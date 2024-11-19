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Bublik1
Что было раньше: курица или яйцо – обнаружение нового организма сделало ответ ещё более сложным
Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, дать на него ответ крайне сложно

За последние несколько тысяч лет человечество нашло ответы на самые сложные вопросы. Достижения нашей цивилизации невероятны, но существуют загадки, ответить на который пока не удаётся. Иногда кажется, что современная наука уже позволяет делать важные выводы, но бывает и так, что новые ответы только усложняют вопрос. Тысячелетиями людей терзала простая дилемма, что появилось раньше: курица или яйцо? С точки зрения биологии очевидно, что первой появилась курица, поскольку на определённом этапе размножение происходило более примитивным способом (или более сложным), ну а первый предок курицы снёс первое в истории яйцо. Можно предположить, что процесс был длительным, а в итоге эксперимент, который успешно провела природа, растянулся на тысячи или даже миллионы лет. Подобные выводы противоречат здравому смыслу, ведь все мы знаем, что без яйца не может быть новой курицы. Внутри находится всё необходимое для появления на свет очередного представителя птичьего рода, а в итоге спор продолжается. 

Представители той или иной теории находят всё новые доказательства. Например, если некому будет высиживать яйцо, то из него никто не вылупится. Природа доказывает, что некоторые виды не нуждаются в создании специальных условий, ну а совсем недавно было совершено открытие, позволяющее взглянуть на данную проблему под новым углом. Представьте, что способность к эмбриональному развитию существовала задолго до появления животных. Такая теория кажется невозможной, но так было раньше, ведь микроскопический организм Chromosphaera perkinsii, живущий в иле мелководий, оказался частью скрытого звена эволюции видов. Это крошечное существо, обитающее на Земле уже более миллиарда лет, обладает способностью к размножению, удивительно напоминающей процесс развития эмбриона животных. Революционное открытие сделано исследовательской группой под руководством Марин Оливетты из Женевского университета. Учёные полагают, что микроорганизм не только проливает свет на скрытую от нас историю эволюции видов, но и демонстрирует более сложный путь, через который прошли все живые существа на нашей планете. Мало того, феномен доказывает, что сложные формы размножения существовали намного раньше, чем считает действующая наука. 

Chromosphaera perkinsii принадлежит к группе ихтиоспоридий. Это одноклеточный организм, эволюционно близкий к животным, но не принадлежащих к этому классу. Особенным Chromosphaera perkinsii делает способ размножения. Процесс, называемый палинтомией, включает множество последовательных делений клеток без их увеличения в размерах. В итоге образуется кластер клеток, напоминающий бластулу. Это полый шарик из клеток, который у животных является ранней стадией развития эмбриона. Исследователи пишут, что деление и организация клеток у Chromosphaera perkinsii сильно напоминает процессы, которые происходят в первые моменты жизни животного эмбриона. Учёные делают вывод, что сложные механизмы координации и дифференциации клеток могли существовать задолго до появления многоклеточных животных. После завершения процесса палинтомии у Chromosphaera perkinsii образуется структура, напоминающая эмбриональную бластулу. Внутри этой микроскопической формы уже различаются два типа клеток, что напоминает раннюю дифференциацию, характерную только для животных эмбрионов. Что удивительно, данная структура сохраняется в течение значительной части жизненного цикла микроба. Клетки остаются объединёнными в кластер, прежде чем рассеяться и снова стать независимыми.   

Ученые полагают, что эта необычная способность Chromosphaera perkinsii может быть наследием от общего предка ихтиоспоридий и животных. Если это так, то генетическая программа, лежащая в основе развития, могла появиться более миллиарда лет назад. Это задолго до того, как жизнь на нашей планете стала многоклеточной. Существует и другая точка зрения, согласно которой природа известна своей склонностью к копированию успешных решений. Иногда схожие черты появляются у разных видов независимо, как результат конвергентной эволюции. Это значит, что процессы Chromosphaera perkinsii могли возникнуть как уникальная адаптация, не связанная напрямую с животными. Исследователи отмечают, что ихтиоспоридии ещё плохо изучены, но проблема в том, что Chromosphaera perkinsii кажется уникальным даже среди родственных видов. Ни один другой известный представитель этой группы не демонстрирует столь сложной формы размножения. Это поднимает интересный вопрос: почему именно у этого существа развилась способность, напоминающая эмбриональное развитие?  

По мнению учёных, новое открытие позволяет расширить наше понимание эволюции. Если процессы, наблюдаемые у этого микроба, действительно унаследованы от общего предка, то это означает, что генетический инструментарий для создания сложных организмов был доступен жизни уже более миллиарда лет назад. Если же перед нами пример конвергентной эволюции, то это подчёркивает, насколько универсальными и гибкими могут быть механизмы природы. Нужны новые исследования, но уже сегодня есть все основания полагать, что Chromosphaera perkinsii может хранить ключ к пониманию того, как развивалась многоклеточная жизнь на нашей планете. Ну а это не только открывает новые горизонты в изучении происхождения животных, но и ставит перед учёными новые вопросы. Например, какие гены позволяют микробу координировать свои клетки? Почему эта способность развилась именно у него? И главное, какие ещё тайны скрываются в мире микроскопической жизни? Каждый ответ на эти вопросы приближает нас к разгадке одной из самых удивительных загадок: как жизнь на Земле смогла превратиться из простых форм в невероятное разнообразие, которое мы видим сегодня. Сложно сказать, наступит ли такой момент, когда вопросов больше не останется, но пока можно сделать вывод, что в спор о появлении первой курицы или яйца не завершён. 

#наука #интересное #природа #эволюция #эволюция видов
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Китя
14:16
а яйцо кто положил ?
Что было раньше: курица или яйцо – обнаружение нового организма сделало ответ ещё более сложным
Павел Хамлов
14:09
Потому что автор нищеброд. /thread
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