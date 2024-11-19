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Bublik1
Чем может быть опасна одежда из секонд-хенда, и как сохранить своё здоровье
Медики пришли к выводу, что подержанная одежда представляет собой рассадник инфекций и других микроорганизмов, включая грибки

Большая часть людей предпочитает покупать одежду, мебель и многие другие товары в магазинах, но есть и те, кто привык экономить. Для некоторых людей вторичный рынок остаётся единственной возможность получить качественный товар, но в последние годы популярность секонд-хендов растёт даже в благополучных странах. Особенно стремительно увеличивается количество магазинов, предлагающих одежду мировых брендов. В такие торговые точки фанаты сотнями стекаются задолго до открытия, ну а некоторые и вовсе предпочитают таким образом вести успешный бизнес, зарабатывая на этом солидные суммы. Ну а поскольку популярность секонд-хендов растёт, то всё больше состоятельных людей предпочитает не выбрасывать свою одежду в мусор, а отдавать её за символическую оплату. Бизнесмены успешно пользуются зелёной повесткой, а в результате нехватки в товаре нет. 

Всё больше людей хочет внести свой вклад в поддержание экологии, но происходящее вызывает у медиков беспокойство. Оказывается, вместе с одеждой из секонд-хенда вы получаете набор бактерий, доставшийся вам в качестве бонуса от предыдущего владельца. В итоге подержанная одежда превращается в источник инфекции, ну а это серьёзная проблема, решение которой ещё только предстоит найти. Медики напоминают, что кожа каждого человека покрыта миллионами микробов. Это могут быть бактерии, микробы и вирусы, избавиться от которых крайне сложно. Каждая вещь имеет уникальный микробиом, а часть старой одежды может нести потенциальную опасность для новых владельцев. Исследования доказывают, что подержанная одежда может стать пристанищем для множества патогенов. Давайте перечислим некоторые из них.

  • Бактерии: Staphylococcus aureus – вызывает кожные и кровяные инфекции, Escherichia coli, Salmonella – могут стать причиной пищевых отравлений.  
  • Грибки, вызывающие такие заболевания, как грибок стопы или стригущий лишай.  
  • Вирусы: например, вирус папилломы человека и многие другие опасные патогены.

Важно учитывать, что некоторые из этих патогенов могут выживать на тканях месяцами. На полиэстере, например, бактерии остаются активными до 200 дней, а особенно это актуально, если одежда хранилась в условиях высокой влажности. Если говорить о любом крупном складе, то там создаются идеальные условия не только для поддержания жизнедеятельности опасных патогенов, но и для их дальнейшего роста. Медики отмечают, что отказываться от секонд-хенда всё же не стоит, но важно знать несколько ключевых деталей, прежде чем надевать на себя чужую одежду или носить подержанную сумочку. 

Прежде всего нужно выбирать такие магазины, в которых проводится тщательная стирка и дезинфекция товара. Благодаря этому удаётся избавиться почти от всех бактерий, ведь химчисткам доступны более агрессивные способы очистки, чем те, что продаются в рознице. Но даже если вы купили товар в магазине, где соблюдают все условия гигиены, нужно обязательно постирать товар дома. Минимальная температура должна составлять 60 градусов. Если та или иная вещь не поддерживает такой режим, то лучше от неё заранее отказаться. Обязательно требуется использовать моющее средство, а медики также советуют использовать специальные средства, способные проводить дезинфекцию в домашних условиях. Порой нечто подобное уже включено в программу стиральной машинки, позволяя сохранить ткань без повреждений и обеспечить высокую степень очистки. 

Для максимального эффекта рекомендуется замачивать одежду в горячей (но не кипящей) воде с антибактериальным моющим средством на 2-3 часа. Это помогает удалить даже стойкие патогены. После стирки было бы неплохо использовать горячую сушилку или паровой утюг. Паровая обработка при температуре 60 градусов убивает оставшиеся микроорганизмы, включая яйца паразитов. Ну а обычный утюг имеет ещё более высокую температуру, что гарантирует почти 100% уверенность в безопасности того или иного товара. Особенно рекомендуется стирать подержанную одежду отдельно от другой, чтобы исключить риск перекрёстного загрязнения. Любую одежду рекомендуется проветривать на свежем воздухе, но особенно это актуально для той, что вы купили в секонд-хенде. Там используют агрессивные средства очистки, которые имеют стойкий запах и могут оставаться с вами долгие месяцы. 

Не стоит также забывать, что новая одежда также может нести неприятные сюрпризы. Проблема в том, что в процессе примерки в магазине её могли надевать десятки людей, а значит на ткани могли остаться опасные микробы. Специалисты советуют стирать и новую одежду перед первым использованием, а это позволит снизить опасности до минимума. Вообще, высокая популярность секонд-хендов – это не просто тренд, это часть глобального движения за осознанное потребление и снижение экологического следа. Тенденция вызывает одобрение экологов, но важно помнить о своём здоровье. Не стоит надеяться на то, что первый владелец был чистюлей, ну а обезопасить себя не так уж и трудно. 

#медицина #полезные советы #интересно
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