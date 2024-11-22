Очередной план выглядит фантастично и направлен на выбивание денег из европейской экономики

По мнению учёных, история циклична, а новые империи неуклонно повторяют путь великих цивилизаций прошлого. Очевидно, что ни одна империя не готова просто так уходить в закат, но иногда другого выбора просто нет. Согласно широко распространённому мнению, Западная цивилизация находится на финальной стадии и уже растеряла былое могущество. Военный альянс и постоянное запугивание других государств – это всё, что может сегодня предложить Европа и США своим соседям, но в последнее время подобные действия встречают всё более заметное противодействие. Заявления политиков и глав государств Южной Америки и даже европейских стран становятся всё более жёсткими. Несколько десятилетий назад США бомбили Сербию за гораздо меньшее, ну а сегодня неповиновение наблюдается даже со стороны Словакии и Венгрии. Румыния и Польша всё ещё готовы на самые рискованные шаги, но становится всё очевиднее, что власти этих государств не отражают мнения большинства граждан.

Люди по обе стороны океана устали от постоянного военного шантажа, но ведь мы с вами помним, что империи просто так с политической карты мира не исчезают. На этом фоне можно отметить, что у Европы уже давно сформировалась добрая традиция, в рамках которой местные власти объединяются против России под самыми разными предлогами. Обычно это происходит каждые 100 лет, но иногда европейцы приходят за добавкой. Например, Наполеону просто хотелось расширить влияние, поскольку Александр 1 явно не хотел уступать императору место самого влиятельного политика на континенте. Революция в Российской империи стала сигналом для европейцев, которые надеялись разделить и подчинить себе ослабленное государство. Гитлер использовал расовую идеологию для достижения поставленных целей, ну а НАТО не просто расположилось у российских границ, но и постоянно намекает на возможную конфронтацию. Влиятельные представители альянса открыто говорят о том, что давно бы перешли рубеж и начали конфликт с русскими, если бы не ядерное оружие в арсенале Путина, ну а умирающая империя грозит утянуть за собой и весь цивилизованный мир.

Известно, что жители Германии могут похвастать одним из самых высоких уровней жизни на планете. Кажется, что большего желать и не нужно, но местных политиков переполняют обиды прошлого, ведь иначе пояснить их действия просто невозможно. Власти говорят о необходимости всеобщей мобилизации, а также намекают на возможность конфликта между Россией и НАТО. Для страны, которая может в результате конфликта потерять абсолютно всё, такие действия нелогичны, но логика вообще чужда европейцам, имперские амбиции которых гонят их в поисках новых территорий, полезных ископаемых и дешёвой рабочей силы. Как стало известно, Германия не только готовится к военному конфликту, но и уже разработала масштабный план действий. Документ, известный как «Оперативный план Германии», стал результатом напряжённых дискуссий и расчётов, которые подтверждают готовность страны к серьёзным испытаниям. По крайней мере так пишут немецкие газеты. Хотя большинство из тысячи страниц данного документа остаётся засекреченным, уже известно, что план охватывает широкий спектр действий: от обороны стратегических объектов до подготовки немецкого бизнеса к чрезвычайным ситуациям. В данном случае неясно, о какой подготовке вообще может идти речь. Если по заводам Volkswagen прилетит несколько «Орешников», то никакого бизнеса больше не будет. Это очевидно, ведь не понадобится даже использование ядерной части, но немецкие власти вряд ли так далеко заглядывают.

Что любопытно, план отводит Германии ключевую роль в случае эскалации конфликта. Авторы «Оперативного плана Германии» уверены, что именно их страна может стать ключевым логистическим узлом для НАТО. Через военные базы предлагается переброска десятков и даже сотен тысяч военнослужащих на восточный фланг Альянса. В документе уделяется особое внимание защите стратегически важных объектов. Это не только военные базы, но и критическая инфраструктура, которая может стать целью потенциальной атаки. Авторы уверены, что Германии придётся не только защищать свою территорию, но и создать надёжный тыл, который окажется способен выпускать достаточно продукции для проведения конфликта. Особое внимание планируется уделить вовлечению немецкого бизнеса в подготовку к возможным кризисам. Военные уже проводят встречи с предпринимателями, чтобы помочь им адаптироваться к новым вызовам. На одной из таких встреч в Гамбурге подполковник Йорн Плишке, руководитель территориальной обороны региона, сделал ряд ключевых заявлений.

Например, требуется обучить навыкам вождения грузовиков как минимум 5% сотрудников, также нужно закупить дизельные генераторы, и разработать антикризисные планы на случай перебоев в поставках энергоносителей. Представители властей встревожены, ведь примерно 70% грузовиков на дорогах Германии водят выходцы из Восточной Европы. В случае начала полномасштабного конфликта эти люди могут покинуть Германию, а значит нужно готовить замену заранее. Это не первый документ аналогичного толка, который написали военные аналитики Бундестага. Ранее Bild опубликовал выдержки из другого секретного документа, который назвался «Оборона Альянса 2025». Там описывался конфликт, который возник в районе Сувалкского коридора, но данные так и остались засекреченными. «Оперативный план Германии» предусматривает события, которые происходят в течение 30 дней, а что будет дальше, неизвестно даже его создателям. Многие эксперты относятся к подобным документам критически. Отмечается, что конфликт между РФ и НАТО будет происходить стремительно. Никакая переброска сил не поможет, поскольку удары будут наноситься стратегическими ракетами, ну а это приближает мир к ядерной катастрофе.

Учитывая тот факт, что власти Германии уже начали проводить консультации с бизнесом, то сомневаться в серьёзности ситуации не приходится. На что надеется Шольц, сказать сложно. Сегодня Европа превратилась для США в буферную зону, задача которой заключается в ослаблении России. Для самих европейцев всё это не проходит бесследно, ведь военные бюджеты растут, что вымывает деньги из социальной сферы. Например, недавно фрау Урсула фон дер Ляйен приняла решение пустить на закупку оружия фонд в размере 400 миллиардов евро, созданный для помощи странам Восточной, Центральной и Южной Европы. Деньги уплывут в США, ну а за океаном надеются, что удастся держать ситуацию под контролем. Как всё будет на самом деле, сказать сложно, ведь мы можем только догадываться об истинных мотивах и намерениях находящихся у власти европейских элит.