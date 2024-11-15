Соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме

Несмотря на официальное прекращение деятельности Apple в России в марте 2022 года, продукция компании остаётся популярной и доступной в стране благодаря параллельному импорту. По данным МТС, Apple уверенно занимает первое место на российском рынке смартфонов в денежном выражении, поскольку доля этой компании достигает 33%. Samsung прочно удерживает второе место, получая 17% от денежного пирога, тогда как Xiaomi располагается на третьем месте и может претендовать на достаточно скромные 16%. Та же Tecno имеет только 8%, но, когда дело доходит до количества реализованных единиц, всё переворачивается с ног на голову. Так, Apple располагается только на шестом месте с долей 9%, уступая Xiaomi (24%), Tecno (15%), Realme и Samsung (по 11%), а также Infinix (10%). Таким образом количество владельцев техники Apple в России снизилось, но оставшиеся в строю фанаты не готовы отказываться от своих предпочтений даже под давлением из вне.

Производитель удаляет программное обеспечение российских разработчиков из своего магазина, а также ограничивает работу некоторых систем и компонентов. Всё это не устраивает российские власти, ну а правительство уже давно обсуждает способы противодействия санкциям. Как стало известно, депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, обязывающий Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore на свои смартфоны. Закон уже был одобрен правительством, а эксперты полагают, что он способен кардинально изменить доступ к приложениям на iPhone для российских пользователей. Напомним, RuStore, разработанный холдингом VK при поддержке Минцифры, с мая 2022 года доступен пользователям Android и операционной системы «Аврора». Новый закон предполагает предустановку этого магазина приложений на устройства Apple. Это позволит пользователям iPhone обойти ограничения, вызванные санкциями, которые привели к удалению из App Store множества российских программ, а также неугодного контента на технике американской компании. По мнению разработчиков законопроекта, доступ к RuStore сделает санкции со стороны Apple бесполезными. Вместо того чтобы зависеть от решений компании, владельцы iPhone смогут свободно скачивать отечественные приложения. Это станет особенно важным для тех, кто уже привык использовать альтернативы удалённым из App Store программам, включая банковские приложения, открывающие доступ к бесконтактной оплате и другим полезным функциям.

Эксперты считают, что перед Apple стоит непростая дилемма. Если компания согласится с требованиями российского законодательства, то может столкнуться с определёнными последствиями у себя на родине. Вашингтон планировал сделать жизнь российских пользователей цифровой техники невыносимой, но теперь вынужден закрывать глаза на появления полноценного цифрового магазина приложений, в котором русские получат доступ к находящимся под санкциями банкам и другим структурам. Не исключено, что Apple захочет отказаться, но в этом случае последствия для американцев могут быть не менее значимыми. Российские власти настроены серьёзно, а исключать полного запрета продажи техники яблочной компании на территории РФ нельзя. Также российский регулятор может начать блокировать работу App Store, но в целом такие меры навредят только конечным потребителям, а не самой компании. Вполне возможно, что Apple и вовсе предпочтёт игнорировать инициативу российских властей, ведь компания официально в РФ не работает и запретила поставлять технику в рамках санкций. Согласно такой логике, все находящиеся на территории России смартфоны и другая техника ввезены с нарушением санкций, а значит производитель за её работоспособность не отвечает.

Отметим, что прошедший первое чтение законопроект не является чем-то из ряда вон выходящим. В Евросоюзе в 2023 году вступил в силу пакт Digital Markets Act (DMA), который обязал Apple открыть доступ к сторонним магазинам приложений для iOS. Это решение стало частью антимонопольной борьбы, направленной на снижение зависимости пользователей от единого магазина в лице App Store. Под давлением европейских регуляторов Apple уже адаптировала архитектуру своей операционной системы, разрешив интеграцию сторонних приложений. Эти изменения технически готовы и могут быть применены в России, если законопроект о RuStore станет законом. По словам депутата Антона Горелкина, такое развитие событий может быть выгодным для всех сторон, ведь в конечном итоге Apple сохранит присутствие в России, а пользователи получат доступ к необходимым приложениям. Как уже отмечалось выше, регулярное удаление из App Store важных для жителей РФ приложений создаёт значительные неудобства. RuStore решит эту проблему, поскольку предложит пользователям альтернативный магазин со всеми заблокированными банковскими программами.

Следует учитывать, что законопроект о RuStore прошёл только первое из трёх чтений в Госдуме. После одобрения Советом Федерации и подписания Президентом он может вступить в силу не раньше 1 сентября 2025 года. Это даёт Apple время для адаптации к новым условиям и поиска компромиссных решений. Принятие закона способно кардинально изменить российский рынок мобильных устройств и приложений. Если RuStore станет частью экосистемы iPhone, пользователи в России смогут забыть о сложностях, вызванных санкциями, и свободно устанавливать отечественные приложения. Вот только глобальная напряжённость не располагает к простым решениям, а значит ожидать, что Apple сразу же пойдёт на уступки, будет слишком наивно.