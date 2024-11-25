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Bublik1
Army Recognition: модернизированный Challenger 3 окажется намного мощнее российских Т-90М и Т-80БВМ
Никаких подтверждений своей точки зрения британские эксперты не приводят

Согласно внутренним отчётам Министерства обороны Британии, Королевская армия стала самой малочисленной чуть ли не всю историю своего существования. Значительные проблемы испытывает флот, где наблюдается системный кризис. Денег не хватает, и на этом фоне власти делают всё более агрессивные заявления.

От прихода лейбористов ожидали смягчения международной повестки. Новые власти планировали сосредоточить усилия на решении внутренних проблем, но по непонятной причине позабыли о предвыборных обещаниях. Кир Стармер вступил в должность в начале июля 2024, но уже умудрился завоевать самый низкий рейтинг среди всех своих предшественников. На официальной странице кабинета министров в интернете жители Англии собрали 1 миллион подписей за отставку Кира Стармера, хотя сам премьер делает вид, что всё идёт нормально. 

Страна испытывает острую нехватку в адекватных политиках, а попытки оставаться в высшей лиге слишком дорого обходятся местному бюджету. Денег на армию выделяется всё меньше, но это не мешает властям рассказывать увлекательные истории. На этот раз было решено поделиться чрезвычайно важными новостями о танке Challenger 3. Напомним, Challenger 2 долгое время считался чуть ли не самым защищённым и мощным танком на планете, но СВО доказала, что машина слишком медленная и не подходит для боевых действий в современных условиях. Бронирование не спасает от многочисленных дронов, а танк не только не годится для прорыва, но и не способен защитить даже себя. Власти Британии планировали передать Киеву десятки танков Challenger 2, но в какой-то момент остановились и решили посчитать, сколько же всего машин у них осталось. Подсчёты длились довольно долго, но результаты оказались удручающими. Разрабатывать новый танк сегодня в Англии некому, поэтому старый Challenger 2 сделают ещё менее манёвренным, усилят бортовой защитой, установят несколько продвинутых технологий и в таком виде поставят на боевое дежурство. По мнению авторов издания Army Recognition, благодаря этому британский танк окажется намного лучше российских Т-90М и Т-80БВМ.

В самой Британии проект модернизации называется настоящим технологическим прорывом, а мы пока разберёмся, чем сможет похвастать обновлённый Challenger 3. Модернизация охватывает три ключевые области: вооружение, защиту и мобильность. Каждое из этих направлений включает целый ряд новшеств, что позволит нарастить боевую эффективность в самых сложных условиях. Одним из самых значительных изменений стала замена 120-мм нарезной пушки Challenger 2 на гладкоствольное орудие L55A1 от компании Rheinmetall. Новое орудие способно использовать современные боеприпасы, включая программируемые снаряды HEAB (High-Explosive Air-Burst). Такие боеприпасы обеспечивают впечатляющую огневую мощь, и авторы Army Recognition уверены, что благодаря этому они смогут пробивать усовершенствованную динамическую и композитную броню, установленную на российских танках Т-90М и Т-80БВМ. Отмечается, что главная особенность программируемых снарядов заключается в том, что они взрываются в заданной точке. В теории такой подход позволяет эффективно уничтожать укрепления, пехоту и даже беспилотники, но сами аналитики вряд ли берут в расчёт стоимость одного такого снаряда. 

По данным издания, максимальная дальность эффективной стрельбы Challenger 3 превышает 4 километра. Это заметно превосходит показатели Т-72Б3М и Т-80БВМ, которые остаются эффективными на дистанции 3–3,5 километра. Хотя Т-90М с его продвинутой системой управления огнём также способен работать на дальности до 4 километра, Challenger 3 получает преимущество за счёт универсальности и мощности своих боеприпасов. По крайней мере, так полагают британские аналитики. Кроме пушки, танк получит и другие улучшения. Так, Challenger 3 оснастят новой модульной композитной бронёй и активной системой защиты (КАЗ). Этот комплекс способен перехватывать самые современные противотанковые ракеты, включая управляемые снаряды 9М119 «Рефлекс», которыми оснащаются российские танки. Подтверждений таким выводам британские аналитики не предоставляют, полагаясь на отчёты специалистов Минобороны. Модернизированная пассивная броня обеспечивает защиту от прилётов беспилотников, сегодня это одна из самых уязвимых зон современных танков. Это особенно важно на фоне опыта применения Challenger 2 в зоне боевых действий в Украине, где атаки беспилотников и высокоточные ракеты нанесли значительный ущерб бронетехнике Британии.  

Авторы Army Recognition уверены, что всё это не отразится на мобильности, ведь Challenger 3 получил серьёзные обновления ходовой части. Сюда относится усиленная трансмиссия, модернизированная подвеска и новая система охлаждения. Максимальная скорость танка увеличена до 60 км/ч, это столько же, как развивает российский Т-90М. Не исключено, что разгон у британской машины будет не таким быстрым, а максимальная скорость окажется доступна только по шоссе, но в данном случае упор делается на официальные данные разработчиков. Утверждается, что ключевое внимание уделено скорости заднего хода. Challenger 3 способен двигаться назад со скоростью до 25 км/ч, что значительно превышает возможности как Challenger 2 (всего 10 км/ч), так и российских Т-72Б3 (до 4–5 км/ч). Такая манёвренность критически важна в условиях интенсивного боя, когда требуется быстро сменить позицию или избежать огня противника.  

Одновременно с этим Challenger 3 получил полностью цифровую башню и передовую систему управления огнём, использующую элементы искусственного интеллекта. Эти технологии позволяют экипажу быстрее обнаруживать цели, оценивать обстановку на поле боя и реагировать на угрозы. Предполагается, что система сама сможет анализировать данные в режиме реального времени, помогая командиру принимать более точные решения. Эксперты Army Recognition называют Challenger 3 одним из самых умных танков в мире, но забывают, что даже разрыв снаряда рядом с танком или падение дрона в корпус способно привести к сбоям в работе умной системы. Британские власти намерены провести модернизацию 148 танков, но точных сроков, когда все машины будут соответствовать третьему поколению, не называются. Модернизация может продлиться долго, а пока у Англии нет денег и специалистов, которые готовы провести технологическое обновление быстро и качественно.

#аналитика #танки #военные технологии #т-90м #т-80бвм #challenger 3
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Медведеву показали Т-90М "Прорыв-3" с улучшенной противокумулятивно-противодронной защитой
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