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Bublik1
Volkswagen на грани масштабного кризиса, намереваясь решить проблемы за счёт рядовых работяг
Финансовый вопрос становится для Volkswagen всё более актуальным, а на кону стоит слишком многое

Многие аналитики признают, что экономический рост Германии во многом был обусловлен доступом к дешёвым энергоносителям и возможностью продавать продукцию на глобальном рынке без ограничений. Сегодня автомобили европейских брендов не могут похвастать рекордным спросом, ну а после введения санкций против России и подрыва Северных потоков возможность закупать газ по выгодной цене и вовсе пропала. Стоимость электричества постоянно растёт, но политика конфронтации способна привести к ещё более губительным последствиям. На графике можно увидеть, что в нескольких крупных экономиках Европы стоимость 1 кВт*ч уже стала в 2 раза дороже, чем в 2019 году, ну а на кону стоят финансовые интересы крупных игроков. Ряд компаний уже заявили, что будут сворачивать производство в Европе, а особенно тревожными кажутся высказывания руководства Volkswagen.

Автомобильный гигант обеспечивает рабочей силой сотни тысяч человек, а также генерирует самые крупные налоговые выплаты в ЕС. Если планы о переносе производства в США будут реализованы, немецкая экономика потеряет десятки миллиардов евро в год, ну а всё это и многое другое становится предметом торга. По информации Reuters, сегодня автомобильный гигант оказался в центре ожесточённой борьбы за финансовую стабильность и конкурентоспособность. В четверг компания вступит в новый раунд переговоров с профсоюзами, представляющими интересы 120 000 немецких работников. Основные темы обсуждений касаются повышения заработной платы и возможного сокращения затрат на персонал. Журналисты напоминают, что Volkswagen тратит значительную часть своей выручки на оплату труда. В 2023 году эта доля снизилась до 15.4% по сравнению с 18.2% в 2020 году, но все ещё превышает показатели основных конкурентов. Например, у BMW и Mercedes-Benz этот показатель составляет 9.5% и 11% соответственно. В Германии расходы компании ещё выше, ведь на шести фабриках Volkswagen доля затрат на персонал достигает 17.5%. При этом средняя стоимость рабочего часа в немецкой автомобильной отрасли в 2023 году составила 62 евро, что в намного больше чем во Франции (47 евро) и в Испании (29 евро).

Несмотря на такие внушительные цифры, профсоюзы требуют увеличения зарплат на 7%, в то время как руководство компании рассматривает вариант сокращения расходов на 10%. В сентябре концерн Volkswagen уже разорвал прежнее соглашение о зарплатах, чтобы снизить издержки, а руководство уверяет, что урезание расходов жизненно необходимо для выживания компании на европейском рынке. Представители профсоюзов не понимают, почему издержки должны нести рядовые рабочие, тогда как владельцы и инвесторы продолжат зарабатывать и располагают состояниями в десятки миллиардов евро. Представители Volkswagen жалуются на высокую конкуренцию на собственном рынке. Долгое время достойных претендентов здесь не было, но под давлением китайской промышленности Volkswagen вынужден пересматривать ранее заключённые с профсоюзами соглашения. Сегмент электрокаров уже почти полностью контролируют компании из Поднебесной. По словам концерна корпорации Томаса Шефера, производственные затраты на немецких фабриках могут быть на 25% и даже 50% выше, чем у китайских брендов. Учитывая все составляющие готовая продукция оказывается в 2 раза дороже, ну а это плохо для рынка. 

Шефер добавил, что переход на электромобили требует значительных инвестиций, что усиливает нагрузку на бюджет компании. В отличие от Tesla и других конкурентов, Volkswagen самостоятельно разрабатывает не только компоненты, но и программное обеспечение, ну а это создаёт повышенное давление на финансовую составляющую и приводит к росту затрат. Согласно внутренним данным, доходы ключевых подразделений Volkswagen, таких как Audi, Porsche и VW Financial Services, за первые девять месяцев 2023 года упали, что привело к убыткам в размере 5.5 миллиарда евро. Одновременно с этим компания вынуждена бороться с дисбалансом в структуре персонала. За последние пять лет численность рабочих на заводах сократилась на 8 000 человек, но число административных сотрудников увеличилось на 4 000. Это подчёркивает проблему роста косвенных расходов, которые крайне сложно сократить. Профсоюзы утверждают, что сокращение зарплат не решит ключевых проблем компании. По их мнению, необходимо обратить внимание на другие факторы, такие как рост цен на материалы и энергию, а также пересмотреть управленческую структуру.  

Эксперты пишут, что для Volkswagen переговоры с профсоюзами стали не только экономическим, но и политическим вызовом. На фоне предстоящих выборов в Германии обсуждение проблем промышленности выходит на национальный уровень. Профсоюзы готовы жёстко отстаивать интересы рабочих. Для концерна это означает сложный выбор между сохранением конкурентоспособности и поддержкой социальных обязательств. В ближайшие месяцы руководству Volkswagen предстоит решить, как сократить издержки, не потеряв ключевых сотрудников. При этом компании нужно продолжать инвестировать в электромобили, чтобы противостоять китайским брендам, а также агрессивному маркетингу со стороны Tesla. Наблюдатели называют предстоящие переговоры поворотным моментом для Volkswagen и всей немецкой автомобильной индустрии. Предполагается, что без жертв не обойдётся, но пока всё сводится к тому, что руководство концерна хочет переложить свои обязательства на плечи обычных работников. Всё это вызывает острое негодование со стороны профсоюзов, но в данном случае возможности Volkswagen сильно ограничены, а делиться своими деньгами с работниками миллиардеры не намерены. 

#экономика #германия #транспорт #volkswagen
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