределами Солнечной системы. Несмотря на то, что оба аппарата продолжают свою работу, возраст зондов даёт о себе знать. В 2022 году Voyager 1 несколько месяцев передавал искажённые данные телеметрии из-за сбоя в одной из систем памяти. В 2023-2024 годах ещё один дефект привёл к полугодовой потере научных данных. Ожидается, что из-за истощения запаса энергии аппараты прекратят научные наблюдения уже в 2025 году.

Напомним, оба аппарата были запущены в 1977 году в рамках миссии NASA по исследованию дальних планет Солнечной системы. Voyager 2 отправился первым, 20 августа 1977 года. Он пролетел рядом с Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном, став единственным аппаратом, изучившим все четыре газовых гиганта. Voyager 1, запущенный 5 сентября 1977 года, сосредоточился на Юпитере и Сатурне, а затем направился в межзвёздное пространство. Каждый зонд несёт золотую пластину с сообщением для возможных внеземных цивилизаций. На пластине выгравированы изображения Земли, схема нашей планетной системы, а также записи звуков и музыки, включая приветствия на 55 языках. Voyager 1 первым пересёк гелиопаузу в 2012 году. Это граница между Солнечной системой и межзвёздным пространством. Уже в 2018 году Voyager 2 добился аналогичного результата, а значит сегодня целых два устройства находятся за пределами Солнечной системы. После отключения научных инструментов аппараты продолжат своё путешествие. Voyager 1 через 40 000 лет подойдёт к звезде Gliese 445 на расстояние двух световых лет, а Voyager 2 приблизится к звезде Ross 248. Столкновение с твёрдым телом маловероятно, а значит оба зонда будут ещё миллионы и даже миллиарды лет продолжать свой путь через Вселенную.