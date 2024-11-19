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Bublik1
Дорожная карта Intel на 2025 год вызывает разочарование у геймеров и обнадёживает инвесторов
Следующая серия настольных процессоров Intel появится только в конце 2026 года

2024 год стал для Intel одним из самых сложных за всю историю существования компании. Руководству пришлось делать сложный выбор, но эффективных решений накопившихся проблем всё ещё нет. Отчасти, Пэту Гелсингеру удалось справиться с массовыми возвратами флагманов, но для возвращения в строй потребуется что-то более существенное. Напомним, в начале 2024 года стало очевидно, что самые быстрые процессоры Intel подвержены поломкам. В какой-то момент количество возвратов достигло критической отметки, что вынудило руководство компании признать очевидный брак. Несмотря на давление со стороны рядовых пользователей и целого ряда экспертов, Intel долго не была готова принять на себя вину за происходящее, указывая в сторону производителей материнских плат и рядовых энтузиастов. В итоге проблема стала достоянием общественности, что привело к резкому снижению курса акций и падению продаж по всему миру. 

В августе был представлен патч, исправивший большую часть проблем, что позволило закрыть историю с горячими камнями на архитектуре Raptor Lake. Вот только кроме заплаток и обещаний у Пэта Гелсингера ничего не осталось. Как вы могли слышать, релиз процессоров Core Ultra 200 на архитектуре Arrow Lake оказался провальным. Самые скоростные решения не способны тягаться с конкурентами из красного лагеря, а в итоге корона самого быстрого настольного процессора так и осталась в руках AMD. Особенно всё плохо в игровом сегменте, где шансов на успех у Intel не осталось. При этом особое разочарование вызвал тот факт, что американский чипмейкер оказался не способен выпустить новую серию настольных процессоров на собственных мощностях. Напомним, несмотря на многочисленные обещания и заявления, процессоры на архитектуре Arrow Lake создаются силами TSMC. Это впервые за всю историю, когда Intel оказывается в таком неудобном положении. Очевидно, что инвесторам происходящее не нравится, ну а утечки с закрытой презентации говорят о том, что в ближайшее время ожидать от Пэта Гелсингера чудес не приходится. 

Первые несколько колонок приходятся на серверный сегмент, но рядовых пользователей подобные технологии не очень волнуют, поэтому перейдём к более интересной информации. Прежде всего мы видим, что Intel продолжит осваивать собственное литографическое оборудование в рамках архитектур Bartlett Lake и Arrow Lake-U. Первая будет полагаться на устаревший сокет LGA 1700, тогда как вторая представляет собой мобильную платформу. Судя по всему, количество подобных процессоров будет не очень большим, а значит они не окажут никакого влияния на рынок. Позднее американский чипмейкер будет готов представить две серии процессоров, созданных на базе архитектур WildCat Lake и Panther Lake-H. Обе полагаются на совершенно новые ядра Cougar Cove и будут выпускаться на базе собственного технологического процесса Intel 18A. Точная дата релиза мобильных процессоров не указана, но выход их может задержаться до 2026 года или же состояться в конце 2025. Сумеет ли производитель полностью освоить оборудование и начать выпуск мобильных процессоров на своих собственных мощностях, пока неясно, но в дорожной карте всё смотрится вполне реалистично. Но самое главное, у инвесторов дорожная карта вызвала энтузиазм, поскольку курс акций в последние неделе демонстрирует уверенный рост. 

А вот ожидать в 2025 появление новой серии настольных процессоров не приходится. Судя по всему, Intel намерена взять перерыв, ведь камни на архитектуре Nova Lake-S станут доступны только осенью 2026. Они получат передовые ядра Panther Cove, но до релиза этой архитектуры слишком много времени, поэтому данных об эффективности подобных технологий пока нет. Если судить по представленной информации, последующие два года Intel сосредоточит усилия на совершенствовании собственного технологического процесса Intel 18A. Он должен соответствовать 1.8-нм нормам, а настольные процессоры на архитектуре Arrow Lake могли стать первыми решениями на базе такой продвинутой технологии. Как мы видим, американскому чипмейкеру потребовалось намного больше времени для освоения 1.8-нм норм, а пауза длиной в 2 года может пойти компании на пользу. Эксперты полагают, что уже в 2025 году мир столкнётся с очередным глобальным кризисом в области полупроводников. Главная причина кроется в избытке производственных мощностей. Ключевые фабрики Samsung и Intel загружены менее чем на 70%, ну а очередь стоит только на самые свежие технологические узлы TSMC. Тайваньская компания не разглашает данные о загруженности своих мощностей, но в 2025 она останется без значительной части заказов из Китая. 

Это может привести к падению прибыли, поскольку санкции со стороны США становятся всё более агрессивными. Производство будет стремительно переноситься на материковый Китай, а в результате окупить инвестиции в закупку высокотехнологичного оборудования станет ещё труднее. Всё это вызывает беспокойство у аналитиков, но в данном случае важно лишь то, сумеет ли Intel освоить выпуск настольных, серверных и мобильных процессоров на собственных мощностях к концу 2026 года. Разговоры о необходимости раздела и продажи компании прекратились, а всё это может говорить о том, что Intel получила достаточно времени для решения поставленных задач. Пэт Гелсингер неоднократно заявлял, что компания так и не получила обещанные правительством инвестиции, ну а с приходом к власти Трампа всё может измениться в лучшую сторону. Ждать выхода следующего поколения процессоров в рамках серии Core Ultra в 2025 году не приходится, а значит самое время отложить апгрейд до лучших времён. 

#intel #процессоры
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