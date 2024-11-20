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Bublik1
Инженеры из РФ показали активные противодронные защитные конструкции для самолётов и вертолётов,
Планируется ли массовое производство таких укрытий, пока неясно

Многие эксперты полагают, что после разрешения со стороны США использовать ракеты ATACMS для ударов по тыловым базам на территории России, конфликт перешёл в новую стадию. Пока неясно, чем на всё это ответят российские власти, ну а решения действующей администрации Белого дома сильно усложняют разрешение конфликта после прихода к власти Трампа. Зарубежные источники высказываются на тему принятия такого решения одобрительно, а многие европейские политики готовы поддержать Байдена. Сегодня стало известно, что сонный Джо разрешил бить по российским базам британскими ракетами Storm Shadow, но в данном случае не совсем ясно, в чём такое разрешение заключалось. Британия принимает подобные решения в первых рядах, ну а аналитики пишут, что ситуация с ATACMS на самом деле на такая простая, как может показаться на первый взгляд. Причина в том, что Украина получила всего 50 ракет, а часть из них могла быть уничтожена в ходе ударов по местам хранения. 

Это значит, что Киеву придётся тщательно взвешивать все за и против, но определённый урон такие ракеты всё же нанести могут. Под угрозой находятся гражданские и военные объекты, ну а эксперты советуют отвести авиацию на дальние рубежи, где никакие ракеты достать её не могут. В теории, переместить самолёты можно, но как быть с вертолётами, танками и другими военными объектами? При этом очень часто беспилотники представляют большую угрозу, чем ракеты, поскольку имеют небольшой размер и низкую заметность. Многие эксперты полагают, что России нужны новые средства защиты для техники, ну а сегодня стало известно о ключевой разработке в данной области. Сообщается, что российские инженеры предлагают специальные противодронные укрытия, способные защитить технику и авиацию от любых беспилотников потенциального противника. Согласно опубликованной информации, укрытия обладают повышенной стойкостью и могут выдержать даже прямое попадание крупного БПЛА.

На изображении можно увидеть, что речь идёт об укрытиях в виде сетки. Они должны принять удар дрона и могут складываться и раскладываться в зависимости от стоящих целей. Разработчики готовы выпускать укрытия разной формы, полностью соответствуя запросам истребителей, бомбардировщиков и вертолётов. Информацией поделились журналисты «Известий», публикующие несколько фотографий укрытий. Приводится часть характеристик отдельных защитных сооружений. Так, для защиты вертолётов предлагается использовать конструкцию в виде полусферы. Диаметр сооружения достигает 16 метров, а сам вертолёт будет находиться внутри. После посадки на середину конструкции система в автоматическом режиме приведёт в действие тросы, что позволит сформировать жёсткий каркас, ячейки в котором имеют размер от 50 до 180 миллиметров. Масса такого укрытия составит 10 тонн, но есть прототипы для другой техники. Представлены варианты в виде прямоугольника с длиной 32 метра и шириной 25 метров. Высота такого укрытия будет достигать 9 метров, что позволит обеспечить обслуживание техники прямо под открытым небом. Отдельно отмечается, что внутри поместится вертолёты типа Ми-8, тогда как Ка-52 и Ми-28 будут чувствовать себя просторно. 

Для самолётов предлагается использовать конструкцию, напоминающую ангар с высотой 9 метров и габаритами 30 на 12 метров. Конструкцию можно закрепить на специальный фундамент, что позволит обеспечить стойкость и надёжность. А вот информации о том, планирует ли Минобороны РФ закупать подобные сооружения, в прессе нет. Эксперты пишут, что подобная технология нужна была ещё в 2022 году, ну а сегодня требуется обеспечить массовое производство защитных сооружений. При этом подобные конструкциями можно защищать не только авиацию, но и наземную технику, которая сталкивается с дронами противникам намного чаще. Информации о стоимости подобных сооружений в прессе нет, ну а всё это может благополучно пройти мимо российских военнослужащих, оставив авиацию без современной защиты в условиях активных боевых действий и угроз со стороны американских и европейских дальнобойных ракет. 

#сво #авиация #военные технологии
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Сергей Анатолич
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АК74
16:13
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