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Bublik1
Какие секреты скрывает голубая дыра Сомилл-Синк, позволяющая заглянуть в прошлое вымерших видов
Карстовая воронка уникальна и служит природным хранилищем животных, ходивших по нашей планете 15 тысяч лет назад

Палеонтология считается одной из наиболее захватывающих ответвлений археологии. Тысячи учёных по всему миру ищут окаменелые остатки, свидетельствующие о непостоянности жизни на нашей планете. Тысячелетиями кости динозавров вызывали у людей удивление и восхищение, но только относительно недавно удалось выяснить, что задолго до появления первых млекопитающих по земле ходили исполины, размеры которых поражают воображение. Увидеть восстановленные скелеты динозавров можно в музеях естественной истории по всему миру, но поиск ископаемых останков сильно затруднён. Порой на извлечение одного осколка кости приходится тратить несколько дней, что часто вызывает сильное разочарование у молодых учёных. Исследователи полагают, что в будущем нас ждёт масса интересных открытий, но даже сегодня существуют места, привлекающие палеонтологов. Одним из таких мест считается голубая дыра на Багамах, хранящая тайны прошлого глубоко под водой. 

На острове Большой Абако, одном из крупнейших в архипелаге Багамских островов, скрывается природное чудо. Это так называемая голубая дыра Сомилл-Синк. Это не просто подводная впадина, а настоящее сокровище для науки. В её глубинах, надёжно защищённых от времени, обнаружены окаменелости, которые открывают окно в прошлое острова. Исследователи получают уникальную возможность изучить виды, населявшие местную фауну сотни тысяч лет назад, поскольку останки законсервированы и находятся в очень хорошем состоянии. Голубая дыра Сомилл-Синк представляет собой карстовую воронку, образовавшуюся тысячи лет назад. Подобных воронок много по всему миру, но далеко не все они могут предложить учёным настоящий клад. Под толщей из 9 метров пресной воды находится крайне токсичный слой сероводорода. Он пахнет тухлыми яйцами и обжигает кожу, не позволяя исследовать глубины воронки без специального оборудования. Веками местное население обходило воронку стороной, но учёные смогли выяснить, что под толщей сероводорода скрывается слой чрезвычайно солёной воды. Там полностью отсутствует кислород, что создаёт уникальные условия для консервации окаменелостей. 

Исследователи пишут, что Сомилл-Синк скрывает множество секретов, ведь сама природа защитила останки при помощи сложной экосистемы. Первые погружения в недра голубой впадины начались в 2005 году. Первым исследователем, отважившимся войти в узкие проходы подводной пещеры, стал опытный дайвер Брайан Какук. Именно он обнаружил останки черепах, крокодилов и других животных, которые когда-то населяли Абако. Известно, что примерно 15 000 лет назад, в эпоху ледникового периода, остров Абако выглядел совсем иначе. Тогда уровень моря был гораздо ниже, а суша простиралась в 10 раз дальше нынешних берегов. На этом обширном пространстве обитало множество животных, включая гигантских черепах, сипух, крокодилов и грызунов, напоминающих современных капибар. Окаменелости из Сомилл-Синк раскрывают подробности этой древней экосистемы. Например, среди находок значится уникальная черепаха, получившая название Chelonoidis alburyorum. Этот вид полностью исчез с лица Земли, но его останки позволяют учёным восстановить картину жизни острова.   

Учёные пишут, что найденные на глубине кости позволяют с высокой точностью определить возраст животных. Некоторые окаменелости датируются 5000 годами, когда уровень моря начал подниматься и затопил значительную часть острова. Приблизительно 1000 лет назад на острове появились первые люди. Это был народ лукайян, представители культуры таино. Их прибытие стало началом конца для многих местных видов. Так, люди охотились на крупных черепах, использовали их как основной источник пищи. Не избежали этой участи и местные грызуны, известные как хутии. Даже те животные, которые не попадали в рацион людей, пострадали от их присутствия. Например, хищная птица багамская каракара исчезла из-за конкуренции за ресурсы. Особый интерес вызывают кости кубинских крокодилов (Crocodylus rhombifer), которые обитали в пресной воде и могли охотиться даже на суше. Что любопытно, крокодилы не только были агрессивными, но и представляли высокую опасность для первых переселенцев. С 2005 по 2018 годы учёные активно изучали голубую дыру. Удалось вынести на поверхность много ценных останков, но в 2019 году ураган разрушил часть острова и повредил коллекции окаменелостей, хранившиеся на Абако. Многие планы по дальнейшему изучению Сомилл-Синк были сорваны, а значительная часть останков останется на дне океана навсегда.  

Несмотря на вызовы природы группа исследователей продолжает воссоздавать древний мир Абако, пытаясь понять, как изменения климата и деятельность человека влияли на экосистему острова. Сегодня голубая дыра Сомилл-Синк привлекает множество туристов, а учёные видят в ней окно, позволяющее изучить вымершие тысячи лет назад виды. Особый интерес исследования вызывают на фоне климатических изменений в последние десятилетия. Никто не знает, какой будет наша планета через 75 лет, но изучение последствий ледникового периода позволяет ответить на вопросы, тревожащие учёных по всему миру. 

#интересное #природа #сомилл-синк
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Китя
13:40
70 градусов не больше.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
АК74
13:39
и бенчи на мове - не считаются!)
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
Бахтиер Кудратуллаев
13:37
в аномалия попал. кожа потемнела чутка.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Александр Ломакин
13:37
Ну не торопитесь с выходом статей....подумайте над мыслью, которую вы хотите донести до читателей и как это сделать. Разделите материал на законченные смысловые блоки и т.п. Ваша аудитория не сплошь ...
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
Бахтиер Кудратуллаев
13:36
а сколько температура должна ? игра реагирует на температуру и крашит движок ue5? жесть. я в тфд играю нираху не крашила хоть температура одинаковая. что в сталкере что в тфд
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
АК74
13:35
В киберпанке на 4060ти чем больше плюшек НВ вкачаешь - тем играбельнее.
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
Immortal_X
13:32
да хоть с 10000$
Стоимость Nvidia GeForce RTX 5090 может начинаться от 1900 долларов
Китя
13:31
Смотри за температурами. Если все в норме по температуре. Значит багованная игра.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Шава на Коммунистической
13:31
Що за щирый украинский хлопец на картинке? Ти уже смоктував его чйорны шланг?
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Bratken
13:30
Скорее, типичный представитель на Unreal Engine. Не успели отдать в аутсорс на оптимизацию (или просто забили)
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
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