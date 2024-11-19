Инсайдеры полагают, что Google объединит ChromeOS и Android, что пойдёт на пользу обеим операционным системам

Большая часть ноутбуков, которые можно встретить на рынке, работает на базе операционной системы Windows. Второе место занимают устройства производства Apple, тогда как крошечную долю рынка делят Linux и ChromeOS. Первая обладает огромными возможностями, позволяя запускать не только программы, но и игры, тогда как вторая имеет массу ограничений и не понравилась рядовым пользователям. Предполагалось, что мобильные устройства на базе ChromeOS будут интересны за счёт длительного жизненного цикла и мощной поддержки со стороны Google. Первое время благодаря широкой рекламной компании и административному резерву ChromeOS активно расходилась по американским школам, но выйти за пределы учебных заведений не вышло. В какой-то момент стало ясно, что школьники не хотят пользоваться ChromeOS, а сегодня инсайдеры пишут о скором закате так и не снискавшем популярности продукте Google.

Эксперты полагают, что главная проблема ChromeOS кроется в особенностях работы данной операционной системы. Фактически, она не содержит ключевых атрибутов любой настольной ОС, ну а этот недостаток долгое время преподносился в качестве достоинства. Пользователю доступен браузер и ограниченное количество предустановленных приложений. При желании можно скачать несколько утилит, но число их небольшое, а реальной пользы всё равно нет. Использовать ноутбуки под ChromeOS можно только для просмотра интернета, ведь даже печать документов осуществляется через браузер. При этом пользователи отмечают, что многие производители подходили к вопросу установки оборудования крайне экономно, а в итоге даже дорогие устройства имеют мало оперативной памяти, крошечный накопитель и сильно устаревший процессор. При этом стоимость ноутбуков часто превышает 500 долларов, а сверхтонкие решения и вовсе обходятся дороже 1000 долларов. По приходу домой пользователи видят все недостатки ChromeOS, ну а спрос на подобные устройства стабильно снижается. По данным авторов Android Authority, за 15 лет, прошедшие с анонса ChromeOS, данная операционная система так и не смогла закрепиться на рынке, а руководство Google приняло решение избавиться от непрофильного актива.

По состоянию на конец октября доля ChromeOS на глобальном рынке равна 2.12%, тогда как в России она установлена всего на 0.02% ноутбуках. Инсайдеры пишут о важных переменах и смене стратегии американской компании в сегменте операционных систем. Как уже было сказано выше, ChromeOS создавалась как лёгкая и простая ОС, ориентированная на облачные технологии. В центре её экосистемы находится браузер Chrome, а основная идея заключалась в том, чтобы пользователи могли работать с веб-приложениями без необходимости загружать и устанавливать программы. Но реальность оказалась далека от ожиданий. Система так и не смогла стать популярной, ведь даже выпуск ChromeOS Flex в 2022 году не привёл к значительным изменениям. Данная ОС могла устанавливаться на старые компьютеры и включала драйверы для процессоров и видеокарт, которые давно не поддерживаются на Windows. Несмотря на все усилия Google так и не смогла добиться успеха на рынке настольных операционных систем и сегодня вынуждена поддерживать сразу два продукта на плаву. При этом Android является абсолютным лидером среди мобильных ОС с долей 71.17% на мировом рынке и 73.4% в России.

Инсайдеры пишут, что сложность развития двух параллельных платформ, а также низкий интерес к ChromeOS заставили Google пересмотреть свою стратегию. Согласно утечкам, американская компания планирует интегрировать функции ChromeOS в Android, создав единую экосистему, способную работать как на мобильных, так и на настольных устройствах. Ожидается, что объединение ChromeOS и Android может принести множество улучшений. Например, Android получит полноценный браузер с поддержкой расширений, ну а таких перемен пользователи ждут уже 15 лет. Известно, что Google работает над приложением Terminal, которое откроет доступ к запуску Linux-приложений на Android-устройствах. Это будет интересно широкому кругу энтузиастов, которые смогут использовать потенциал одной операционной системы для решения большей части повседневных задач. Также может появиться универсальная платформа, а значит обновлённая ОС сможет лучше работать с Android-приложениями, устраняя текущие проблемы совместимости и стабильности. Выиграют от объединения и владельцы мобильных устройств, ведь их гаджеты станут более функциональными, а экосистема действительно универсальной.

Эксперты полагают, что решение об отказе от ChromeOS кажется логичным. Несмотря на усилия Google, платформа не смогла конкурировать с гигантами вроде Windows и macOS. При этом важно понимать, что Google не планирует уходить с рынка настольных операционных систем. Скорее всего, интеграция функций ChromeOS в Android представляет собой амбициозную попытку объединить две экосистемы в одну мощную платформу. Google нацелена создать систему, которая будет одинаково удобна для работы на смартфонах, планшетах, ноутбуках и даже стационарных ПК. На момент публикации данного материала Google официально не подтверждала планы по слиянию платформ. Если верить инсайдерской информации, компания уже активно работает над этим. Первый шаг заключается во внедрении функций ChromeOS в Android, а конечная цель состоит в создании универсальной системы, которая сможет стать серьёзным конкурентом для Windows и macOS. Насколько такая операционная система станет успешной, сказать трудно, ведь пока кроме намёков в сети нет даже описания функционала будущей ОС. В любом случае владельцы ноутбуков с ChromeOS будут довольны, ведь они уже давно не видели от Google ничего хорошего, а значит нововведения могут привлечь в экосистему больше потенциальных покупателей.