Главный вопрос кроется лишь в том, насколько выгодным будет добыча редкоземельных элементов из угольной золы

Торговая война между США и Китаем набирает обороты. Трамп уже заявил, что намерен поднять пошлины на всю продукцию из КНР на 40%, тем самым создавая условия для успешной работы местных производителей. Правительство Поднебесной пока не делает резких шагов, но уже предприняло ряд действий, которые в перспективе могут причинить США значительный ущерб. Речь идёт о контроле за экспортом редкоземельных элементов, включая галлий, германия и другие металлы. Всё это крайне опасно для полупроводниковой отрасли, поскольку подобные материалы имеют ключевое значение при производстве современных чипов. Сегодня для получения лицензии приходится обосновать область применения, но эксперты полагают, что ужесточение санкций против Китая приведёт к полной блокаде, в рамках которой американские предприятия и связанные с ними лица перестанут получать доступ к экспорту редкоземельных элементов.

Известно, что США оказывают давление на партнёров, принуждая начать добычу и разработку месторождений. Особое значение отводится Украине, где по разным оценкам содержится ценных минералов на сумму до 10 триллионов долларов. Определённые планы строят и европейские компании, но многие специалисты смотрят на подобные инициативы скептически. Оплата труда в ЕС слишком высокая, а залежи не такие значительные, чтобы можно было покрыть инвестиции. Не рвутся в бой и другие страны, поскольку первоначально требуется потратить миллиарды долларов. Геополитическая обстановка в мире меняется стремительно, поэтому многие потенциальные экспортёры опасаются, что через несколько лет Китай отменит ограничения, что приведёт к падению стоимости редкоземельных элементов на мировом рынке. Следует добавить, что китайские власти не раз прибегали к демпингу для устранения конкурентов, поэтому разработка разведанных месторождений движется крайне медленно. Не исключено, что искать доступ к ценным минералам не придётся, о чём пишут в американской прессе.

Как стало известно, исследователи из Техасского университета в Остине доказали, что в обычной угольной золе, которая встречается по всей планете в значительных количествах, скрыты тонны редкоземельных элементов. Американские учёные заявляют, что таким образом можно добиться полной технологической независимости от поставок из Китая, поскольку добыча угля в США достигает рекордных показателей. Для справки: угольная зола представляет собой побочный продукт сжигания угля. Некоторые страны золу утилизируют, тогда как многие накапливают на специальных полигонах, подземных хранилищах и складах, куда нет доступа обычным людям. Теоретически, такой материал можно использовать в области строительства, но особого спроса на золу не было, поэтому хранилища остаются нетронутыми десятилетиями. Исследователи полагают, что отходы угля обладают уникальным потенциалом, раскрыть который получится в ближайшем будущем.

Согласно официальным данным, сегодня США полностью зависят от импорта редкоземельных элементов. Так, 75% таких ресурсов поступает из Китая, тогда как есть и другие поставщики в разных концах земного шара. Элементы типа неодима, диспрозия и лантана играют ключевую роль в производстве солнечных панелей, аккумуляторов, электромобилей и даже в оборонной промышленности. Учитывая всё возрастающие противоречия между странами, угольная зола становится золотым дном для американской экономики, а идея извлечения редкоземельных элементов из уже имеющихся отходов кажется привлекательной. В рамках исследования было доказано, что в угольной золе содержится объём редкоземельных элементов, который может в восемь раз превысить текущие запасы этих ресурсов в недрах США. По предварительным оценкам, стоимость таких находок может составить не менее 8.4 миллиарда долларов, но есть страны, которые также располагают угольной золой и могут продать её американцам по сходной цене. Отмечается, что с 1985 по 2021 год на территории США было произведено около 1873 миллионов тонн угольной золы, а примерно 70% отходов доступны для переработки в настоящее время. Остальная часть могла быть реализована или пойти на производство цемента или других дорожных покрытий.

Учёные также выяснили, что не вся угольная зола богата редкоземельными элементами. Химический состав сильно зависит от места, где добывался уголь. Это влияет на концентрацию ценных веществ и на то, насколько эффективно их можно извлечь. Технологии переработки позволяют извлекать от 30% до 70% этих элементов из одного объёма золы, но точных цифр в пересчёте на тонну журналисты не приводят. Несмотря на то, что добыча редкоземельных элементов из угольной золы пока находится на стадии исследований, учёные уверены, что созданная ими технология способна привести к настоящей революции в добывающей промышленности. Исследователи пишут, что переработка угольной золы даёт двойную выгоду, ведь страна не только получает доступ к стратегически важным ресурсам, но и решает проблему утилизации промышленных отходов. Если исследования оправдают себя, Америка сможет укрепить свою энергетическую и технологическую независимость, а также снизить воздействие на окружающую среду. Последнее промышленников волнует меньше всего, но зелёные по обе стороны океана будут довольны, а значит за счёт переработки золы можно будет получить дополнительные климатические баллы. Судя по опубликованным данным, до массового производства ещё далеко, но перспективы добычи крайне дорогих минералов из мусора кажутся невероятными. В данном случае вопрос лишь в себестоимости. Если добывать редкоземельные элементы из угольной золы окажется слишком дорого, то идея будет надолго погребена в шахтах.