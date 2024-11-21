Кроме России обвинения звучат в адрес Китая, КНДР и Ирана

Многие эксперты полагают, что подрыв Северных потоков стал крайне опасным событием, ставящим под вопрос безопасность международных транспортных сетей по всему миру. Очевидно, что находящиеся в сложных отношениях страны были бы не против нанести потенциальному противнику существенный экономический ущерб, но все понимают неизбежность ответных действий. Российские власти на зеркальные меры не пошли, ну а политики в Белом доме делают вид, что ничего не случилось. Многие общественные деятели по обе стороны океана полагают, что платить за подрыв российского трубопровода всё равно придётся, ну а вопрос лишь в том, какие у всего этого будут последствия.

Норвегия уже два года охраняет собственные морские газовые трубопроводы при помощи военных кораблей, но в более опасном положении находятся магистральные кабели, опутавшие дно океанов и морей сложной паутиной. Примерно 75% всех подобных веток принадлежит американским компаниям, но активно инвестирует в данную область также Китай. Несколько дней назад стало известно о том, что на дне Балтийского моря были повреждены сразу два кабеля. Это BCS «Восток-Запад», соединяющий Швецию с Литвой, а также C-Lion 1, обеспечивающий бесперебойную связь между Германией и Финляндией. Что любопытно, многие эксперты ожидали прямых обвинений в адрес России, но сегодня даже журналисты CNN заявили, что следов русских в Балтийском море не обнаружено. В американской прессе пишут, что Россия пока находится вне подозрения, а предварительное расследование свидетельствует о непреднамеренном повреждении кабелей. Что любопытно, политики по обе стороны океана не доверяют оценкам экспертов, предпочитая высказывать собственные версии.

Например, в США уверены, что речь идёт о саботаже. Политики призывают найти и наказать виновных, но пока в сторону Москвы пальцами не показывают. Ещё более грозное заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус. По его мнению, повреждение кабелей с высокой вероятностью связано со злым умыслом. В рамках совместного заявления примерно такую же позицию заняли и представители Финляндии и Германии. Страны обеспокоены и считают, что происходящее не что иное, как акт «гибридной войны». Подробности политики предпочитают не разглашать, но судя по данным прессы, кроме громких слов у европейских элит ничего нет. Несмотря на иносказательный тон заявления, в нём всё же присутствует упоминание России, но в данном случае было бы странно, если бы действующие власти Германии и Финляндии не бросили в русских очередной камень. Представители двух стран с грустью отметили, что прямых доказательств причастности РФ к диверсиям нет, но нужно всё как следует изучить.

Все заинтересованные страны уже начали собственные расследования и даже завели уголовные дела. Особый интерес представляет тот факт, что на этот раз в числе подозреваемых фигурирует не только Россия, но и Китай. Политики также указывают в сторону Ирана и КНДР, власти которых мечтают испортить жизнь цветущему европейскому саду. Что интересно, в день повреждения кабелей было обнаружено судно, которое могло быть причастно к инциденту. Поговаривают, что это произошло случайно, хотя эксперты не верят в то, что якорь способен так удачно разорвать сразу два глубоководных кабеля. Также отмечается, что BCS «Восток-Запад» и C-Lion 1 находятся недалеко от места совершения диверсии против Северных потоков, но даже это не всё подробности. Особый интерес вызывает тот факт, что незадолго до прорыва кабелей здесь проводились военные учения НАТО.

Напомним, такие же учения на этом же месте проводились и в 2022 году, ну а многие аналитики уверены, что под прикрытием учений силами НАТО была заложена взрывчатка в области расположения Северных потоков. Авторы CNN напоминают, что повреждения подводных кабелей происходят регулярно, но в данном случае подозрения вызывает тот факт, что были разорваны сразу два глубоководных магистральных провода. Больше всех встревожены американские компании. Вполне возможно руководители технологических гигантов осознают, что власти США выпустили джина из бутылки, ведь при желании группа обиженных на янки террористов способна оставить без связи целые континенты. Ну а в случае, если политики не сядут за стол переговоров, то шансы уничтожения магистральной инфраструктуры заинтересованными сторонами сильно увеличиваются.