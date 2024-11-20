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Bublik1
Хакеры украли у известного бейсболиста Криса Брайанта новенькую Lamborghini Huracan
Благодаря оперативным действиям полиции группу хакеров удалось арестовать, а машину вернуть владельцу

По мнению специалистов в области киберзащиты, как минимум, половина всех взломов происходит по вине владельца или пользователя компьютера. Отмечается, что особенно важно обучить сотрудников корпоративного сегмента, поскольку ошибка даже незначительного члена команды способна разрушить самую защищённую сеть. Такие компании проводят постоянное обучение всех людей, которые имеют доступ к компьютерам, но даже этого оказывается недостаточно.

Считается, что с приходом в данную сферу ИИ ситуация станет более контролируемой, но пока ничего кроме ужесточения контроля сделать невозможно. На домашних компьютерах и вовсе царит хаос, а злоумышленники пользуются полной незащищённостью подобных систем и часто задействуют их в рамках корпоративных атак. Иногда поиск наиболее уязвимого звена длится неделями, в итоге тот или иной сотрудник совершает ошибку, открывая тем самым дверь виртуальным преступникам. 

О способах защиты в домашних условиях мы поговорим немного ниже, а пока рассмотрим интересный случай, который произошёл совсем недавно. Известный американский бейсболист Крис Брайант решил купить автомобиль. Выбор его пал на суперкар Lamborghini Huracan 2023 года выпуска. Спортсмен выступает за команду Colorado Rockies и уже находился в предвкушении того момента, когда ему привезут новенькую машину. Автомобиль должны были доставить по адресу в Лас-Вегасе, но в назначенный день Lamborghini Huracan не приехал. Когда Брайант обратился с запросом в транспортную компанию, то там ему заявили, что провели успешную доставку клиенту. Крису пришлось пойти в полицию, и в результате сложной спецоперации суперкар удалось вернуть. Как оказалось, даже в Лас-Вегасе не так много Lamborghini Huracan, благодаря камерам внешнего вида удалось отследить машину до убежища злоумышленников. 

Уже в ходе следствия выяснилось, что мошенники не просто подменили документы, а действовали скоординировано. Они взломали электронную почти спортсмена, а после в одном из писем в адрес транспортной компании изменили адрес доставки и другие ключевые пункты. Кроме того, хакерам удалось взломать почту логистической компании, и всё это было проведено таким образом, что даже не вызвало у обеих сторон никаких подозрений. По данным полиции, благодаря оперативному вмешательству удалось не только обнаружить дорогостоящий суперкар, но и вскрыть преступную схему. В ходе операции были найдены ещё два украденных аналогичным образом автомобиля. На складе находилось оборудование для смены VIN, а также множество брелоков для различных машин и устройство для их программирования. Расследование привело полицию к ещё одному складу в Калифорнии, и всё это позволило арестовать группу преступников, в число которых входили как специалисты по ремонту и переделке кузова, так и хакеры со стажем. 

Говорить о полной защите в интернете крайне сложно. На каждом компьютере и смартфоне установлены десятки различных программ. Каждая из них может иметь критические уязвимости, но разработчики не всегда оперативно реагируют на угрозы и взломы. Именно поэтому рядовым пользователям рекомендуется следить за всем, что может представлять потенциальную угрозу. Чаще всего мошенники атакуют при помощи рассылки через электронную почту. В самых простых по содержанию письмах может находиться файл или ссылка, открытие которой приводит к автоматической загрузке вируса. Встроенная защита операционной системы помогает не всегда, а большая часть пользователей не имеет других способов борьбы с вредоносными объектами.

В последнее время наблюдается повышенная активность хакеров в мессенджерах. Особенно привлекательным мошенникам кажется Телеграмм. Причина в том, что многие пользователи используют встроенные возможности системы для хранения криптовалюты, а взлом такого аккаунта приводит не только к потере личной информации, но и к краже солидной суммы денег. Чаще всего мошенники на этом не останавливаются, ведь взлом одного аккаунта вызывает целую волну. Все ранее участвовавшие в переписке с пользователем люди получают от него вредоносную рассылку, в которой также содержатся вирусы. Многие пользователи относятся с полным доверием к данным, полученным от знакомых и родственников, а это прекрасная возможность для хакеров расширить область применения своих навыков.

Всё это не значит, что нужно постоянно беспокоиться о взломе, но знать простые правила было бы неплохо. Часто злоумышленники используют взломанный аккаунт для выманивая денег. Они просят от имени жертвы выслать на карту ту или иную сумму денег. На самом деле способов обмана в интернете намного больше, а зная основные можно попытаться защитить себя от злоумышленников, для которых кража денег у другого пользователя – это всего лишь работа. 

#хакеры #интересное #lamborghini huracan
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