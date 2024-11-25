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Bublik1
В РФ приступили к созданию полупроводниковой установки, позволяющей выпускать чипы по 90-нм нормам
Даже сильно устаревшая технология позволит России получить достаточно чипов для военной и гражданской отрасли

Предполагается, что приход к власти Трампа снизит глобальную политическую напряжённость. Ключевые посты в кабинете нового президента займут люди, неоднократно высказывавшиеся против агрессивной политики в отношении России. Многие из новых министров неоднократно критиковали команду Байдена за непонимание политической конъюнктуры, но аналитики полагают, что реальные действия Трампа будут сильно отличаться от предвыборных лозунгов. Прежде всего стоит помнить, что он уже был у власти, но не сделал ничего для решения глобальных проблем. Но даже если предположить, что будущий президент действительно пойдёт на уступки России, то это ещё не значит снятия санкций. Мало того, Трамп намерен усилить давление на Китай, ну а это основной поставщик полупроводниковой продукции, так или иначе поступающей на российский рынок. Выпускать актуальные чипы китайцы пока не научились, ну а в России делают первые шаги в этом направлении. 

Российские власти осознают сложности, стоящие на пути доступ к полупроводниковой промышленности, поэтому ранее был принят план, согласно которому на территории страны должно появиться собственное производство чипов. За последние несколько лет мы видели целый ряд перспективных разработок, а на днях стало известно, что Минпромторг выделил 1.7 миллиарда рублей на создание установки для полировки микросхем. Сообщается, что ведомство заказало разработку установки химико-механического полирования (ХМП) для работы с диэлектрическими слоями диоксида кремния, меди и вольфрама. На этот проект выделена значительная сумма, а завершение работ запланировано на конец ноября 2028 года. Эксперты пишут, что устройство играет ключевую роль в производстве чипов. Так, новое оборудование будет использоваться для производства процессоров, выполненных по 180-нм и 90-нм технологическим нормам. Для этого будут использоваться кремниевые пластины диаметром 200 миллиметров. Такой шаг позволяет России закрыть одну из критических потребностей в цепочке производства микроэлектроники, сделав отечественные предприятия независимыми от импорта. На самом деле до выпуска чипов по актуальным узлам ещё далеко, но даже указанные выше нормы востребованы, позволяя наладить производство пластиковых карт и другой продукции широкого спектра (в том числе и чипов для ракет и военной техники), не требующей самых современных технологий. 

Эксперты пишут, что в основе разработки лежит принцип химико-механической полировки. Речь идёт о процессе, который обеспечивает идеально ровную поверхность полупроводниковой пластины. Это критически важно для последующих этапов производства, таких как ионная имплантация, где требуется максимальная точность в распределении частиц. В техническом плане было решено ориентироваться на американский аналог MIRRA Mesa Integrated System 200 компании Applied Materials. Но в отличие от импортного решения, отечественная установка будет создаваться исключительно из российских материалов и комплектующих, что минимизирует внешнюю зависимость. Таким образом в этом плане санкции точно не помешают разработке. Сообщается, что первыми владельцами оборудования станут зеленоградские заводы «Микрон» и «НМ-ТЕХ», а также другие предприятия, которые активно применяют ХМП в своих процессах. По словам представителя Минпромторга, новая установка представляет собой важный элемент в создании конкурентоспособной российской микроэлектронной отрасли.  

Добавим, что процесс ХМП можно назвать одной из основ современного производства чипов. Установка позволит отечественным предприятиям выйти на новый уровень технологической независимости, но появление такой установки – это лишь часть масштабной программы Минпромторга по развитию микроэлектроники. В последние годы ведомство активно работает над созданием отечественного оборудования, материалов и модернизацией производственных мощностей.  Напомним, в 2023 году Минпромторг выделил более 2 миллиардов рублей на освоение производства ключевых материалов для чипов. Осенью того же года власти анонсировали планы потратить 100 млрд рублей на формирование индустрии оборудования для микроэлектроники. В 2024 году министерство инициировало тендеры на создание установок для отмывки контейнеров для кремниевых пластин и освоение технологий производства монокристаллического кремния. Таким образом к 2027 году Россия рассчитывает производить 100 тысяч пластин легированного монокристаллического кремния ежегодно. При этом цена отечественных пластин должна остаться конкурентоспособной относительно импортных аналогов.  

Спрос на микроэлектронику в мире стремительно растёт, и Россия, как и многие другие страны, стремится занять достойное место в этой отрасли. Разработка установки ХМП позволяет не только удовлетворить внутренние потребности, но и заложить фундамент для экспорта высокотехнологичной продукции. Эксперт в области микроэлектроники Алексей Бойко подчёркивает, что создание установки ХМП – это всего лишь часть пазла. Требуется обеспечить полное импортозамещение в области зрелых полупроводниковых норм, что станет настоящим прорывом для России. До конкуренции с лидерами рынка ещё далеко, но здесь не справляется даже Китай, власти которого вкладывают в программу на несколько порядков больше денег. 

#технологии #полупроводники
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