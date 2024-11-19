Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Google не смогла победить Windows и планирует отказаться от неудачной операционной системы ChromeOS
Инсайдеры полагают, что Google объединит ChromeOS и Android, что пойдёт на пользу обеим операционным системам

Большая часть ноутбуков, которые можно встретить на рынке, работает на базе операционной системы Windows. Второе место занимают устройства производства Apple, тогда как крошечную долю рынка делят Linux и ChromeOS. Первая обладает огромными возможностями, позволяя запускать не только программы, но и игры, тогда как вторая имеет массу ограничений и не понравилась рядовым пользователям. Предполагалось, что мобильные устройства на базе ChromeOS будут интересны за счёт длительного жизненного цикла и мощной поддержки со стороны Google. Первое время благодаря широкой рекламной компании и административному резерву ChromeOS активно расходилась по американским школам, но выйти за пределы учебных заведений не вышло. В какой-то момент стало ясно, что школьники не хотят пользоваться ChromeOS, а сегодня инсайдеры пишут о скором закате так и не снискавшем популярности продукте Google. 

Эксперты полагают, что главная проблема ChromeOS кроется в особенностях работы данной операционной системы. Фактически, она не содержит ключевых атрибутов любой настольной ОС, ну а этот недостаток долгое время преподносился в качестве достоинства. Пользователю доступен браузер и ограниченное количество предустановленных приложений. При желании можно скачать несколько утилит, но число их небольшое, а реальной пользы всё равно нет. Использовать ноутбуки под ChromeOS можно только для просмотра интернета, ведь даже печать документов осуществляется через браузер. При этом пользователи отмечают, что многие производители подходили к вопросу установки оборудования крайне экономно, а в итоге даже дорогие устройства имеют мало оперативной памяти, крошечный накопитель и сильно устаревший процессор. При этом стоимость ноутбуков часто превышает 500 долларов, а сверхтонкие решения и вовсе обходятся дороже 1000 долларов. По приходу домой пользователи видят все недостатки ChromeOS, ну а спрос на подобные устройства стабильно снижается. По данным авторов Android Authority, за 15 лет, прошедшие с анонса ChromeOS, данная операционная система так и не смогла закрепиться на рынке, а руководство Google приняло решение избавиться от непрофильного актива. 

По состоянию на конец октября доля ChromeOS на глобальном рынке равна 2.12%, тогда как в России она установлена всего на 0.02% ноутбуках. Инсайдеры пишут о важных переменах и смене стратегии американской компании в сегменте операционных систем. Как уже было сказано выше, ChromeOS создавалась как лёгкая и простая ОС, ориентированная на облачные технологии. В центре её экосистемы находится браузер Chrome, а основная идея заключалась в том, чтобы пользователи могли работать с веб-приложениями без необходимости загружать и устанавливать программы. Но реальность оказалась далека от ожиданий. Система так и не смогла стать популярной, ведь даже выпуск ChromeOS Flex в 2022 году не привёл к значительным изменениям. Данная ОС могла устанавливаться на старые компьютеры и включала драйверы для процессоров и видеокарт, которые давно не поддерживаются на Windows. Несмотря на все усилия Google так и не смогла добиться успеха на рынке настольных операционных систем и сегодня вынуждена поддерживать сразу два продукта на плаву. При этом Android является абсолютным лидером среди мобильных ОС с долей 71.17% на мировом рынке и 73.4% в России.

Инсайдеры пишут, что сложность развития двух параллельных платформ, а также низкий интерес к ChromeOS заставили Google пересмотреть свою стратегию. Согласно утечкам, американская компания планирует интегрировать функции ChromeOS в Android, создав единую экосистему, способную работать как на мобильных, так и на настольных устройствах. Ожидается, что объединение ChromeOS и Android может принести множество улучшений. Например, Android получит полноценный браузер с поддержкой расширений, ну а таких перемен пользователи ждут уже 15 лет. Известно, что Google работает над приложением Terminal, которое откроет доступ к запуску Linux-приложений на Android-устройствах. Это будет интересно широкому кругу энтузиастов, которые смогут использовать потенциал одной операционной системы для решения большей части повседневных задач. Также может появиться универсальная платформа, а значит обновлённая ОС сможет лучше работать с Android-приложениями, устраняя текущие проблемы совместимости и стабильности. Выиграют от объединения и владельцы мобильных устройств, ведь их гаджеты станут более функциональными, а экосистема действительно универсальной.  

Эксперты полагают, что решение об отказе от ChromeOS кажется логичным. Несмотря на усилия Google, платформа не смогла конкурировать с гигантами вроде Windows и macOS. При этом важно понимать, что Google не планирует уходить с рынка настольных операционных систем. Скорее всего, интеграция функций ChromeOS в Android представляет собой амбициозную попытку объединить две экосистемы в одну мощную платформу. Google нацелена создать систему, которая будет одинаково удобна для работы на смартфонах, планшетах, ноутбуках и даже стационарных ПК. На момент публикации данного материала Google официально не подтверждала планы по слиянию платформ. Если верить инсайдерской информации, компания уже активно работает над этим. Первый шаг заключается во внедрении функций ChromeOS в Android, а конечная цель состоит в создании универсальной системы, которая сможет стать серьёзным конкурентом для Windows и macOS. Насколько такая операционная система станет успешной, сказать трудно, ведь пока кроме намёков в сети нет даже описания функционала будущей ОС. В любом случае владельцы ноутбуков с ChromeOS будут довольны, ведь они уже давно не видели от Google ничего хорошего, а значит нововведения могут привлечь в экосистему больше потенциальных покупателей. 

#google #android #windows #chromeos
+
Написать комментарий (0)
Минюст США настаивает на продаже браузера Chrome для прекращения монополии в поиске
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
6
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
2
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
2
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
12
Российские вооружённые силы сумели освободить новые территории в Курской области
+
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
3
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
20
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
Ракеты «Оникс» прорывают заслоны ПРО и ставят Patriot вне игры
+
Новые дальнобойные снаряды для «Торнадо-С» оставляют HIMARS позади
1
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
1
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 и S25 Slim
+
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
+
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
1
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
5
Apple рассматривает возможность создания собственного телевизора
1
Очки Samsung XR будут иметь процессор Qualcomm AR1 Gen 1 и аккумулятор ёмкостью 150 мАч
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
66
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
80
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
40
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
22
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
17
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
23
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
27
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 10
9
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
2

Сейчас обсуждают

Chihonya
14:19
барысь убогий скудоум)
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Nvidia&Intel Hater
14:19
Он все о своем огрызке 12100.Я угораю.Это же ганво конченое.Он бы еще целерон взял,а ну да.монь из нулевых.карта 3050 -мечта аутиста и уо шиза.ссд песня отдельная -Статья в поисках дна про него вышла.
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Павел Хамлов
14:19
Да кому нужен этот сварочник на 600Вт? 80я карта будет 450Вт. Там схемотехника и качество комплектухи должны быть топовыми, но жадность вендоров будет хоронить эти карты пачками. Инфа 100%. Какие бы н...
Поставщик систем охлаждения утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50 захватят весь рынок GPU
Dimkovski
14:19
Неужели не 4060 ? Свершилось чудо
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
Китя
14:16
а яйцо кто положил ?
Что было раньше: курица или яйцо – обнаружение нового организма сделало ответ ещё более сложным
Павел Хамлов
14:09
Потому что автор нищеброд. /thread
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Сергей Анатолич
14:06
Конечно яйцо старше. Первые яйца найденные палеонтологами датируются возростом около 310 мл. лет, а первые птицы, если их так можно назвать, появились около 150 млн. лет назад.
Что было раньше: курица или яйцо – обнаружение нового организма сделало ответ ещё более сложным
Константин Пендрагон
14:04
"Дело не в том что автор не может себе позволить" второй пункт: "Ну цены явно завышены"
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Kurkukormislo
14:01
Ты реально тупой, т к пишешь такой бред, и завали уже, сейчас бы 6 ядерного 12 поточного проца не хватало везде, на Тарков хватит, пофиг даже если снизить что то, в такие игры обычно и играют на миним...
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Бахтиер Кудратуллаев
13:58
да 2к лень отдавать. лучше пиво куплю.
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем